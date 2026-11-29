Několikrát zdvořile požádali sousedku, aby neparkovala na jejich příjezdové cestě. Žena však proseb manželského páru nedbala. Nezbylo jim nic jiného než její auto odtáhnout.
Sousedské vztahy mohou být někdy komplikované. Přestože se snažíte dohodnout po dobrém, druhá strana nemusí projevovat tolik vstřícnosti.
Přesvědčil se o tom manželský pár, jejichž sousedka i přes upozornění, stále používala jejich příjezdovou cestu k parkování vlastního auta. Nakonec museli přistoupit k radikálnímu kroku. Sousedka se omluvila a přeparkovala
Jedna žena se svěřila na sociálních sítích s problémem, který s manželem momentálně řeší. Jejich sousedka
Lindsay totiž parkuje na jejich příjezdové cestě. Poprvé se spolu ženy bez větších problémů domluvily. Lindsay se omluvila a své auto přeparkovala. Následující den však stálo na jejich příjezdové cestě znovu. Tentokrát se s Lindsay snažil přátelsky dohodnout ženin manžel.
Opět byla velmi milá a omluvila se. Tím považovali celou záležitost za uzavřenou. Hned následující den, když se vraceli od lékaře, nevěřili svým očím. Sousedčino auto tam opět stálo. Rozhodli se, že tentokrát musí zaujmout ráznější postoj.
„popisuje situaci rozhořčená žena. Zeptala jsem se jí: ‚Co se děje?‘ Ona: ‚Co tím myslíš?‘ Já: ‚Neustále parkuješ auto na naší příjezdové cestě, i když jsme tě slušně požádali, abys to nedělala. Proč to pořád děláš?‘“
Jasně jí řekla, že její auto nechají odtáhnout
Lindsay jí vysvětlila, že mají na příjezdové cestě zaparkovaný velký karavan, a proto tam nemají dostatek místa.
„Musíte něco vymyslet, protože popsala celý rozhovor se sousedkou. Ta se jí opět omluvila a slíbila, že už se to nebude opakovat. nemůžete parkovat vaše auto na naší příjezdové cestě. Je to neslušné. Jestli to uděláš ještě jednou, nechám ti to auto odtáhnout,“
Když se však o několik dní později vraceli večer domů, její auto tam opět stálo.
„Řekla jsem manželovi – a dost! Odtáhnu jí auto, protože byla varována. popsala, jak se definitivně rozhodla k radikálnímu kroku. Její manžel souhlasil, a tak zavolali odtahovou službu. Účet za odtah jí pak dali za dveře. Snažili jsme se ji pěkně poprosit a ona nás nechce poslouchat,“ Sousedka jí sprostě vynadala
Následující den si od sousedky vyslechla několik sprostých poznámek a od té doby jsou jejich vztahy na bodu nule. Všichni uživatelé, kteří na její příspěvek reagovali, ji v jejím jednání podpořili.
Sousedka dostala jasné varování a neposlechla. Lidé jí radí, aby její auto nechala odtáhnout znovu, pokud tam ještě někdy zaparkuje. Zdá se, že s některými lidmi se přátelsky nedomluvíte a budou zkoušet vaši trpělivost a ochotu donekonečna. Fotografie: Freepik
Nejčastějšími příčinami sousedských sporů jsou právě ty, které se týkají pozemku nebo společných prostor. Často se také řeší především nadměrný hluk. Ze zákoníku vyplývá, že každý se musí starat o své vlastnictví tak, aby neomezoval práva jiných osob, neobtěžoval je a nezpůsoboval jim újmu.
Prvním krokem je snažit se se sousedem dohodnout. Pokud to nepomůže, je nutné souseda písemně vyzvat, aby svého počínání zanechal, nebo se obrátit na příslušný úřad. Poslední možností je podat na souseda žalobu, pokud všechny ostatní pokusy selhaly.
Zdroj:
Mirror
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Po opakovaných zdvořilých žádostech nechali sousedce odtáhnout auto. Účet za odtah jí dali za dveře pochází z webu Světkreativity.