Zůstalo vám před koncem roku několik dnů dovolené? S příchodem ledna o ně automaticky nepřijdete. To ale neznamená, že si můžete vybrat mezi volnem a penězi. Pokud pracovní poměr pokračuje, zaměstnavatel vám nevyčerpanou dovolenou nemůže jednoduše přidat k výplatě. Pravidla se liší podle toho, proč dovolená zůstala a zda v zaměstnání končíte.
Když jde o odpočinek, dovolená v práci je jedna z nejdůležitějších věcí. Její délka mnohé zajímá a rozhodují se podle ní, jestli do dané práce nastoupí. Jenže co když ji během roku nestihnete vyčerpat? Pravidla pro vyplacení peněz nejsou tak jednoduchá, jak byste si možná mysleli.
Dovolená se na Silvestra nemaže
Základní pravidlo stanoví § 218 zákoníku práce: zaměstnavatel má čerpání dovolené určit tak, abyste ji vybrali v roce, ve kterém na ni vzniklo právo. Výjimkou jsou překážky v práci na straně zaměstnance, například pracovní neschopnost, nebo naléhavé provozní důvody zaměstnavatele. Za určení termínu tedy odpovídá zaměstnavatel. Musí přitom zohledňovat nejen provoz firmy, ale i vaše oprávněné zájmy. Termín vám má písemně oznámit
alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete na kratší době. Ani prosincové dočerpávání tuto povinnost neruší.
Když dovolená přesto zůstane, samotný konec roku nárok nesmaže. Ministerstvo práce a sociálních věcí vysvětluje, že při pokračujícím pracovněprávním vztahu nevyčerpaná dovolená přechází do dalšího roku. Zvlášť se ale posuzuje, zda zaměstnavatel dodržel povinnosti při jejím plánování. Zachování nároku není povolením odkládat odpočinek bez zákonného důvodu. U převedené dovolené je důležité rozlišovat, dokdy má být určen termín čerpání a dokdy má být volno skutečně vybráno. Foto: Kapitalio.cz / ilustrační obrázek Pátý týden lze převést i na vlastní žádost
Vedle nemoci nebo naléhavých provozních důvodů existuje další možnost. Na základě písemné žádosti zaměstnance lze s přihlédnutím k jeho oprávněným zájmům převést část dovolené, která
přesahuje čtyři týdny. U pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol jde o část nad šest týdnů.
Máte-li nárok na celých pět týdnů dovolené, můžete tímto způsobem požádat o převod pátého týdne nebo jeho části.
Samotná žádost však nestačí, zaměstnavatel musí s převodem souhlasit. Základní čtyři týdny si takto nelze odložit jen proto, že by se příští rok hodily na delší cestu. Jejich převod může odůvodnit například nemoc nebo naléhavá provozní situace. Převedenou dovolenou má zaměstnavatel určit tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího roku. U dovolené za rok 2026 tedy zpravidla do 31. prosince 2027. Pokud tomu i tehdy brání pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, určí čerpání po skončení těchto překážek. Ani dlouhodobá nepřítomnost sama o sobě neznamená propadnutí již vzniklého nároku. Červen není lhůta pro vyčerpání. Rozhoduje určení termínu
U staré dovolené je důležitý také
30. červen následujícího roku. Pokud zaměstnavatel do tohoto data neurčí její čerpání, získává právo stanovit termín rovněž zaměstnanec. U dovolené z roku 2026 to znamená, že pokud firma neurčí čerpání do 30. června 2027, můžete ho od 1. července 2027 určit i vy. Zaměstnavateli je však musíte písemně oznámit nejméně 14 dnů předem, pokud se nedohodnete na jiné době oznámení.
Pozor na rozdíl:
dovolená nemusí být do konce června vyčerpaná, musí být určený její termín. Jestliže vám například zaměstnavatel v červnu stanoví čerpání na říjen, nevznikne vám právo určit si ho sami jen proto, že jste v červenci ještě žádnou dovolenou nečerpali.
Čtrnáctidenní předstih není pouhá formalita. Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1209/2024 vysvětlil, že bez jeho dodržení nebo dohody o jiné době oznámení není čerpání dovolené platně určeno. Pokud zaměstnanec přesto nepřijde do práce, může jít o neomluvenou absenci. Nestačí tedy oznámit, že od zítřka čerpáte starou dovolenou.
Peníze místo volna až při skončení pracovního poměru
Podle § 222 zákoníku práce přísluší náhrada za nevyčerpanou dovolenou pouze při skončení pracovního poměru.
Za jeho trvání nelze dovolenou vyměnit za peníze ani po vzájemné dohodě. To platí i pro běžnou dovolenou nad zákonné minimum, například pátý týden poskytovaný zaměstnavatelem. Nejde přitom o totéž jako náhrada mzdy při čerpání dovolené. Když jste skutečně na dovolené, dostáváte náhradu mzdy nebo platu. „Proplacení nevyčerpané dovolené“ znamená, že místo zbývajícího volna obdržíte peníze. Pokud pracovní poměr končí a dovolená zůstane, náleží za ni náhrada ve výši průměrného výdělku. Firma ale může ještě před skončením zaměstnání určit její dočerpání, při dodržení pravidel pro oznámení termínu. Není tedy zaručené, že všechen aktuální zůstatek nakonec dostanete proplacený.
Pro představu: při zůstatku 40 hodin dovolené a průměrném hodinovém výdělku 250 Kč by náhrada činila
10 000 Kč hrubého. Jde o modelový výpočet, nikoli o paušální částku. Rozhodující je počet nevyčerpaných hodin a příslušný průměrný výdělek. Zbývající dovolenou je vhodné včas projednat se zaměstnavatelem a ujasnit si termín jejího čerpání. Foto: Magnific Nová smlouva nemusí znamenat proplacení
Skončení jedné smlouvy nemusí automaticky otevřít cestu k proplacení. Pokud u stejného zaměstnavatele bezprostředně navazuje nový pracovní poměr, považuje se pro účely dovolené tento vztah za nepřetržitý. Zůstatek se proto nepřemění na peníze jen proto, že vám firma vystavila novou smlouvu.
Při změně zaměstnavatele v témže kalendářním roce lze za podmínek § 221 převést dovolenou také k novému zaměstnavateli. Musíte o to požádat ještě před skončením původního pracovního poměru a oba zaměstnavatelé se musí dohodnout na úhradě náhrady mzdy nebo platu.
Na takový převod není automatický nárok. Zvláštní pravidlo platí pro zákonnou dodatkovou dovolenou. Tu nelze proplatit ani při skončení pracovního poměru: musí se vyčerpat, a to přednostně. Nezaměňujte ji s běžným pátým týdnem dovolené, který zaměstnavatel poskytuje navíc. Co si zkontrolovat ještě před koncem roku
Začněte u zůstatku dovolené v personálním systému nebo u mzdové účtárny. Ověřte si, z kterého roku pochází, co už máte schválené a jak se bude řešit zbývající část. Pokud žádáte o převod části nad čtyři týdny, vyřiďte žádost písemně a uchovejte si i odpověď zaměstnavatele. Pokud vám firma tvrdí, že dovolenou na konci roku jednoduše smaže, požádejte písemně o vysvětlení a nápravu. Stejně postupujte, když má být dovolená vykázaná jako vyčerpaná, přestože jste v dané době pracovali.
Při podezření na porušování pracovněprávních předpisů se můžete obrátit na oblastní inspektorát práce. Jak upozorňuje
Státní úřad inspekce práce, inspekce může provést kontrolu, ale nerozhoduje individuální spory o nároky zaměstnance. O sporném peněžitém nároku může rozhodnout soud.
Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, mpsv.gov.cz, ppropo.mpsv.cz (1), (2), (3), (4), suip.gov.cz.