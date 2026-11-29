Málokterá práce, do které se dá dostat bez univerzitního diplomu, dnes vynáší tolik jako řízení vlaku. Železniční dopravci lidi za páky shánějí tak usilovně, že mzdy vyhnali vysoko nad republikový průměr. Jeden háček to celé má a vyplatí se ho znát dřív, než začnete snít o kariéře v kabině lokomotivy.
Kolik si strojvedoucí reálně vydělá
Čísla mluví jasně. Podle oficiálních mzdových statistik za rok 2025 se prostřední hrubá mzda strojvedoucích lokomotiv a vlaků v soukromém sektoru pohybuje kolem 62 000 Kč měsíčně. Pracovní portál JenPráce.cz uvádí velmi podobný celostátní průměr, tedy zhruba 61 000 Kč. Obě čísla potvrzují, co slibuje nadpis: běžný strojvedoucí se dnes dostane přes hranici šedesáti tisíc.
Rozpětí je ale hodně široké. Zatímco začátečníci a lidé v menších krajích berou kolem 50 000 Kč, zkušení strojvedoucí u soukromých dopravců atakují mnohem vyšší částky. Podle oficiálních statistik za loňský rok sahá obvyklé mzdové rozpětí v soukromé sféře až k 97 000 Kč a ti nejlépe placení berou i víc. RegioJet láká nové strojvedoucí přímo na mzdu v rozmezí 60 000 až 80 000 Kč měsíčně.
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Mzdové rozpětí u této profese přehledně shrnuje následující tabulka:
Skupina / zdroj Hrubá mzda měsíčně Prostřední mzda v soukromém sektoru (2025) kolem 62 000 Kč Celostátní průměr (JenPráce.cz) zhruba 61 000 Kč Začátečníci a menší kraje kolem 50 000 Kč Obvyklá horní hranice v soukromé sféře kolem 97 000 Kč RegioJet (nabízená mzda) 60 000–80 000 Kč Proč je výplata tak vysoká
Ty částky ovšem nikdo nedostává zadarmo. Podstatnou část výplaty tvoří příplatky za noční směny, soboty, neděle a svátky a hlavně přesčasy, kterých je kvůli chybějícím lidem spousta. Průměrná mzda strojvedoucího je „z významné části tvořena různými příplatky za náročný pracovní režim,“ upozornil pro Deník prezident Federace strojvůdců České republiky Jaroslav Vondrovic.
Provoz je ale opravdu tvrdý. Pracovní den začíná často už před svítáním a strojvedoucí ho nezřídka končí pozdě v noci stovky kilometrů od domova. Směny bývají dlouhé a často dělené a musí se jim přizpůsobit celý rodinný život. Právě proto mladé lidi ani vidina vysokého výdělku často nezláká a lidé za pákami postupně stárnou.
Přečtěte si také: Kdo dá ořechové listí mladým stromkům, dělá chybu. Za 8 měsíců v kompostu je z něj poklad Vysoké výdělky strojvedoucích z velké části tvoří příplatky za noční směny, víkendy a přesčasy v náročném provozu. Ilustrační foto. Zdroj: Alexander Benesch / Unsplash. Řidičák na vlak dostane jen třetina uchazečů
V jedné věci nadpis nepřehání. Vysokou školu k téhle profesi opravdu nepotřebujete. Řízení vlaku je regulované povolání, u kterého stačí střední vzdělání, ideálně technického nebo dopravního směru. Zásadní je ale licence strojvedoucího.
Tu vydává Drážní úřad, a to až po výcvikovém kurzu v akreditovaném středisku a složení teoretické i praktické zkoušky. Právě zkoušky bývají kamenem úrazu. Adepti se musí prokousat stohy dopravních předpisů i technických norem a závěrečnou zkouškou podle Federace strojvůdců nakonec projde jen zhruba každý třetí. U člověka bez jakékoli praxe na železnici se přitom celá příprava může protáhnout na dvanáct měsíců. Přidejte si k tomu přísné zdravotní a psychologické testy, bez kterých se do kabiny nikdo neposadí.
Dopravci se o strojvedoucí přetahují
Kdo zkouškami projde, může si dnes vybírat. Strojvedoucích je v Česku dlouhodobě málo. Aktivně jich jezdí kolem sedmi a půl tisíce a dopravcům jich podle odhadů chybí stovky. Samotným Českým drahám podle jejich vyjádření scházelo kolem 160 lidí za pákami.
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Za úbytkem stojí hlavně odchody do důchodu a vysoký věkový průměr, který se pohybuje okolo padesáti let. Dokládá to i statistika Drážního úřadu. Zatímco v roce 2021 platilo přes 10 500 licencí strojvedoucích, o dva roky později jich zůstalo už jen kolem 9 300.
Firmy proto sázejí na náborové příspěvky. České dráhy nabízejí až 100 000 Kč, RegioJet dokonce 200 000 Kč a k tomu vlastní školicí programy pro úplné nováčky. Za páky navíc míří stále víc žen, jejichž počet se v posledních letech výrazně zvýšil. Dobře placené místo tak čeká na každého, kdo zvládne přísný vstup i život v třísměnném provozu.
Zdroje: https://nsp.cz/jednotka-prace/strojvedouci, https://www.denik.cz/ekonomika/strojvedouci-mzda.html, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nedostatek-strojvedoucich-regiojet-ceske-drahy-zamestnani_2501191344_ttr, https://dopravacek.eu/2025/01/08/regiojet-zacal-hledat-nove-strojvedouci-pro-vysoutezene-linky-s49-a-s61-laka-na-mzdu-az-80-000-kc/, https://www.jenprace.cz/platy/strojvedouci