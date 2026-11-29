Rozbitá pračka, oprava auta nebo nedoplatek za energie. Jediný větší výdaj dokáže narušit rozpočet celé domácnosti. Při plánování roku 2027 se proto vyplatí počítat nejen s pravidelnými účty, ale také s výdaji, které přicházejí jednou či dvakrát ročně. Jak si na ně připravit peníze?
Začněte skutečnými výdaji
Projděte si výpisy z účtu za uplynulých dvanáct měsíců. Sečtěte čisté příjmy domácnosti a rozdělte výdaje na nezbytné, volitelné a nepravidelné. Mezi nezbytné patří například bydlení, potraviny, základní doprava a splátky dluhů. Do nepravidelných zahrňte pojištění, servis auta, školní pomůcky nebo údržbu domu.
Pro základní orientaci poslouží také náš článek Kolik stojí měsíční provoz čtyřčlenné rodiny. Vlastní rozpočet však vždy postavte na skutečných účtech, nikoli na průměru jiné domácnosti.
Kolik si měsíčně odkládat na větší výdaje?
Odhadněte částku, kterou budete potřebovat, odečtěte již naspořené peníze a výsledek vydělte počtem měsíců do splatnosti. Například na roční pojištění za 12 000 Kč stačí při celoročním spoření odkládat 1 000 Kč měsíčně. Jestliže je platba splatná už za tři měsíce a nic nemáte naspořeno, potřebujete 4 000 Kč měsíčně.
Modelový plán nepravidelných výdajů na rok 2027
Následující částky jsou ilustrativní, nikoli předpověď cen ani statistický průměr českých rodin. Předpokládáme, že na každou položku spoříte dvanáct měsíců.
Grafika: Radek Štěpán
Rodina v tomto příkladu potřebuje odkládat 8 000 Kč měsíčně. Pokud je to nad její možnosti, měla by nejprve zajistit nezbytné platby a bezpečnostní opravy a upravit volitelné cíle, například rozpočet dovolené.
Automobil: palivo není jediný výdaj
Do nákladů na auto zahrňte pojištění, technickou kontrolu, servis, pneumatiky a případné splátky. U staršího vozu počítejte také s možností větší opravy. Vyjděte ze servisní historie a cenových nabídek pro svůj konkrétní model.
Pomoci může včasná kontrola vozu po letní sezóněkontrola vozu po letní sezóně, která upozorní na potřebnou údržbu dříve, než přijde zima. Bezpečnostně důležité opravy neodkládejte jen proto, abyste dodrželi plán úspor.
Bydlení a zahrada: připravte se na údržbu
Majitelé domů by měli počítat s revizemi, servisem vytápění, opravami a postupnou výměnou spotřebičů. Nájemníci zase s případnou spoluúčastí na opravách podle smlouvy a právních pravidel. U zahrady si sepište plán nákupu osiva, nářadí a údržby techniky.
Část úspor lze hledat i v každodenním provozu. Inspiraci nabízí deset praktických tipů pro zdravější a úspornější bydlení na magazínu Náš dům.
Zdraví a dovolená patří do plánu také
Při plánování zdravotních výdajů zohledněte pravidelné doplatky, brýle či stomatologickou péči. Ověřte si u zdravotní pojišťovny, které služby hradí a jaké příspěvky nabízí. Potřebnou péči neodkládejte kvůli úsporám.
U dovolené započítejte dopravu, ubytování, jídlo, pojištění i aktivity. Další inspiraci najdete v článku Jak si ušetřit peníze na velkou dovolenou.
Finanční rezerva není totéž co peníze na dovolenou
Plánované výdaje víceméně znáte předem. Pohotovostní rezerva má jiný účel: pomoci při ztrátě příjmů nebo skutečně nečekaných výdajích. Jako orientační cíl může posloužit částka odpovídající třem až šesti měsícům nezbytných výdajů. Při nezbytných výdajích 35 000 Kč měsíčně jde o 105 000 až 210 000 Kč.
Začněte dosažitelnou částkou a rezervu budujte postupně podle stability příjmů a závazků. Peníze pro mimořádné situace by měly být rychle dostupné, například na spořicím účtu. Další principy vysvětluje náš starší článek Rodinný rozpočet potřebuje rezervu, jak ji ale vytvořit.
Nejčastější otázky
Kolik procent příjmu si mám odkládat?
Univerzální procento neexistuje. Nejdříve spočítejte nezbytné výdaje, budoucí splatné účty a možnosti domácnosti. I menší pravidelná částka může být dobrým začátkem.
Co když mi po zaplacení účtů nic nezbývá?
Zkontrolujte smlouvy a volitelné výdaje. Při hrozících problémech se splácením kontaktujte věřitele včas a případně využijte bezplatné dluhové poradenství.
Jak často rozpočet aktualizovat?
Ideálně jednou měsíčně a vždy při významné změně příjmů nebo výdajů. Na začátku roku 2027 upravte plán podle skutečných cen a nových vyúčtování.
Rodinný rozpočet nemusí být složitý. Důležité je vědět, kdy peníze budete potřebovat, rozlišovat plánované výdaje od mimořádných situací a pravidelně odkládat tolik, kolik si skutečně můžete dovolit.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Náhledové foto: Chat Day
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