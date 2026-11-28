Fronty na pomeranče, kapři v kádích před obchody a suroviny na cukroví nakoupené s předstihem. Tak vypadaly předvánoční přípravy v mnoha československých domácnostech. Od roku 1989 uplynulo už 37 let, některé tehdejší ceny si ale pamětníci vybavují dodnes. Dokážete správně odpovědět na všech deset otázek?
Když se vánoční nákup počítal v desetikorunách
Předvánoční nakupování mělo na konci 80. let trochu jinou podobu než dnes. Zatímco ceny řady základních potravin byly regulované státem, jejich dostupnost nebyla vždy samozřejmostí. Zejména exotické ovoce patřilo ke zboží, na které se před svátky mohly tvořit dlouhé fronty.
Podle Českého statistického úřadu činila v roce 1989 průměrná hrubá měsíční mzda na území dnešního Česka 3 170 Kčs. Při vzpomínání na tehdejší ceny je proto důležité nezapomínat ani na výši výplat.
Připravili jsme deset otázek zaměřených na potraviny a další zboží spojené s vánočními přípravami. Všechny se vztahují k roku 1989, některé ceny jsou vzhledem k dostupným historickým údajům orientační.
Od kapra po vánoční stromek. Kolik tehdy stál váš nákup?
U každé otázky je správná pouze jedna odpověď. Za každou získáte jeden bod. Řešení i zajímavosti k jednotlivým položkám najdete pod kvízem.
1. Kapr na štědrovečerní stůl
Kolik přibližně stál jeden kilogram živého kapra?
- a) 9 Kčs
- b) 20 Kčs
- c) 35 Kčs
- d) 50 Kčs
2. Brambory do salátu
Za kolik se prodával kilogram pozdních brambor druhé jakosti?
- a) 0,60 Kčs
- b) 1,10 Kčs
- c) 1,60 Kčs
- d) 3,20 Kčs
3. Kuře na sváteční řízky
Kolik stál v prosinci 1989 kilogram celého kuchaného kuřete?
- a) 30 Kčs
- b) 45 Kčs
- c) 60 Kčs
- d) 80 Kčs
4. Máslo na vánoční cukroví
Kolik jste zaplatili za čtvrtkilovou kostku čerstvého másla?
- a) 4 Kčs
- b) 6 Kčs
- c) 8 Kčs
- d) 10 Kčs
5. Cukr na sladké pečení
Na kolik vyšel kilogram cukru podle historického cenového přehledu ČSÚ?
- a) 3,10 Kčs
- b) 7,30 Kčs
- c) 11,50 Kčs
- d) 16 Kčs
6. Tuzemák do rumových kuliček
Kolik stál jeden litr čtyřicetiprocentního tuzemského rumu?
- a) 60 Kčs
- b) 80 Kčs
- c) 100 Kčs
- d) 150 Kčs
7. Vejce do cukroví i bramborového salátu
Kolik podle prosincových cen zaplatili zákazníci za deset čerstvých slepičích vajec?
- a) 13 Kčs
- b) 18 Kčs
- c) 24 Kčs
- d) 32 Kčs
8. Pomeranče, na které se čekalo ve frontách
Kolik přibližně stál kilogram pomerančů?
- a) 6 Kčs
- b) 9 Kčs
- c) 11 Kčs
- d) 14 Kčs
9. Vánoční stromek
Kolik přibližně stál vánoční smrček na konci socialistické éry?
- a) 40 Kčs
- b) 70 Kčs
- c) 100 Kčs
- d) 250 Kčs
10. Mouka na domácí pečení
Kolik stál v prosinci 1989 kilogram hrubé pšeničné mouky?
- a) 1,80 Kčs
- b) 3,80 Kčs
- c) 5,50 Kčs
- d) 8,20 Kčs
Správné odpovědi: Byly tehdejší ceny opravdu tak nízké?
1. Kapr – b) přibližně 20 Kčs
Kilogram vánočního kapra vycházel podle historických přehledů přibližně na dvacet korun. Tříkilová ryba tak mohla stát kolem 60 Kčs, což představovalo necelá dvě procenta tehdejší průměrné hrubé mzdy. V některých dobových cenových přehledech se objevuje také částka 23 Kčs za kilogram.
2. Brambory – c) 1,60 Kčs
Kilogram pozdních brambor druhé jakosti stál 1,60 Kčs. Na pět kilogramů brambor tak stačilo osm korun. Základ štědrovečerního salátu patřil k levnějším položkám svátečního nákupu.
3. Kuře – a) 30 Kčs
Podle historických údajů Českého statistického úřadu stál kilogram celého kuchaného kuřete v prosinci 1989 třicet korun. Za celou průměrnou hrubou měsíční mzdu by si tehdejší zaměstnanec mohl teoreticky koupit téměř 106 kilogramů kuřecího masa.
4. Máslo – d) 10 Kčs
Kilogram čerstvého másla stál čtyřicet korun, čtvrtkilová kostka tedy vyšla na desetikorunu. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu bylo možné pořídit 317 takových kostek. Pokud rodina pekla několik druhů cukroví, výdaje za máslo se ovšem rychle nasčítaly.
5. Cukr – b) 7,30 Kčs
Kilogram cukru vycházel podle historického cenového přehledu ČSÚ na 7,30 Kčs. Pět kilogramů potřebných na větší vánoční pečení by tak stálo 36,50 Kčs. U kostkového cukru se v dobových přehledech objevuje odlišná cena osm korun za kilogram.
6. Tuzemský rum – c) 100 Kčs
Litr tuzemského rumu stál sto korun československých. Jediná litrová láhev tak představovala více než tři procenta průměrné hrubé měsíční mzdy. Ve srovnání s máslem, moukou nebo cukrem šlo o poměrně nákladnou položku.
7. Vejce – a) 13 Kčs
Jedno čerstvé slepičí vejce stálo podle prosincových údajů ČSÚ 1,30 Kčs. Za deset vajec tedy zákazníci zaplatili třináct korun. Tato surovina našla před Vánocemi využití nejen při pečení, ale také v tradičním bramborovém salátu.
8. Pomeranče – d) 14 Kčs
Kilogram pomerančů vyšel přibližně na čtrnáct korun. V předvánočním období ovšem nebyla rozhodující pouze cena, ale také dostupnost tohoto ovoce. Právě fronty na pomeranče a další dovážené ovoce patří ke vzpomínkám řady pamětníků.
9. Vánoční stromek – c) přibližně 100 Kčs
Podle historického srovnání ekonoma Tomáše Maiera stál vánoční smrček v roce 1989 kolem stovky. Představoval tedy zhruba stejnou část měsíčního příjmu jako litr tuzemského rumu. Skutečná cena stromku se samozřejmě mohla lišit podle jeho velikosti a dalších vlastností.
10. Mouka – b) 3,80 Kčs
Kilogram hrubé pšeničné mouky stál podle Českého statistického úřadu v prosinci roku 1989 necelé čtyři koruny. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu by tehdy bylo teoreticky možné pořídit více než 834 kilogramů této mouky.
Jak dobře si pamatujete ceny z konce 80. let?
Sečtěte všechny správné odpovědi a zjistěte, jak jste v našem retro kvízu obstáli.
- 9–10 bodů: Mistr socialistických nákupů. Dobové cenovky máte v malíčku. V tehdejší samoobsluze byste se rozhodně neztratili.
- 7–8 bodů: Výborná retro paměť. Většinu cen znáte velmi dobře a jen pár položek vás dokázalo překvapit.
- 4–6 bodů: Něco si ještě vybavíte. Základní přehled máte, některé tehdejší ceny vás ale možná zaskočily.
- 0–3 body: Ceny z jiného světa. Nákupy za socialismu pravděpodobně znáte spíše z vyprávění nebo jste už na tehdejší cenovky zapomněli.
Desetikoruna tehdy znamenala něco jiného než dnes
Při pohledu na uvedené částky se může zdát, že vánoční nákupy byly nesrovnatelně levnější. Samotné cenovky ale nestačí k posouzení toho, kolik si lidé skutečně mohli dovolit. Důležitou roli hrály tehdejší výdělky, pravidelné výdaje domácností, dostupnost zboží i jeho kvalita.
Vzpomínáte si ještě na vánoční nákupy před rokem 1990? Napište nám do komentářů, kolik bodů jste získali a která z tehdejších cen vás nejvíce překvapila.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz