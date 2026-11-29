Zimní odpoledne, chodba plná dětí s rodiči a paní učitelka, která se budoucího školáka vyptává na barvy a tvary. Takové odpoledne zažije v lednu a únoru 2027 spousta rodin. Jejich děti ale nastoupí do školy s pravidly, která jejich rodiče nezažili. Až na konci pololetí přinesou domů první vysvědčení nebo výpis z něj, známky v něm budou hledat marně.
Kterých dětí se to týká
Zápisy do základních škol se konají každý rok mezi 15. lednem a 15. únorem. Pokud půjde vaše dítě k zápisu v roce 2027 a v září usedne do první třídy, bude patřit k prvnímu ročníku s novým hodnocením. Změna je už schválená: zákon č. 239/2025 Sb. doplnil do § 51 školského zákona nový odstavec 5, podle kterého se výsledky žáků první a druhé třídy hodnotí slovně. Účinnost má od 1. září 2027.
Senát v červnu 2025 navrhoval tuto povinnost z novely vyškrtnout, protože podle odpůrců v jeho řadách učitelům bere volbu, jak hodnotit. Sněmovna ale 25. června 2025 schválila původní znění a prezident zákon podepsal. Zastánci změny chtějí, aby se děti učily pro vědomosti samotné, přechod ze školky byl klidnější a rodiče se méně báli neúspěchu, kvůli kterému někteří volí odklad.
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Dosud o podobě vysvědčení rozhoduje ředitel se souhlasem školské rady a v běžné základní škole je slovní hodnocení jen jednou z možností. Druháci se k novinkám přidají o rok později:
Období 1. třída 2. třída do 31. 8. 2027 podle rozhodnutí ředitele podle rozhodnutí ředitele 2027/2028 jen slovně podle dosavadních pravidel 2028/2029 jen slovně jen slovně Co zůstane a kdo postoupí do druhé třídy
Jeden stupeň na vysvědčení zůstane. Celkové hodnocení má podle dnešního znění vyhlášky, které se do září 2027 ještě může upřesnit, dál čtyři možnosti: prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl a nehodnocen. Kdy dítě se slovním hodnocením získá vyznamenání, určují pravidla hodnocení školy. Prospěl, nebo neprospěl se odvozuje od toho, zda slovní hodnocení v některém povinném předmětu odpovídá nedostatečné.
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Na postup do druhé třídy výsledek vliv mít nebude, protože od 1. září 2026 postupuje prvňák dál bez ohledu na prospěch. Opakování první třídy může povolit ředitel. Rodič o ně musí požádat a přiložit doporučující posouzení lékaře nebo klinického psychologa a také vyjádření školské poradny. Posouzení dětského praktika ani pediatra nestačí.
Dvě podoby slovního vysvědčení
Škola může zvolit souvislý text, ve kterém učitel popíše, jak se dítěti daří v jednotlivých předmětech. Druhou možností je přehledná tabulka dovedností s vyznačenou mírou zvládnutí a případně krátkým komentářem. Takové hodnocení podle kritérií vyhláška počítá mezi slovní a kritéria i škálu stanoví ředitel.
Slovní vysvědčení může mít podobu souvislého textu, nebo tabulky dovedností s vyznačenou mírou zvládnutí. Ilustrační foto. Zdroj: RDNE Stock project / Pexels.
Škála mívá čtyři stupně: dovednost ještě není osvojená, je osvojená částečně, téměř, nebo úplně. Řádek z prvouky by mohl vypadat třeba takto: „Pojmenuje čtyři roční období: téměř osvojeno.“
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Podle dnešního znění vyhlášky má slovní hodnocení popsat:
vývoj výsledků dítěte, jeho přístup k učení, úroveň vzhledem k očekávaným výstupům, věku a předpokladům, doporučení pro další rozvoj a pro to, jak předejít neúspěchu. Jak poznat dobré slovní hodnocení
Zákon mluví o vysvědčení, ministerstvo školství ale počítá s hodnocením bez známek po celý rok. Prověrky zůstávají možné a učitelé mohou podklady sbírat i z pracovních listů nebo sebehodnocení dětí.
„Dítě z vysvědčení dostane konkrétní informaci o tom, co už v daných předmětech ovládá,“ uvedla pro Seznam Zprávy Jana Kratochvílová, vedoucí katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věta ‚Je to milá holčička‘ ale rodičům neprozradí, jestli dcera umí psát písmena. Podle odborníků je psaní užitečného hodnocení náročné řemeslo a tabulka s předem danými dovednostmi dává učitelům pevnější rámec.
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Odborníci se bojí také toho, že se změní jen obal: místo čísla dostane dítě jiný symbol nebo hotovou formulku, kterou si rodiče přeloží zpět na známku. Školám má pomoci metodické doporučení MŠMT z března 2026 k hodnocení v první a druhé třídě a chystané vzdělávání pro ředitele a učitele. U zápisu se klidně zeptejte, jakou podobu vysvědčení škola zvolí. Když vám ukáže vzor, všímejte si, jestli popisuje konkrétní dovednosti, třeba čtení slabik nebo sčítání do deseti, a jestli radí, co s dítětem doma procvičit.
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Zdroje: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2025/Sb_2025_239_PZZ.pdf, https://edu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/10/Infoservis-special_Odkladova-novela.pdf, https://edu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/09/Tutorial-Odkladova-novela-final.pdf, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561, https://edu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/12/48-2005-1.1.2026.pdf, https://edu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/01/Vyplnovani-vysvedceni-ZS-2026.pdf, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316950, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-znamky-se-maji-zrusit-i-pro-druhe-tridy-40497905, https://cnn.iprima.cz/slovni-hodnoceni-zaku-na-zs-senat-to-odmitl-doporucil-i-dalsi-zmeny-vladni-novely-477315, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2685336, https://cnn.iprima.cz/novela-skolskeho-zakona-prosla-snemovnou-mene-odkladu-slovni-hodnoceni-i-novy-termin-zapisu-472753, https://www.denik.cz/skolstvi-a-vzdelavani/cesko-skoly-prvnacci-bez-znamek-zmena-hodnoceni-zaku/