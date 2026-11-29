První adventní neděle letos připadá na dnešní den, 29. listopadu 2026. V adventním horoskopu se tentokrát dostávají do popředí vztahy, domácí pohoda a umění na chvíli zpomalit. Raci zatouží po společnosti svých nejbližších, Berani by měli nechat prostor také přáním ostatních. A Panny? Ty si neděli užijí víc, když přestanou hledat, co ještě není hotové.
Vánoce se nezastavitelně blíží a my už dnes zapálíme první adventní svíčku. Co dnes čeká jednotlivá znamení zvěrokruhu? Pojďte se na to podívat.
Beran: Nerozhodujte za celou rodinu
Budete mít chuť naplánovat neděli od společné snídaně až po večerní návštěvu vánočních trhů. Než ale ostatním oznámíte hotový program, zeptejte se, jak by chtěli den strávit oni.
Vaše nadšení nemusí každý sdílet stejným tempem. Někdo dá přednost procházce, jiný odpočinku na gauči. Když ustoupíte od představy, že všechno musí proběhnout podle vás, zbude víc prostoru na příjemné chvíle bez zbytečného dohadování. Býk: Dopřejte si pohodlí bez výčitek
Vůně něčeho dobrého z trouby, oblíbený hrnek a nikam nespěchat. Právě taková neděle vás bude lákat nejvíc. Nemusíte kvůli tomu připravovat hostinu ani péct pět druhů cukroví.
Vyberte si jednu věc, na kterou máte opravdu chuť, a užijte si ji v klidu. Pokud budete mít návštěvu, klidně ji zapojte do příprav. Společné pečení může být příjemnější než dokonale prostřený stůl, u kterého nakonec sedíte unavení. Raci si podle adventního horoskopu nejvíce užijí chvíle se svými blízkými. Společné pečení nebo přípravy na Vánoce mohou být příležitostí zpomalit a užít si rodinnou pohodu. Foto: Magnific Blíženci: Nemusíte stihnout každé setkání
Pozvání na kávu, rodinný oběd nebo zpráva od přátel vás mohou svádět k tomu, abyste neděli zaplnili do poslední hodiny. Tentokrát ale zkuste vybírat.
Jedno setkání bez sledování času vám může dát víc než tři uspěchané návštěvy. Při rozhovoru odložte telefon a nechte druhého domluvit, i když už máte na jazyku vlastní příhodu. Právě díky tomu se můžete dostat dál než k obvyklému povídání o práci a počasí. Rak: Rodinná pohoda nemusí být dokonalá
Zatoužíte po známém prostředí, oblíbeném jídle a lidech, před kterými nemusíte nic předstírat. První adventní neděli si proto zařiďte tak, aby v ní zbylo místo na obyčejné společné chvíle.
Nespojujte ale rodinnou pohodu s tím, že se musí sejít úplně všichni. Kdo nemůže dorazit, může potěšit alespoň telefonátem. Vytáhněte staré fotografie, připravte něco podle rodinného receptu nebo si pusťte film, který máte spojený s dětstvím. Lev: Nemusíte se postarat o všechno sami
Možná budete chtít ostatním připravit tak hezkou neděli, že si na sebe naložíte výzdobu, občerstvení i zábavu. Jenže zatímco se návštěva bude bavit, vy budete stále něco nosit a kontrolovat.
Přijměte pomoc a dovolte si také jen sedět u stolu. Nikomu nebude vadit, když si čaj nalije sám. Místo pochvaly za dokonale připravené odpoledne vás nakonec může nejvíc potěšit rozhovor, na který by jinak nezbyl čas. Panna: Neděle není kontrola uklizené domácnosti
Křivě položená dekorace nebo drobky na lince vás mohou zaměstnat víc, než byste si přáli. Zkuste se ale zastavit dřív, než z příprav uděláte další pracovní směnu.
Advent může začít i bez umytých oken a hotového seznamu dárků. Udělejte jen to, co vám skutečně zpříjemní den, a zbytek nechte být. Pokud někdo pomáhá jinak, než byste to udělali vy, neopravujte po něm každou maličkost. Váhy: Myslete také na vlastní přání
Budete se snažit, aby byl každý spokojený, a snadno přitom přislíbíte víc času, než máte. Než kývnete na další návštěvu, rozmyslete si, jestli na ni opravdu chcete jít.
Slušné odmítnutí není důvod k výčitkám. Jestli se blízcí neshodnou na programu, nabídněte jednoduchý kompromis, ale nepřebírejte odpovědnost za náladu všech kolem. I vy máte právo strávit část neděle po svém, třeba s knihou a bez společnosti. Štír: Z obyčejné poznámky nedělejte spor
Při rodinném setkání můžete být citlivější na poznámky, které byste jindy přešli mávnutím ruky. Než odpovíte ostře, ověřte si, jak je druhý myslel.
Ne každá neobratná věta je výčitka nebo kritika. Starší neshody raději neotvírejte mezi dveřmi ani před celou návštěvou. Pokud vás něco skutečně trápí, najděte si chvíli na klidný rozhovor ve dvou. Neděle pak nemusí skončit hádkou kvůli něčemu, co ani nebylo řečeno se zlým úmyslem. Střelec: Vyrazte ven, ale nehoňte zážitky
Celý den doma vás nejspíš lákat nebude. Náladu vám může zpříjemnit procházka, výlet do sousedního města nebo zastávka na vánočních trzích.
Neplánujte ale tolik zastávek, aby se z výletu stal závod. Nechte prostor na posezení i nečekané odbočení. Pokud s vámi někdo půjde, přizpůsobte tempo také jemu. A když nakonec skončíte jen u krátké procházky a horkého čaje, nemusí to být promarněná neděle. První adventní neděle nemusí patřit jen domácím přípravám. Některá znamení podle horoskopu zatouží po procházce, setkání s přáteli nebo chvíli strávené venku. Foto: Magnific Kozoroh: Pracovní resty chvíli počkají
Volný den vás může svádět k dohánění všeho, na co během týdne nebyl čas. Než ale otevřete pracovní e-mail nebo začnete přerovnávat celou domácnost, vyberte si, co opravdu nepočká.
Nemusíte si odpočinek nejdřív zasloužit splněným seznamem úkolů. Udělejte nezbytné minimum a zbytek dne věnujte něčemu, co nemá měřitelný výsledek. Třeba dlouhé snídani, rozhovoru nebo filmu, který už několik týdnů odkládáte. Vodnář: Zkuste něco jiného, ale po společné domluvě
Možná vás napadne, že by letošní advent mohl začít jinak než obvykle. Místo návštěvy obchodů navrhnete výrobu ozdob, společenskou hru nebo večeři, na kterou každý něco přinese.
Nový nápad nabídněte, neprosazujte ho za každou cenu. Někdo z vašich blízkých může mít rád právě tradici, která vám připadá okoukaná. Spojením starého zvyku s jednou novinkou vytvoříte příjemnější program než úplným překopáním rodinných plánů. Ryby: Vzpomínejte, ale nesrovnávejte
Písnička, vůně nebo krabice starých ozdob ve vás mohou probudit vzpomínky na dřívější Vánoce. Klidně se u nich zastavte, jen podle nich neposuzujte letošní advent.
Současná neděle nemusí vypadat jako svátky z dětství, aby byla hezká. Ozvěte se někomu, na koho jste dlouho mysleli, nebo si dopřejte chvíli na vlastní tvoření. Pokud budete chtít být sami, řekněte to blízkým otevřeně, místo abyste přijali návštěvu a pak se do společnosti nutili.
Upozornění redakce: Horoskop je zábavný autorský text, nikoli spolehlivá předpověď budoucnosti. Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz