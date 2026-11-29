Získat objednávku přes internet ještě neznamená vydělat. Pokud firma utratí za reklamu více, než kolik jí přinese marže z prodeje, může prodělávat i při rostoucím obratu. Jak zjistit skutečnou cenu nového zákazníka a kdy se vyplatí investovat do organického vyhledávání?
Kolik skutečně stojí nový zákazník?
Základním ukazatelem je CAC (Customer Acquisition Cost), tedy náklady na získání nového zákazníka. Vypočítáme jej vydělením nákladů na akvizici počtem nových zákazníků za odpovídající období. Do úplného výpočtu patří nejen reklamní rozpočet, ale také práce marketingu a obchodníků, nástroje a další související náklady.
Představme si e-shop, který za měsíc utratí 20 000 Kč za reklamu a dalších 5 000 Kč za její správu. Získá 50 nových zákazníků. Náklady na jednoho zákazníka tak činí 500 Kč. Pokud mu po odečtení variabilních nákladů z první objednávky zbývá 350 Kč, samotná první objednávka náklady na akvizici nepokryje.
Situaci mohou změnit opakované nákupy. Firma by však měla vycházet ze skutečných údajů o návratnosti zákazníků, nikoli pouze z očekávání, že se jednou vrátí.
Placená reklama: rychlý start, průběžné náklady
PPC reklama umožňuje oslovit potenciální zákazníky prakticky okamžitě po spuštění kampaně. U kampaní účtovaných za kliknutí však firma platí i za návštěvníky, kteří nic nekoupí.
Při ceně 10 Kč za kliknutí a konverzním poměru 2 % vychází samotný reklamní náklad na jednu objednávku na 500 Kč. Pokud konverzní poměr vzroste na 4 %, klesne při stejné ceně za kliknutí na 250 Kč. Jde o modelový výpočet, nikoli o průměrné ceny reklamy v České republice. Objednávka navíc nemusí znamenat nového zákazníka.
SEO: návštěvnost bez poplatku za jednotlivé kliknutí
Optimalizace pro vyhledávače neznamená bezplatný marketing. Firma investuje do technického stavu webu, kvalitního obsahu, analýz a pravidelné péče. Za jednotlivé organické prokliky ale vyhledávači neplatí.
Představme si investici 15 000 Kč do obsahu a optimalizace. Pokud tato práce během následujících měsíců přinese 60 nových zákazníků, vychází modelový náklad na jednoho zákazníka na 250 Kč. Výsledek není zaručený a do skutečného výpočtu je nutné zahrnout i následnou péči a další související výdaje.
Výhodou kvalitního obsahu je možnost přivádět návštěvníky i po jeho zveřejnění. Na rozdíl od placené kampaně však nelze přesně naplánovat okamžik ani objem návštěvnosti.
Do rozhodování zákazníků vstupuje umělá inteligence
Vedle klasického vyhledávání se firmy začínají zabývat také GEO (Generative Engine Optimization), tedy optimalizací viditelnosti v odpovědích generativní umělé inteligence. Zákazník se může AI asistenta zeptat na vhodného dodavatele, porovnání služeb nebo řešení konkrétního problému.
Tip: Problematice změn ve vyhledávání se na ePeníze již věnoval SEO a GEO konzultant Jan Vavřička z agentury JV CZECH PROMOJV CZECH PROMO v článku AI mění internetové vyhledávání.
Ani zmínka firmy v odpovědi AI sama o sobě nezaručuje objednávku. Vedle sledování citací a doporučení je proto důležité vyhodnocovat také návštěvnost, poptávky a skutečné obchodní výsledky.
Který způsob získávání zákazníků je nejlevnější?
Univerzální odpověď neexistuje. Záleží na oboru, konkurenci, marži, kvalitě webu i délce rozhodování zákazníka. Placená reklama může být vhodná pro rychlé ověření poptávky, SEO pro dlouhodobé budování návštěvnosti a GEO pro rozšiřování viditelnosti v nových způsobech vyhledávání.
Podnikatelé by měli jednotlivé kanály porovnávat podle skutečných nákladů a přínosů. Pozor také na dvojí započítání zákazníka, který se s firmou setkal prostřednictvím několika kanálů.
Co by měla firma pravidelně sledovat
- Celkové náklady na získávání nových zákazníků.
- Počet skutečně nových zákazníků, nikoli pouze objednávek.
- Marži po odečtení variabilních nákladů.
- Opakované nákupy a dlouhodobou hodnotu zákazníka.
- Vývoj nákladů a výsledků jednotlivých marketingových kanálů.
Smyslem marketingu není získat co nejvíce návštěvníků za každou cenu. Důležité je získávat zákazníky za ekonomicky udržitelných podmínek. Právě pravidelné měření může firmám pomoci rozhodnout, kam investovat další korunu.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Náhledové foto: Chat Day
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