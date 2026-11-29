Přesně takový výsledek ukázal test webu MakeUseOf na telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra, který disponuje konektorem USB 3.2 Gen 1 s teoretickou propustností 5 Gb/s. Problém tedy nespočívá v pomalém konektoru ani nutně v nekvalitním kabelu. Na vině je MTP (Media Transfer Protocol), tedy způsob, jakým Android komunikuje s Windows při připojení telefonu přes USB. Tento protokol přitom nevznikl pro smartphony. Je přímým nástupcem standardu PTP (Picture Transfer Protocol), který byl v roce 2000 navržen pro stahování fotografií z digitálních fotoaparátů. Čtvrt století starý princip „pošli dotaz, počkej na odpověď a teprve potom pokračuj“ dnes dokáže výrazně zpomalit přenosy složené z tisíců drobných souborů.
Flashka vs. spravovaný seznam souborů
Aby bylo jasné, proč Android vůbec používá MTP, musíme se vrátit o něco zpět. Starší telefony s Androidem dokázaly fungovat v režimu USB Mass Storage, tedy jako běžná flashka. Počítač získal přímý blokový přístup k úložišti telefonu, což umožňovalo rychlé kopírování souborů. Mělo to ale zásadní háček: ve chvíli, kdy počítač převzal kontrolu nad úložištěm, telefon k němu ztratil přístup. Některé aplikace proto přestávaly fungovat a systém musel úložiště odpojit a po dokončení přenosu znovu připojit. U zařízení, která měla systémová a uživatelská data na společném úložišti, to představovalo značný problém.
MTP tento problém řeší elegantně, ale za cenu vyšší režie při přenosu. Telefon si ponechává plnou kontrolu nad svým úložištěm a počítači zpřístupňuje pouze jeho souborový obsah. Ten se přenáší prostřednictvím jednotlivých požadavků na konkrétní soubory a jejich metadata. Každý soubor tak může znamenat několik kroků: počítač si vyžádá informace o souboru, telefon odpoví a následně proběhne samotný přenos dat. Jak popisuje Microsoft, MTP funguje na principu komunikace mezi iniciátorem požadavku a zařízením, které na něj odpovídá. U jednoho velkého souboru je tato režie zanedbatelná. Při kopírování tisíců fotografií, snímků obrazovky a dokumentů se ale jednotlivá zdržení sčítají a mohou prodloužit přenos o celé minuty.
Proč to Google za čtvrtstoletí neopravil
Dokument Android Compatibility Definition Document pro Android 15 stále počítá s používáním MTP pro přístup k souborům telefonu z počítače. Výrobci mohou nabídnout také režim USB Mass Storage, MTP ale zůstává standardním řešením. Nejde tedy o zapomenutou chybu, nýbrž o vědomý kompromis. MTP umožňuje telefonu zachovat přístup k vlastnímu úložišti i ve chvíli, kdy je připojený k počítači. Odpadá tak nutnost odpojovat úložiště a řešit problémy s aplikacemi, které k němu potřebují přistupovat.
Google ani Samsung veřejně neoznámili konkrétní plán na nahrazení MTP jiným protokolem. Místo toho nabízejí alternativní způsoby přenosu dat: Quick Share pro bezdrátové sdílení a ADB pro pokročilejší uživatele. MTP tak zůstává univerzálním řešením, které funguje s počítači s Windows bez nutnosti instalovat další software.
Část problému navíc leží také na straně počítače. Benchmark knihovny mtp-rs ukázal při testování telefonu Galaxy S23 Ultra, že načtení seznamu složky obsahující 3 248 fotografií trvalo ve Windows File Exploreru 5,5 sekundy. Optimalizovaný klient zvládl stejný úkol za pouhých 0,4 sekundy. Výslednou rychlost tedy výrazně ovlivňuje i to, jakým způsobem si počítač od telefonu vyžaduje informace o souborech a jak s nimi následně pracuje.
Co s tím: čtyři cesty kolem MTP
Čekat na to, až Google změní používaný protokol, nemá příliš smysl. Už dnes ale existuje několik způsobů, jak se omezením MTP vyhnout nebo jejich dopad alespoň výrazně zmírnit.
- Zabalit soubory do ZIP přímo v telefonu. Na telefonech Samsung stačí otevřít aplikaci My Files, označit požadované soubory a zvolit Více → Komprimovat. Výsledkem bude jeden archiv, který se přes MTP přenese jako jediný soubor. Tím se výrazně omezí režie spojená s opakovaným zpracováváním jednotlivých položek.
- Použít ADB. Příkazy adb pull a adb push umožňují kopírovat soubory mezi počítačem a telefonem bez použití MTP. Stačí stáhnout Android SDK Platform-Tools, v telefonu aktivovat vývojářské možnosti a zapnout ladění přes USB (USB debugging). Jeden uživatel tímto způsobem přenesl 16 GB dat za necelých deset minut.
- Quick Share přes Wi-Fi. Oficiální aplikace pro Windows funguje také v Česku. Dosahované rychlosti závisí na použité síti a podmínkách přenosu. V testech se objevují hodnoty kolem 28 MB/s při přenosu z telefonu do počítače a přes 60 MB/s v opačném směru. Na některých počítačích Samsung se používá vlastní verze aplikace, na ostatních zařízeních klient od Googlu.
- Ověřit kabel. Ne každý kabel USB-C podporuje přenos dat. Některé modely slouží pouze k nabíjení. Google na tento rozdíl výslovně upozorňuje. Kabely s podporou USB 3.2 Gen 1 a rychlostí až 5 Gb/s jsou běžně dostupné také v českých obchodech, například na Alze nebo v Datartu. Při výběru hledejte označení „SuperSpeed USB“ nebo „5 Gb/s“.
Rychlý port problém nevyřeší, pokud ho brzdí protokol
Galaxy S24 Ultra má konektor USB 3.2 Gen 1, který umožňuje teoretickou přenosovou rychlost až 5 Gb/s, tedy přibližně 625 MB/s. V testu MakeUseOf ale při kopírování tisíců malých souborů dosáhl přenos rychlosti pouze kolem 4,5 MB/s. To představuje méně než jedno procento teoretické propustnosti rozhraní. Rychlost samotného USB portu a režie způsobená použitým protokolem jsou totiž dvě odlišné věci. Právě proto samotná výměna kabelu nebo pořízení rychlejšího telefonu nemusí situaci výrazně zlepšit, pokud přenos stále probíhá prostřednictvím MTP a Windows File Exploreru.
Hlavní poučení je jednoduché: nezáleží jen na tom, jak rychlý máte konektor, ale také na tom, kolik samostatných souborů přes něj přenášíte. Pokud místo tisíce jednotlivých položek vytvoříte jeden archiv, můžete se vyhnout značné části režie MTP a přenos výrazně urychlit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík