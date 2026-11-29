Přestávka v divadle, v hledišti je teplo a vy v náruči držíte péřovou bundu, šálu a svetr, ve kterém vám bylo celé první dějství horko. Hezké šaty pod tím vším skoro nikdo neviděl. Přitom stačí vyměnit jediný kus oblečení.
Kabát uvidí všichni jako první
Do divadla se často chodí ve stejném objemném kabátě nebo péřovce jako na nákup a pod ním bývají stejně tlusté vrstvy. Na zastávce to zahřeje, slavnostní večer to ale kazí.
Stylistka Erin Noël v prosinci 2025 pro magazín Parade upozornila, že v zimě je svrchník tím, co z vašeho oblečení ostatní vidí nejvíc. A když ho v divadle sundáte, musíte tu hromadu látky někam dát. Image stylistka Elizabeth Kosich v září 2023 pro Best Life radila nedávat pod péřovou bundu objemné svetry a šály a volit ji v neutrální barvě.
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V Česku se do divadla tradičně chodí jako na slavnostní událost. Národní divadlo vyžaduje dress code jen u zvláštních akcí, oblečením ale divák dává najevo, že jde o výjimečný večer.
Proč tlustý svetr do sálu nepatří
Když se hlediště zaplní, teplota v něm rychle stoupá. Zahraniční průvodci divadelními večery upozorňují, že třeba ve starých londýnských divadlech chybí klimatizace. Sedět celé představení v silné vlně je pak hlavně nepohodlné.
V zaplněném hledišti teplota rychle stoupá, a proto se do divadla vyplatí lehčí vrstvy místo silného svetru. Ilustrační foto. Zdroj: Marcio Ribeiro / Pexels.
Divadelní průvodci proto radí v zimě vrstvy omezit. Lépe poslouží méně kusů z lehčích látek, třeba halenka s tenkým kardiganem.
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Image konzultantka a osobní stylistka Oriona Robb v říjnu 2025 pro agenturu PA vysvětlila, proč se vyplatí pelerína. Podle ní se dá vzít k večerním šatům i ke kalhotám, nikde neškrtí a v ramenou nechává volnost, a když vyjdete ven, zahřeje a přitom působí efektně.
Peleríny se vrátily i na přehlídky, ukázaly je například Burberry a Toteme. Pro zimu 2026 je značky nabízejí jako výraznější náhradu klasického kabátu i prošívané bundy. Se začátkem divadelní a operní sezóny na podzim 2026 přibyl i zdobený operní kabát inspirovaný 20. léty.
Na první pelerínu podle Robb stačí jednoduchý kousek s pevným tvarem v barvě, která sedne k většině šatníku. Nemusíte kvůli ní kupovat nové šaty, dobře vypadá i se sukní nebo kalhotami, které běžně nosíte. Komu je i to příliš odvážné, může sáhnout po měkčí variantě.
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Kousek Jak působí Kdy se hodí Ušitá pelerína slavnostně a efektně když chcete ve svrchníku vypadat výrazně Pletená pelerína nebo kardigan s pelerínou měkčeji a civilněji místo svrchníku, když se klasické peleríny bojíte Svetrový kabát měkce splývá hlavně na kratší cestu venku Pod pelerínu patří úzký základ
Pelerína sama přidává objem. Kdo má široký svrchník i široké oblečení pod ním, působí mohutněji, a proto Oriona Robb radí volit pod pelerínu spíš střídmý, přiléhavější střih, třeba rovné šaty ke kolenům, tenký rolák nebo kalhoty s užší nohavicí.
Robb považuje ušitou, strukturovanou pelerínu za všestrannější než volně splývavou. Večer k ní doporučuje podpatky nebo kozačky a výraznější doplňky.
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Nejlépe vypadá pelerína z poctivé vlny nebo kašmíru v antracitové, černé či hnědobéžové barvě, ozdoby ani výšivky nepotřebuje.
Štóla do sálu a malá kabelka
Stylistka Michelle Barrett v září 2023 pro Best Life doporučila ženám nad 60 let štólu nebo pašmínu, kterou si na chladnější večer přehodí přes šaty.
Na chladnější divadelní večer stačí přes šaty přehodit štólu nebo pašmínu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kabát nebo pelerínu v českých divadlech běžně odložíte v šatně. Etiketa radí přijít s předstihem, abyste v klidu stihla šatnu i toaletu. Kabelku zvolte malou, protože ji během představení máte na klíně a velká taška by vám zabírala místo na nohy.
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