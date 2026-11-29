Vodní kámen může toaletu pořádně potrápit. Jednoduchá domácí směs z octa a jedlé sody pomůže všechny usazeniny odstranit.
Ani pravidelné splachování nezabrání tomu, aby se časem na toaletě objevily nevzhledné skvrny. Nejčastěji jde o vodní kámen, který se postupně
usazuje na povrchu mísy a může získat šedý až tmavý odstín. Na první pohled to tedy vypadá, jako by byla toaleta jednoduše špinavá. Není však nutné hned kupovat drahé čisticí přípravky. S běžnými surovinami, které má řada lidí už doma, lze připravit jednoduchou směs a usazeniny narušit. Proč se na toaletě vůbec tvoří tmavé usazeniny
Za vznikem vodního kamene stojí především minerály přirozeně obsažené ve vodě. Jde hlavně o vápník a hořčík, které se při opakovaném kontaktu s povrchem postupně usazují. Zpočátku může být povlak téměř bílý, postupně ale šedne a v toaletní míse může kvůli dalším nečistotám výrazně ztmavnout.
Základní složkou vodního kamene bývá uhličitan vápenatý. Problém je, že samotné splachování takový nános neodstraní. Ani běžné bělidlo nemusí být dle deníku Irish Mirror řešením. Podle odborníků může skvrnu pouze opticky překrýt, ne rozpustit samotný vodní kámen.
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Jednou z jednoduchých možností je kombinace bílého octa a jedlé sody, radí Ideal Home. Do misky se nejprve nasype přibližně půl šálku sody a přidá se podobné množství bílého octa. Po smíchání začne směs pěnit, protože mezi oběma látkami probíhá chemická reakce.
Poté ji lze nalít do toalety a nechat zhruba deset minut působit. Následně přijde na řadu štětka, kterou se uvolněný povlak mechanicky odstraní, a nakonec stačí několikrát spláchnout. Pokud nános zůstane, lze postup zopakovat. U silnější vrstvy může být potřeba delší působení nebo více čisticí směsi. Při úklidu je vhodné používat rukavice, zvlášť pokud máte citlivou pokožku.
Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, detail toalety (Ilustrační foto)
Smyslem kombinace není jen to, že směs začne výrazně šumět. Kyselina octová v octu dokáže reagovat s minerálními usazeninami, a proto se používá při odstraňování vodního kamene. Ocet navíc pomáhá s pachy a má určité antimikrobiální vlastnosti. Jedlá soda zase přispívá k mechanickému čištění a
může pomoci s některými dalšími nečistotami. Experti na úklid proto označují kombinaci obou surovin za způsob, jak získat „dvojnásobnou čisticí sílu“. Stejný princip lze navíc využít i jinde v domácnosti, například při čištění skvrn od vodního kamene na sprchové zástěně. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, jak snadno vyčistit špinavou troubu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Irish Mirror, IdealHome, Instagram lowcarb_inspirace
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