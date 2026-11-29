Verstappen měl díry v podlaze: Na Antonelliho jsme stejně neměli
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Verstappen měl díry v podlaze: Na Antonelliho jsme stejně neměli
Článek byl publikován 29.11.2026 21:50
Velká cena Kataru přinesla napětí uvnitř týmu Ferrari. Charles Leclerc se během závodu podivoval nad...
Nečistoty na trati ve druhém kole způsobily Georgi Russellovi rozsáhlé poškození podlahy monopostu. Podle...
Lando Norris po Velké ceně Kataru volá po změnách na okruhu v Lusailu. Podle pilota McLarenu trati chybí...
Sezóna se pomalu blíží ke konci. Příští neděli v podvečer se ročník uzavře v Abú Zabí a jezdci už toho...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →