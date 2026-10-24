Sametově krémová dýňová polévka s dokřupava opečenými krutony a slaninou

Z
jsem měla dlouho docela strach a neustále jsem její přípravu odkládala. dýňové polévky mi přišla jako složitá zelenina na zpracování a bála jsem se, že Dýně bude bez chuti nebo příliš sladká. Když jsem se ale polévka konečně odhodlala a poprvé ji uvařila, neuvěřitelně mě překvapilo, jak jednoduchá, rychlá a chuťově geniální ve skutečnosti je! Dnes už si bez ní sychravé podzimní dny nedokážu vůbec představit a v duchu se jen směju tomu, čeho jsem se vlastně celé ty roky obávala.
Nádherně oranžová dýně hokaido je absolutní poklad, protože ji nemusíte loupat, což vám ušetří spoustu práce i času. Když ji orestujete na cibulce s trochou česneku, zalijete vývarem a po rozmixování zjemníte smetanou, získáte sametově hebký krém, který pohladí po duši.
Můj tip zní: Polévku na talíři posypejte na kostičky nakrájeným chlebem či rohlíkem opečeným do křupava na suché pánvi a navrch přidejte dokřupava vyškvařené kostičky anglické slaniny; tento křupavý akcent vytvoří s krémovým základem absolutně dokonalou souhru. Recept na sametový krém z dýně hokaido s dokřupava opečenými chlebovými krutony a slaninou
Z jednoho hrnce připravíte
4 až 6 poctivých porcí hřejivé polévky. Celkový čas přípravy a vaření: 60 minut Ingredience potřebné k přípravě Dýňový krém 1 dýně hokaido (cca 1 kg) 2 lžíce másla (nebo rostlinného oleje) 1 žlutá cibule 2 stroužky česneku 1 l zeleninového nebo kuřecího vývaru 150 ml smetany ke šlehání (nebo smetany na vaření) 1/2 lžičky mletého muškátového oříšku 1 lžička soli 1/4 lžičky mletého černého pepře Krutony a servírování 3 plátky staršího chleba (nebo 2 rohlíky) 100 g anglické slaniny 1 lžíce tekutého dýňového oleje (na pokapání) Foto: Cooky.cz, krutony a slanina dodají šmrnc Postup při přípravě dýňové polévky s krutony
1. Čerstvou dýni hokaido důkladně omyjte pod proudem teplé vody, osušte utěrkou, rozkrojte napůl a pomocí lžíce
vydlabte veškerá semínka a vláknitý střed.
2. Očištěnou dýni neusnadňujte loupáním slupky a
nakrájejte ji ostrým nožem na stejně velké kostky.
3. V hlubokém hrnci rozpusťte máslo, přisypejte nadrobno nakrájenou žlutou cibuli a
opékejte ji na mírném ohni přibližně 5 minut do sklovata.
4. K opečené cibulce přidejte na plátky nakrájený česnek, nakrájené kostky dýně Hokaido a
vše společně za stálého míchání restujte po dobu 5 minut.
5. Obsah hrnce zalijte teplým vývarem tak, aby byla veškerá dýně ponořená, osolte, opepřete a přidejte mletý muškátový oříšek.
6. Hrnec přiklopte poklicí, přiveďte k varu a
vařte na mírném ohni přibližně 20 minut, dokud dýně zcela nezměkne.
Poctivý slepičí vývar podle starého receptu. Domácí kapání z něj udělá vydatnou a chutnou polévku
7. Mezitím nakrájejte anglickou slaninu na drobné kostičky a
opékejte ji na suché pánvi dokřupava přibližně 5 minut.
8. Vyškvařenou slaninu děrovanou lžící vytáhněte na talířek a na zbylém tuku v pánvi
orestujte na kostičky nakrájený chléb dozlatova a dokřupava.
9. Uvařenou dýni v hrnci sundat z plotny a
pomocí ponorného mixéru ji rozmixujte v dokonale hladký a sametový krém.
10. Do rozmixovaného krému přilijte smetanu ke šlehání, hrnec vraťte na plotnu a
nechte polévku jen krátce 2 minuty prohřát a povařit. Foto: Cooky.cz, jednoduchý recept, který zahřeje
11. Ochutnejte polévku a v případě potřeby ještě
přidejte špetku soli nebo čerstvě namletého černého pepře.
12. Hotovou dýňovou polévku nalijte do hlubokých talířů,
štědře ji zasypejte dokřupava opečenými chlebovými krutony, křupavou slaninou a zakápněte trochou dýňového oleje. Tipy redakce: Slupku dýně nechejte: Slupka této dýně během vaření v hrnci zcela změkne, dodá polévce krásně sytou oranžovou barvu a ušetří vám práci s loupáním. Orestování dýně před zalitím vývarem: Lehké opečení nakrájené dýně na cibulce a másle zvýrazní její přirozenou nasládlou chuť a dodá polévce hlubší aroma. Kombinace se zázvorem pro pikantnost: Pokud máte rádi ostřejší chutě, přidejte k cibulce při restování 1 lžičku čerstvě nastrouhaného zázvoru. Krutony ze staršího pečiva: Na krutony použijte den nebo dva starší chléb či pečivo, které na pánvi získá mnohem křupavější strukturu a nenasákne přespříliš tuku. Skladování a zamrazování: Dýňová polévka vydrží v uzavřené nádobě v chladničce v perfektní kondici až 3 dny, případně ji můžete rozmixovanou bez přidání smetany zamrazit na později.
Pečená dýně hokaido s česnekem a Nivou je jednoduchá podzimní pochoutka s křupavým povrchem
Podzimní dýňový moučník s jemnou chutí a krásnými barvami zpříjemní každé odpoledne u kávy
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková