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Známy řetězec se stal dějištěm mrazivého činu: Běžný večer se pro mladého studenta změnil v noční můru a odhalil obrovské selhání systému

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Byl mladý, pilný a měl před sebou slibnou budoucnost, o které si doma rádi povídali. Jednoho jarního večera zašel do rušného podniku v oblíbené čtvrti, kde se potkávali místní i cizinci. Z krátké zastávky se stal případ, který krajinu zaměstnával přes dvacet let a přinesl několik soudních procesů, útěk za oceán i celovečerní film. A ani dnes, kdy se o něm znovu píše, nemá pro jeho rodinu úplně klidný konec.
Známy řetězec se stal dějištěm mrazivého činu: Běžný večer se pro mladého studenta změnil v noční můru a odhalil obrovské selhání systému

Známy řetězec se stal dějištěm mrazivého činu: Běžný večer se pro mladého studenta změnil v noční můru a odhalil obrovské selhání systému

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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