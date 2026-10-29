Když o ženském těle a potratu hlasoval poslanec z národního výboru: Devadesát sedm procent žádostí prošlo, ponížení zůstalo

Nechtěné těhotenství za normalizace neznamenalo pouze návštěvu gynekologa, ale především předvolání před tříčlennou úřední komisi. Ženy musely poslanci národního výboru, sociální pracovnici a lékaři dokládat své příjmy, velikost bytu i partnerské neshody. Ponižující proceduru zrušila Česká národní rada až na podzim 1986.
Když se dnes řekne socialistické zdravotnictví, vybaví se většině lidí zubařská křesla bez umrtvení nebo fronty na poliklinikách. Pro desetitisíce žen v sedmdesátých a osmdesátých letech však byla nejstresivnějším zážitkem návštěva interrupční komise. Nešlo o čistě lékařské posouzení zdravotního stavu. Stát prostřednictvím svých funkcionářů podrobně zkoumal rodinné poměry, výši úspor i to, zda má rodina dostatečně velký byt.
Tříčlenný tribunál: Lékař, sociální pracovník a poslanec
Základní rámec celého procesu určovala
vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 71/1973 Sb., která reagovala na snahu komunistického vedení zvrátit nepříznivý demografický vývoj. Režim v té době nabízel mladým rodinám štědřejší sociální dávky nebo výhodné novomanželské půjčky, ale zároveň přitvrdil dohled nad tím, kdo smí těhotenství ukončit. Zdravotní péče o těhotné ženy a matky byla za socialismu pod přísným dohledem státu, který se snažil řídit porodnost i rodinné plánování. David Sobek / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Komise zřizované okresními národními výbory byly striktně tříčlenné. Předsedou komise nebyl lékař, ale poslanec národního výboru, zpravidla člen zdravotní a sociální komise. Druhým členem byl pracovník z oblasti péče o rodinu a mládež, tedy sociální pracovník, psycholog či právník. Lékař, konkrétně vedoucí ženského oddělení nemocnice nebo polikliniky, představoval teprve třetí hlas. Žadatelka se musela k jednání osobně dostavit a před touto nesourodou trojicí obhájit, proč dítě nemůže nebo nechce mít.
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Potvrzení o platu, půjčkách i rozvratu rodiny
Kdo chtěl před komisí uspět z jiných než přísně zdravotních důvodů, musel podstoupit rozsáhlé papírování. Ženy si předem obstarávaly potvrzení o výši výdělků obou partnerů, doklady o splácení půjček na zařízení domácnosti, zprávy o nemocech rodinných příslušníků nebo posudky o bytových poměrech. Pokud rodina léta marně
čekala na státní dekret k panelákovému bytu a tísnila se v jediné místnosti u rodičů, bralo se to jako pádný argument.
Ještě citlivější byla situace svobodných dívek, studentek nebo vdaných žen, jejichž manželství procházelo krizí. V takovém případě bylo nutné doložit probíhající rozvod nebo potvrzení o rozvratu rodiny. Před cizími lidmi u kancelářského stolu pak ženy musely rozebírat nevěry, alkoholismus partnera, hádky i nejintimnější okolnosti početí. Pro mnoho z nich to znamenalo hluboké ponížení, na které vzpomínaly celý život.
V Thunovském paláci zasedala Česká národní rada, která v říjnu 1986 po kritice ponižujícího vyptávání a shánění razítek interrupční komise definitivně zrušila. VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Říjen 1986: Nedůstojná fraška, kterou poslanci konečně zrušili
Přestože se komise tvářily jako přísný morální filtr socialismu, realita byla odlišná. Schvalovaly naprostou většinu žádostí, takže se celá procedura postupně proměnila v pouhé byrokratické razítkování spojené se zbytečným stresem. Přesná čísla ukázal
stenoprotokol České národní rady z 20. října 1986, kdy poslanci projednávali nový zákon o umělém přerušení těhotenství.
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Zpravodajka Libuše Faltýnková tehdy před plénem uvedla, že v roce 1985 okresní komise v České socialistické republice zamítly z více než 87 tisíc žádostí pouhých 1 618 případů. Z nich se polovina odvolala ke krajským komisím a ty konečné odmítnutí potvrdily jen u necelých dvou stovek žen. Úspěšnost žádostí tak stabilně přesahovala 97 procent.
Přímo na schůzi České národní rady vystoupila také poslankyně Marcela Černá, která léta působila jako gynekoložka v terénu. Označila za naprosto nedůstojné pro emancipovanou ženu konce dvacátého století, aby osobní situaci řešila před komisí po shánění stohu potvrzení o platu, půjčkách, bytech či rozvratu rodiny. Upozornila navíc na odvrácenou stranu celého systému: některé ženy se kvůli obrovskému studu předvolání vyhýbaly a riskovaly zdraví i život při neodborných a pokoutných zákrocích.
Česká národní rada nový zákon schválila a od 1. ledna 1987 interrupční komise definitivně zanikly. Po bezmála třiceti letech tak stát přestal zkoumat soukromí žen u výslechového stolu a rozhodnutí ponechal výhradně na nich samotných.