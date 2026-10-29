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Prezident vyznamenal Wintonovo dítě. Milena Grenfell-Baines navštívila i Krumlov

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Jedno z dětí, které před nacisty zachránil britský humanitární pracovník Nicholas Winton, převzalo státní vyznamenání. Prezident Petr Pavel udělil Mileně Grenfell-Baines Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy. Její příběh má spojitost také s Českým Krumlovem, který letos v září navštívila.
Prezident vyznamenal Wintonovo dítě. Milena Grenfell-Baines navštívila i Krumlov

Prezident vyznamenal Wintonovo dítě. Milena Grenfell-Baines navštívila i Krumlov

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky, Britské velvyslanectví v Praze
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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