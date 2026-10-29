Prezident vyznamenal Wintonovo dítě. Milena Grenfell-Baines navštívila i Krumlov

Milena Grenfell-Baines patří mezi 669 převážně židovských dětí, které se v roce 1939 podařilo zachránit před nacistickým pronásledováním díky úsilí Nicholase Wintona a jeho spolupracovníků. Za své celoživotní zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv nyní obdržela jedno z nejvyšších českých státních vyznamenání.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy jí prezident Petr Pavel předal při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa. Podle Pražského hradu se oceněná významně zasloužila především o šíření Wintonova odkazu mezi mladými lidmi.
Britský velvyslanec Matt Field s paní Milenou Grenfell-Baines.
K udělení vyznamenání gratulovalo také britské velvyslanectví v České republice.
„S dojetím Matt Field (britský velvyslanec, pozn. redakce) včera přihlížel tomu, jak prezident Petr Pavel udělil Mileně Grenfell-Baines Řád Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv,“ popsalo velvyslanectví na svých sociálních sítích. Příběh připomínají také v Českém Krumlově
K blahopřání se připojilo rovněž českokrumlovské Muzeum Fotoateliér Seidel, které Milena Grenfell-Baines navštívila právě letos 9. září. Do města přijela u příležitosti zahájení kulturně-vzdělávacího projektu
Síla odvahy a laskavosti: Příběh Ruth Hálové.
Ruth Hálová, někdejší spolužačka Mileny Grenfell-Baines, byla další z dětí zachráněných Nicholasem Wintonem. Její životní příběh je úzce spojený s Českým Krumlovem, kde žila před druhou světovou válkou.
„Vyfotografovala se v ateliéru Seidel na stejném místě, jako kdysi paní Hálová a další členové českokrumlovské židovské komunity. Portrét této mimořádné ženy se tak stal součástí archivu obrazové paměti našeho kraje,“ uvedlo k zářijové návštěvě českokrumlovské muzeum. Připomnělo také její celoživotní úsilí o rozvoj česko-britských vztahů a podporu krajanské komunity. Před nacisty uprchla jako devítiletá dívka
Milena Grenfell-Baines, rozená Fleischmannová, se narodila 11. listopadu 1929 v Praze do židovské rodiny. Dětství prožila v Proseči u Skutče. V roce 1939, kdy jí bylo pouhých devět let, odjela společně se svou sestrou Evou jedním z dětských transportů organizovaných Nicholasem Wintonem do Velké Británie.
Útěk jí umožnil uniknout nacistickému pronásledování. V Británii vyrůstala v náhradní rodině a později navštěvovala československou školu ve Walesu. Po válce vystudovala ošetřovatelství a péči o malé děti. Pracovala jako ošetřovatelka a vychovatelka v Anglii a ve Francii.
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Vedle své profese se dlouhodobě věnovala podpoře české kultury ve Velké Británii. Do britských domácností pomáhala prosazovat také českou remosku.
Významnou součástí jejího života se stalo připomínání záchranné akce Nicholase Wintona. Poté, co se koncem 80. let veřejnost dozvěděla o jeho činu, se podílela na organizování setkání zachráněných dětí a aktivně začala šířit jejich příběhy.
Za svou činnost získala již v roce 1999 cenu Gratias Agit, kterou uděluje české ministerstvo zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Nynější Řád Tomáše Garrigua Masaryka je dalším významným oceněním její celoživotní práce.