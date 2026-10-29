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Sladkokyselá fazolová polévka podle slovenského receptu připomene tradiční venkovskou kuchyni

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Když se u nás doma vařila kyselá slovenská fazolová polévka, bylo jasné, že se bude jíst až do poslední lžíce. Je sytá, voňavá po uzeném a majoránce, druhý den ještě lepší a s čerstvě upečenými pletenými houstičkami z ní je přesně to jídlo, které připomene babiččinu kuchyni.
Obrázek k receptu s názvem Nejlepší sladkokyselá slovenská fazolová polévka s uzeným masem a čerstvými domácími pletenkami: chuť, která se nezapomíná

Obrázek k receptu s názvem Nejlepší sladkokyselá slovenská fazolová polévka s uzeným masem a čerstvými domácími pletenkami: chuť, která se nezapomíná

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Nejlepší sladkokyselá slovenská fazolová polévka s uzeným masem a čerstvými domácími pletenkami: chuť, která se nezapomíná
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:13

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