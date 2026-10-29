Sladkokyselá fazolová polévka podle slovenského receptu připomene tradiční venkovskou kuchyni

Tenhle hrnec patří u nás k jídlům, která se nevaří „jen tak na polévku“. Kyselá slovenská fazolová s uzeným a klobásou byla vždycky spíš plnohodnotný oběd. Dělávala ji babička, potom maminka, nechávala ji pomalu táhnout a na stůl k ní nosila domácí pletené houstičky. Do husté polévky se namáčely úplně samozřejmě. Zasytí, druhý den je ještě lepší a ocet se smetanou jí dají přesně tu známou starou chuť.
Na přípravě není nic záludného, jen se nedá moc uspěchat.
, ráno postavím velký hrnec a za chvíli už je po kuchyni cítit Fazole namočím večer bobkový list, celé černé koření a uzené maso. U nás se tahle fazolačka klidně jedla i večer. Když zbyla, přihodily se do ní pečené brambory z trouby. Trochu to připomíná nočky nebo čípky v kulajdě, jen v jiné, slovenské a mnohem sytější podobě.
Můj tip: Ocet nechte opravdu až na konec a dávejte ho po lžících. Uzené bývá pokaždé jinak slané, smetana zase různě jemná, takže pomalé dochucování se vyplatí víc než pozdější zachraňování příliš ostré chuti. Proč fazolová polévka na kyselo chutná druhý den ještě líp
Fazolové polévky mají jednu praktickou vlastnost: v hrnci se rozleží a chutě se spojí mnohem víc než hned po dovaření. Proto se v řadě rodin nebraly jako předkrm, ale jako hlavní jídlo. Ve slovenské kuchyni má fazolačka pevné místo. Někde se vaří střídmě, bez masa, jinde pořádně po venkovsku, s uzeným, klobásou nebo domácími nudlemi. Recept na kyselou slovenskou fazolačku a domácí houstičky
Počet porcí: 6 až 8 porcí Ingredience pro přípravu
Kyselá fazolová polévka: 300 g suchých fazolí 400 g uzeného masa s kostí nebo bez kosti 250 g klobásy 3 ks brambor 1 ks větší cibule 2 ks bobkového listu 6 ks celého černého pepře 2 lžičky majoránky 2 lžíce hladké mouky 250 ml smetany ke šlehání 2 až 3 lžíce octa 1 lžíce sádla nebo oleje sůl podle chuti
Domácí pletené houstičky: 500 g hladké mouky 130 g vlažného mléka 145 g vlažné vody 20 g čerstvého droždí 10 g soli 5 g cukru 50 g sádla 1 ks vejce na potření Postup přípravy kyselé fazolové polévky a houstiček
1. Den před vařením propláchněte
fazole, zalijte je studenou vodou a nechte je přes noc nabobtnat. Pokud jste na namáčení zapomněli, krátce je povařte, nechte asi 1 hodinu stát, vodu slijte a pokračujte dál.
2. Do většího hrnce dejte
fazole, uzené maso, bobkový list, celý pepř a cibuli. Zalijte vodou tak, aby bylo všechno ponořené. Vařte mírným varem asi 60 až 90 minut, dokud fazole nebudou skoro měkké.
3. Během vaření si připravte
brambory. Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky.
4. Na pánvi rozpusťte
sádlo nebo rozehřejte olej, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Přisypte hladkou mouku a udělejte světlou jíšku. Když se začne moc lepit nebo houstnout, naberte trochu tekutiny z hrnce a rozmíchejte ji dohladka.
5. Do polévky vložte
brambory, a na kolečka nebo půlkolečka nakrájenou klobásu. Znovu přiveďte k varu, vmíchejte jíšku a vařte ještě 20 až 25 minut, dokud brambory nezměknou.
Hustý fazolový guláš podle tradičního receptu potěší výraznou chutí a nenáročnou přípravou
6. Hotové
uzené maso vyndejte z hrnce, oberte od kosti nebo nakrájejte na menší kusy a vraťte zpátky. Přidejte majoránku, přilijte smetanu ke šlehání a polévku už jen krátce prohřejte.
7. Nakonec dochuťte
solí a postupně také octem. Kyselost má být příjemně znatelná, ne štiplavá. Když polévku necháte ještě půl hodiny stát pod pokličkou, chuť se usadí a bude vyrovnanější. Příprava houstiček
8. Na
houstičky rozdrobte do misky droždí, přidejte cukr, část vlažného mléka a nechte vzejít kvásek. Obvykle to trvá kolem 10 minut.
9. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte sůl, zbytek mléka, vodu, sádlo a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto. Přikryjte ho a nechte kynout asi 45 až 60 minut.
10. Vykynuté těsto rozdělte na menší díly. Z každého vyválejte prameny a spleťte
houstičky. Přesuňte je na plech, potřete vejcem a dopřejte jim ještě přibližně 10 minut odpočinku.
11. Pečte v troubě vyhřáté na
200 °C asi 18 až 22 minut, dokud nezezlátnou. Nejlepší jsou ještě vlažné, s měkkou střídou a lehce lesklou kůrkou. Foto: Cooky.cz, K fazolové polévce jsou housky nejlepší ještě vlažné.
12. Polévku podávejte horkou s čerstvými
pletenými houstičkami. Zbytek dejte do chladu. Druhý den většinou chutná ještě líp. A pokud doma zůstane pár pečených brambor, večer je do talíře klidně přidejte. Rady z kuchyně a pár poznámek k podávání a starému domácímu zvyku Chcete-li polévku hustší, část uvařených fazolí rozmačkejte vařečkou přímo v hrnci. Sušené houby můžete vynechat, ale s nimi má polévka výraznější vůni a plnější chuť. Druhý den polévka obvykle zhoustne. Při ohřívání ji stačí povolit trochou horké vody nebo vývaru. Houstičky se dají před pečením posypat kmínem nebo hrubou solí, pokud je chcete slanější. U nás doma se říkávalo, že fazole potřebuje čas. Že si sedne, změkne v chuti a další den je jistější než hned po dovaření. Některé hospodyně to braly s humorem ještě dál a tvrdily, že nejlepší je až devátý den. Tak dlouho se u nás hrnec většinou neohřeje, ale druhý den bývá tahle polévka opravdu o kus lepší.
Hovězí chilli con carne s rajčaty a kouskem hořké čokolády z jednoho hrnce: Pořádně syté jídlo s výraznou chutí, které se vaří skoro samo
Rychlá večeře ze spíže: Zavařovaná cuketová omáčka s ananasem ve stylu sladkokyselé omáčky Uncle Ben’s