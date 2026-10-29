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Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích

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Na okraji Sluneční soustavy čekalo těleso, které může měřit až 1 500 kilometrů. Astronomové je přitom zachytili na fotografiích už před deseti lety, aniž poznali, co vidí. Nový algoritmus a observatoř pojmenovaná po Veře Rubinové teď ukázaly, jak snadno se mohou velké světy ztrácet mezi obyčejnými hvězdami.
Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích

Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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