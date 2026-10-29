Za Plutem objevili obrovský svět. Deset let se skrýval přímo na astronomických snímcích

Neznámý bod ve velmi přeplněné části oblohy
V říjnu 2026 oznámila Observatoř Very C. Rubinové objev tělesa s předběžným označením 2026 ED138. Nachází se přibližně 46 astronomických jednotek od Slunce, tedy asi šestačtyřicetkrát dál než Země. Patří mezi transneptunická tělesa a podle prvního odhadu může měřit 600 až 1 500 kilometrů. Rozmezí je široké, ale i jeho spodní část by znamenala pozoruhodně velký objekt.
Na první pohled se nabízí otázka, proč si ho nikdo nevšiml dřív. Důvodem není pouze vzdálenost a slabé světlo. ED138 se promítá do oblasti oblohy blízko pásu Mléčné dráhy, kde jsou miliony hvězd a dalších jasných bodů. Pomalu se pohybující objekt se v takovém zástupu velmi snadno ztratí.
Objev se zrodil z porovnávání miliard záznamů
Astronom Matthew Holman v polovině října procházel detekce z letošních pozorování pomocí algoritmu vyvinutého pro hledání pohybujících se objektů. Program nehodnotí jednotlivý světlý bod jako hotový objev; hledá skupiny pozorování, které by mohly patřit stejnému tělesu na společné dráze. Holman si všiml mimořádně jasného a vzdáleného kandidáta a začal ověřovat, zda nejde o chybnou identifikaci.
Tým pak dohledal třicet pozorování ze dvaceti nocí mezi březnem a červencem 2026. Nakonec našel těleso také na archivních snímcích jiného přístroje z roku 2016. Právě tento zpětný postup, kterému astronomové říkají precovery, umožnil podstatně zpřesnit jeho dráhu.
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Proč velikost zatím známe jen přibližně
Vzdálený ledový objekt obvykle vidíme díky slunečnímu světlu, které odráží. Jeho jasnost ale nezávisí pouze na rozměru. Malé těleso s velmi světlým povrchem může za určitých podmínek zářit podobně jako mnohem větší objekt pokrytý tmavým materiálem. Proto nelze pouhým pohledem na jasnost říci, kolik kilometrů měří.
Přesnější odhad budou moci přinést další pozorování, především v infračerveném oboru. Ta pomáhají zpřesnit vztah mezi odraženým slunečním světlem, tepelným vyzařováním a velikostí tělesa. Teprve potom bude jasnější, jak výjimečný tento vzdálený svět skutečně je.
Proč zatím nejde o novou oficiální trpasličí planetu
Pojem trpasličí planeta má astronomická pravidla. Nestačí, že je objekt velký a daleko. Musí obíhat kolem Slunce, nebýt družicí jiného tělesa, mít dostatek hmotnosti k přibližně kulovému tvaru a současně nevyčistit okolí své dráhy způsobem charakteristickým pro planety. U ED138 lze některé vlastnosti předběžně odvozovat z dráhy a odhadovaného rozměru, jiné je nutné teprve potvrdit.
Označení kandidát je proto důležité. Oficiální zveřejnění objevu Centrem malých planet znamená, že těleso existuje a jeho dráha se dá sledovat. Neznamená automatické přijetí do seznamu uznávaných trpasličích planet.
Vnější Sluneční soustava není prázdná
Za Neptunem se pohybují ledové pozůstatky dávných procesů, při nichž vznikaly planety a měnily se jejich oběžné dráhy. ED138 má dráhu nakloněnou téměř o 25 stupňů k hlavní rovině Sluneční soustavy. Takové uspořádání může souviset s dávným gravitačním působením Neptunu. Studium podobných objektů proto nepřináší jen další jméno do katalogu, ale i indicie o minulosti celé planetární soustavy.
Rubinova observatoř bude oblohu opakovaně snímat po řadu let. Její síla spočívá právě v kombinaci širokého záběru, citlivosti a softwaru, který dovede rozeznat drobné změny. ED138 pravděpodobně není poslední velký svět, který se v těchto datech podaří poznat. Kolik dalších objektů čeká na své pojmenování, však zatím nikdo spolehlivě neví.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Rubin Observatory – announcement of 2026 ED138 [2], US National Science Foundation – announcement [3], IAU – dwarf planet definition [4], img ai generated