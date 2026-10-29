Natáčení skončilo dřív, než kdokoli čekal. Fanoušci Wednesday se bojí, že 3. řada bude zároveň poslední

Netflix 30. září potvrdil, že natáčení 3. řady seriálu
Wednesday je u konce. Na oficiálním účtu seriálu na síti X to oznámil typicky černým humorem, podle kterého produkce „skončila v hrobě“, a přidal novou fotku Jenny Ortegy u psacího stroje.
Konec přišel dřív, než se čekalo. Web
What's on Netflix, který produkci v okolí Dublinu dlouho sledoval, ještě den předtím počítal s několika dalšími týdny natáčení. Termín se přitom posouval už dřív, podle prvních zpráv mělo být hotovo v květnu, později se mluvilo o konci srpna.
Natáčení se ale neomezilo jen na Irsko. Netflix na svém webu
Tudum ukázal i fotku z Paříže, na které stojí dívka s typickými černými copánky u motorek přímo pod Eiffelovou věží. Tvůrci Alfred Gough a Miles Millar o ději zatím mlčí, slibují ale další členy rodiny Addamsových a pořádnou dávku rodinných tajemství. Foto: Caroline Dubois/Netflix
K Jenně Orteze se vrací i
Emma Myers jako Enid a obsazení dál roste. Tetu Ofélii, sestru Morticie, si zahraje Eva Green. Nově se na place objevila i Winona Ryder nebo Lena Headey, kterou diváci znají jako Cersei ze Hry o trůny.
Netflix si navíc pokračování pojistil předem. Třetí řadu objednal ještě před premiérou té druhé, takže otázka nezní, jestli Wednesday bude pokračovat, ale jak dlouho ještě.
ČTĚTE TAKÉ: Marvel slaví. Nový seriál získal 90% hodnocení a někteří ho považují za seriál roku. Vrací padoucha z Avengers Kaskadérka se rozloučila s jednou érou
Pořádnou vlnu spekulací ale rozpoutala až kaskadérka Jenny Ortegy Jenny Ayumi. Po konci natáčení sdílela na Instagramu dva příběhy. V prvním psala o konci pětileté kapitoly a jedné éry, ve druhém zavzpomínala na začátky seriálu v Rumunsku, kde se před pěti lety točila 1. řada.
První příběh ale krátce nato zmizel, což fanouškům stačilo. Podle webu
Fiction Horizon se na síti X hned začali ptát, jestli to neznamená, že 3. řada bude poslední. Jiní upozorňují, že šest let a tři řady zní jako přirozený konec, a jako náznak si vykládají i oznámení Netflixu o tom, že se rakev zavřela. Foto: Helen Sloan/Netflix Jenna Ortega si chce dát pauzu
Do skládačky zapadá i to, co nedávno řekla sama Jenna Ortega. V podcastu Happy Sad Confused, kde propagovala film Klara and the Sun, přiznala, že po Wednesday nejspíš na nějakou dobu zmizí z televize a chce se věnovat novým projektům. Upozornil na to web
Dark Horizons.
Připomeňme, že už v létě rozvířila hladinu rozhovorem pro Esquire, ve kterém mluvila o tom, že se příběh blíží k vyvrcholení. Netflix ale nic nepotvrdil a web
Netflix Life upozorňuje, že nejsilnější indicií je zatím ten smazaný příspěvek. Konec tak zůstává jen ve hvězdách.
Čeští diváci dávají seriálu
Wednesday na Kinoboxu 81 %. Kdyby byla 3. řada opravdu poslední, loučil by se Netflix s jedním ze svých nejsledovanějších seriálů vůbec.
ČTĚTE TAKÉ: Další severský seriál se řítí na Netflix. Na pohotovosti, kam nikdo nechce, se bude bojovat o životy Kdy vyjde 3. řada Wednesday na Netflixu?
Mezi 1. a 2. řadou uběhly skoro tři roky. Tentokrát by čekání mělo být kratší, natáčení proběhlo bez stávek a větších komplikací.
Datum premiéry 3. řady Netflix zatím neoznámil, web Netflix Life počítá s rokem 2027. Jestli se s Wednesday definitivně rozloučíme, se nejspíš dozvíme až s ní. Foto: Helen Sloan/Netflix Foto: Netflix Foto: Helen Sloan/Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Helen Sloan/Netflix Foto: Bernard Walsh/Netflix Foto: Helen Sloan/Netflix Foto: Netflix
Zdroje: Netflix, What's on Netflix, Fiction Horizon, Dark Horizons, Netflix Life, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 81 %