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Prezident Pavel připomněl Babišovi miliardové dluhy. Premiér mu na oplátku předvedl potlesk v úsporném režimu

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Prezident Petr Pavel nemusel ve Vladislavském sále nikoho jmenovat ani ukazovat prstem.
Prezident Petr Pavel pokládá věnec k pomníku TGM, FOTO: KPR, Zuzana Bönisch/ se souhlasem

Prezident Petr Pavel pokládá věnec k pomníku TGM, FOTO: KPR, Zuzana Bönisch/ se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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