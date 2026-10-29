Prezident Pavel připomněl Babišovi miliardové dluhy. Premiér mu na oplátku předvedl potlesk v úsporném režimu

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Prezident Pavel připomněl Babišovi miliardové dluhy. Premiér mu na oplátku předvedl potlesk v úsporném režimuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Prezident Petr Pavel nemusel ve Vladislavském sále nikoho jmenovat ani ukazovat prstem.
Prezident Petr Pavel pokládá věnec k pomníku TGM, FOTO: KPR, Zuzana Bönisch/ se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 29.10.2026 16:14
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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