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Jemný čokoládový krém na dort a jeho příprava. S kondenzovaným mlékem je postup nečekaně jednoduchý

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Připravte si extra stabilní čokoládový krém ze 3 surovin na zdobení dortů a cupcaků. Bleskový máslový zázrak je vyšlehaný za 20 minut. Hodí se na všechny tipy cukrářských výrobků.
Obrázek k receptu na čokoládový krém

Obrázek k receptu na čokoládový krém

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na čokoládový krém
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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