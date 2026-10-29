Jemný čokoládový krém na dort a jeho příprava. S kondenzovaným mlékem je postup nečekaně jednoduchý

Kdykoliv se v mé kuchyni chystá pečení
svátečního nebo nadýchaných dortu cupcakes pro rodinu a přátele, největší důraz vždycky kladu na finální zdobení a absolutní stabilitu krému. Určitě to znáte taky. Upečеte nádherný nadýchaný piškot, ale jakmile dojde na zahlazení okrajů nebo stříkání elegantních ozdobných růžiček, běžné šlehačkové či tvarohové krémy začnou stékat nebo ztrácet tvar. Když jsem poprvé vyzkoušela tento geniální ze čokoládový krém tří základních ingrediencí, byla to pro mě doslova revoluce v cukrářském zdobení. Je neuvěřitelně jemný, lahodný a drží tvar jako žádný jiný!
Příprava je až
smysluplně blesková a zvládne ji absolutně každý bez ohledu na předchozí zkušenosti s pečením. Spojení kvalitní hořké čokolády, poctivého vyšlehaného másla a sladkého vytvoří sametově hebkou hmotu s plnou čokoládovou chutí. Krém je primárně určený na vnější zahlazení dortů, potahování a vyřezávání ostrých hran nebo na zdobicí sáček při zdobení cupcakes, kde drží kondenzovaného mléka dokonalé kontury.
Můj tip zní: Dbejte na to, aby měly rozpouštěná čokoláda, vyšlehané máslo i kondenzované mléko při spojování naprosto stejnou pokojovou teplotu okolo 22 stupňů. Předejdete tak nežádoucímu sražení másla a krém bude neuvěřitelně hladký a lesklý. Recept na extra stabilní čokoládový krém z hořké čokolády, másla a kondenzovaného mléka
Celkový čas přípravy bez případného chlazení: 20 minut Ingredience potřebné k přípravě 200 g hořké čokolády (2 tyčinky s obsahem kakaa alespoň 50 až 70 %) 200 g změklého másla (obsah tuku 82 %, pokojová teplota) 200 g slazeného kondenzovaného mléka (Salka, pokojová teplota) Postup při přípravě čokoládového krému
1. Kvalitní hořkou čokoládu nalámejte na malé kousky do skleněné nebo nerezové misky.
2. Misku položte nad hrnec s lehce bublající vodou a
ve vodní lázni čokoládu za stálého míchání zcela rozpusťte.
3. Rozpuštěnou hořkou čokoládu sundejte z vodní lázně a
nechte ji při pokojové teplotě vychladnout na vlažnou teplotu.
4. Do hluboké mísy vložte nakrájené změklé máslo o pokojové teplotě.
5. Pomocí elektrického šlehače
šlehejte samotné máslo na nejvyšší otáčky přibližně 5 minut do nadýchané, téměř bílé pěny.
6. Do vyšlehaného světle žlutého másla za stálého šlehání
postupně tenkým proudem přilévejte slazené kondenzované mléko.
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7. Do vyšlehaného maslového základu
pomalu zašlehávejte vlažnou rozpuštěnou čokoládu.
8. Šlehačem na střední otáčky
všechny suroviny šlehejte ještě přibližně 2 minuty v dokonale hladký, lesklý a hustý krém.
9. Hotový čokoládový krém
přemístěte do zdobicího sáčku s řezanou trubičkou a ihned nanášejte na obvod dortu či cupcakes.
10. Potažený či ozdobený dort
vložte do chladničky na minimálně 60 minut ztuhnout, kde krém vytvoří pevný a stabilní povrch. Foto: Cooky.cz, jen tři ingredience a dokonalý zdobicí krém je na světě Tipy redakce: Teplota surovin je klíčová: Všechny tři ingredience musí mít před mícháním identickou pokojovou teplotu, aby se tuk v másle nesrazil při kontaktu se studeným mlékem nebo horkou čokoládou. Co dělat při sražení krému: Pokud se vám krém během šlehání mírně srazí, misku na 10 sekund zahřejte nad teplou vodní lázní a znovu šlehačem na vysoké otáčky dohladka vyšlehejte. Použití na zdobení versus náplň: Tento krém je díky své pevnosti naprosto dokonalý na vnější potahování dortů a ostré hrany, avšak jako vnitřní náplň mezi korpusy po ztuhnutí mírně ztvrdne. Výběr kvalitní čokolády: Používejte čokoládu s vysokým podílem kakaového másla bez rostlinných tuků, která dodá krému sametovou strukturu a temně hnědou barvu. Skladování a trvanlivost: Připravený krém můžete v uzavřené nádobě uchovávat v chladničce až 7 dnů; před dalším zdobením ho nechte na lince povolit na pokojovou teplotu a krátce přešlehejte.
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