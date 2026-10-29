V socialismu se nestály jen fronty na banány. Nedostatkové bylo i další zboží

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V socialismu se nestály jen fronty na banány. Nedostatkové bylo i další zbožíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Za socialismu byly fronty v obchodech zcela běžné. Stálo se ve frontě na banány, na toaletní papír i na televizory. Kdo chtěl vyrazit na výlet do Rakouska, musel ve frontě strávit celou noc. Další možností byl podpultový prodej nebo nákupy v Tuzexu.
V socialismu se nestály jen fronty na banány. Nedostatkové bylo i další zbožíZdroj: Chemical Engineer / Creative commons, CC-BY-SA
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 29.10.2026 17:30
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