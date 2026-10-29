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Mohutné rameno vidí při operaci do pacienta. FN Olomouc inovovala špičkový sál

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Dennívýzva
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Nové železobetonové základy i úpravy stropu si vyžádala instalace špičkového angiografického systému ve Fakultní nemocnici Olomouc. Zdravotnické zařízení investovalo 40 milionů korun do modernizace hybridního operačního sálu, ve kterém specialisté řeší závažné obtíže jako například výdutě aorty.
Mohutné rameno vidí při operaci do pacienta. FN Olomouc inovovala špičkový sál

Mohutné rameno vidí při operaci do pacienta. FN Olomouc inovovala špičkový sál

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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