Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tento druh sýra vůbec nejezte. 90 % Čechů ho považuje za zdravý, přitom škodí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sýr bereme jako zdravou klasiku. Jeden oblíbený druh ale může kostem i cévám škodit víc, než čekáte.
Tento druh sýra vůbec nejezte. 90 % Čechů ho považuje za zdravý, přitom škodí

Tento druh sýra vůbec nejezte. 90 % Čechů ho považuje za zdravý, přitom škodí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Toto sklo československé výroby dnes sběratelé vykupují za desetitisíce. Lidé nad 60 ho mají doma běžně
Toto sklo československé výroby dnes sběratelé vykupují za desetitisíce. Lidé nad 60 ho mají doma běžně
Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje
Zapomeňte na dva litry. Lékaři vyhlásili skutečné množství tekutin, které lidské tělo potřebuje

Dva litry denně jsme brali jako svatou normu. Rozsáhlý výzkum ale ukázal, odkud se vzala a kolik jich je...

Kolik bere zubař v Česku? Z jeho měsíčního příjmu vám spadne brada
Kolik bere zubař v Česku? Z jeho měsíčního příjmu vám spadne brada

Účet u zubaře budí představu zlatého dolu. Oficiální čísla ale ukazují, že realita je jiná a jeden údaj...

Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu
Jednoduchý a levný trik, jak na podzim udržet myši a krysy dál od vašeho domu

Jakmile přituhne, hlodavci hledají teplo. Stačí k tomu pár běžných věcí z domácnosti a trocha prevence.

Co znamená červená nit na zápěstí a kdo ji nosí? Neberte ji na lehkou váhu
Co znamená červená nit na zápěstí a kdo ji nosí? Neberte ji na lehkou váhu

Nenápadný doplněk na zápěstí není jen módní kousek. Má svá pravidla a málokdo zná jejich pravý smysl.

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.