Po kterém ovoci se nejvíc tloustne: Kalorické tabulky vede úplně nenápadné ovoce

Jak s ovocem zacházet, když chcete zhubnout
Ovoce je přirozeně chudé na tuky i bílkoviny, jenže při dietě rozhoduje množství, druh i způsob přípravy. Kdo chce skutečně zhubnout, měl by sáhnout po porci ovoce zhruba jednou denně, ideálně v dopoledních hodinách, kdy tělo energii snáze spálí.
Vyplatí se vybírat spíše nepřezrálé plody, protože obsahují méně cukru. Naopak kompoty a ovoce doslazované je nejlepší nechat v regálu. Čerstvé kusy mají navíc navrch před tepelně upravenými, ty o část vitaminů a dalších cenných látek přicházejí.
Největší past přitom často nevypadá jako ovoce vůbec. Sušené plody, třeba datle nebo rozinky, po odpaření vody obsahují několikanásobně víc cukru i kalorií než čerstvé. Hrst sušeného snadno přebije celou misku čerstvého.
Které ovoce na váze nejvíc zaváží a které pomáhá
Úplně nahoře v kalorických tabulkách stojí avokádo, kde se na 100 g počítá asi 670 kJ. Obsahuje hodně tuku a téměř žádnou vodu. Jde ale hlavně o zdravé jednonenasycené mastné kyseliny, které prospívají srdci a cévám. Proto ho nemusíte vyřazovat, jen ho zařazujte spíš občas. Dobře poslouží jako náhrada sýrů, vajec či masa.
Druhým hráčem je banán s přibližně 380 kJ ve 100 g. Má hodně cukru a vysoký glykemický index, takže při hubnutí nepatří na jídelníček pravidelně. Sportovcům ale pomůže rychle doplnit energii, a tak si ho čas od času mohou dopřát.
Oprava k častému mýtu: papája kalorickou bombou není. Čerstvá má jen kolem 170 až 180 kJ na 100 g (zhruba 42 kcal). Podporuje spalování tuků, pomáhá střevům
a tlumí záněty, takže se jí bát nemusíte.
Mezi lehké váhy patří rovněž ananas s 210 kJ ve 100 g. Obsahuje enzym bromelain, který štěpí bílkoviny a podporuje trávení, a také vitaminy A, B, C, E i stopové prvky. Podobně dobře vychází jablka (kolem 240 kJ). Pektin v nich zpomaluje vstřebávání cukrů, podporuje metabolismus a působí lehce projímavě.Nejlépe dopadlo bobulové ovoce. Ve 100 g jahod je 170 kJ, v červeném rybízu 200 kJ, v malinách 240 kJ a v borůvkách 250 kJ. Bobule pomáhají čistit střeva, odvodňovat tělo a vylučovat nežádoucí látky.
Co si z toho odnést
Žádné ovoce není nepřítel, rozdíl dělá dávka, zralost a forma. Pokud váha nejde dolů, zkuste si poctivě spočítat, kolik avokáda, banánů a sušených plodů se u vás za týden sní. Možná zjistíte, že největší překvapení se skrývá přímo v ovocné misce.
Zdroje článku: healthline.com, dole.com, bhf.org.uk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková