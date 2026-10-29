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Drama v brněnské stáji. Kůň se nemohl zvednout, na nohy ho dostali hasiči

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Dennívýzva
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Další netradiční a zároveň velmi náročný zásah za sebou mají brněnští hasiči. V Bystrci pomáhali koni, který se nedokázal postavit v boxu. Nakonec zvíře ze stísněného prostoru dostali ven a pomocí speciální sítě jej vrátili zpět na nohy.
Drama v brněnské stáji. Kůň se nemohl zvednout, na nohy ho dostali hasiči

Drama v brněnské stáji. Kůň se nemohl zvednout, na nohy ho dostali hasiči

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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