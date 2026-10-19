Poctivý slepičí vývar podle starého receptu. Domácí kapání z něj udělá vydatnou a chutnou polévku

Když se u nás doma na vesnici v neděli vytáhl velký hrnec na slepičí vývar s kapáním, bylo předem jasné, že se nikam nespěchá. Ano, tahle polévka se v neděli vařila běžně, maminka začínala vařit už brzy ráno a vařilo se prakticky celé dopoledne. A jako děti jsme jí milovaly. Asi tak, jako dnes moje vnoučata mají v oblibě veškerý vývar. Tahle polévka chce čas, o tom žádná, ale práce kolem ní není tolik, jak by se mohlo zdát. Na konci je silný, poctivý vývar, měkké maso a obyčejné, ale výborné kapání z vejce a hrubé mouky. Jídlo, které zahřeje, zasytí a ještě z něj často zbude základ na další oběd.
Na slepičím vývaru mám ráda hlavně to, že si na nic nehraje. Není to slabá polévka, která jen provoní kuchyň a v talíři zmizí bez dojmu. Slepice pustí do vývaru jinou sílu než mladé kuře. Potřebuje delší vaření, ale chuť bývá hlubší, plnější, taková zaoblená. A protože doma se zbytečně nevyhazuje, část masa a pár naběraček vývaru si skoro vždycky nechám na druhý den. Na slepici na paprice nebo jako základ pod omáčku je to hotový poklad.
Můj tip z kuchyně: Zeleninu nedávám do hrnce hned od začátku. Přidávám ji až zhruba hodinu před koncem vaření. Nerozpadne se, neztratí barvu a v polévce je potom pořád cítit.
Slepičí vývar je stará kuchařská jistota
Poctivý slepičí vývar patří v české kuchyni k věcem, které se prostě drží. Babičky ho vařily, maminky taky, a když je doma slepice, málokdo dlouho přemýšlí, co s ní. Z jednoho kusu vznikne silná polévka, maso do talíře a ještě základ na další vaření. V tom je jeho výhoda. Žádná paráda na efekt, spíš spolehlivá práce.
Recept na poctivý silný slepičí vývar s kapáním
Doba přípravy: zhruba 20 minut
Doba vaření: přibližně 2 až 3 hodiny
Počet porcí: asi 6 až 8 porcí
Ingredience, které budeme potřebovat
- 1 ks slepice
- 3 l studené vody
- 2 ks mrkve
- 1 ks petržele
- 1 menší kus celeru
- 1 ks cibule
- 10 kuliček černého pepře
- 3 kuličky nového koření
- 1 větvička libečku
- sůl podle chuti
- 2 lžíce nasekané petrželové natě
Kapání:
- 1 ks vejce
- 3 až 4 lžíce hrubé mouky
- 1 špetka soli
- trocha vody podle potřeby
Postup přípravy slepičího vývaru s kapáním
1. Do velkého hrnce dejte slepici a zalijte ji 3 litry studené vody. Zahřívejte pomalu, skoro až k varu. Jakmile se nahoře začne objevovat pěna, sbírejte ji lžící nebo malou naběračkou. Vývar pak bude čistší.
2. Přidejte černý pepř, nové koření a libeček. Hrnec nechte jen tiše probublávat, žádné prudké klokotání. Podle toho, jak stará slepice je, počítejte přibližně 2 až 3 hodiny.
3. Asi hodinu před koncem vložte očištěnou mrkev, petržel, celer a cibuli. Osolte podle chuti. Tenhle způsob se mi osvědčil nejvíc, protože zelenina nezměkne na kaši a nepustí do vývaru všechno hned.
4. Jakmile je slepice měkká, opatrně ji vyndejte z hrnce. Vývar přeceďte přes jemné síto nebo cedník. Část masa oberte do polévky, zbytek si bez výčitek nechte na další oběd.
5. Uvařenou kořenovou zeleninu pokrájejte na menší kousky. Vraťte ji do přecezeného vývaru, přidejte i pár drobných kousků masa a znovu přiveďte k mírnému varu.
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Zatím si připravte kapání
6. V misce rozmíchejte vejce, sůl a hrubou mouku na těstíčko, které je hustší, ale pořád teče. Když drží moc pohromadě, pomůže trocha vody.
7. Těstíčko nechte stékat přes vidličku, případně ho po malých kouscích ukapávejte rovnou do vroucího vývaru. Kapání vařte jen krátce, pár minut stačí. Až vyplave nahoru a změkne, je hotovo.
8. Na závěr vmíchejte nasekanou petrželovou nať. Polévku noste na stůl horkou. Do druhého dne v lednici vydrží bez problémů, jen je dobré počítat s tím, že kapání do sebe natáhne trochu vývaru.
Rady: kapání do polévky má své malé fígle
- Chcete-li vývar co nejčistší, držte ho celou dobu jen na velmi mírném varu.
- Cibuli můžete nechat i ve slupce, pokud je pěkná a čistá. Dodá vývaru zlatavější odstín.
- Když je kapání moc hutné, příště dejte o něco méně mouky. Vejce nejsou všechna stejná a těstíčko se podle toho mění.
- Část masa a pár naběraček vývaru si schovejte stranou. Druhý den vám to ušetří dost práce.
- Kapání vypadá obyčejně, ale pár drobností rozhoduje. Základ je jednoduchý: vejce, hrubá mouka a sůl. Někdo přidává kapku vody, aby těstíčko lépe padalo do polévky. Hrubá mouka se mi na kapání hodí nejvíc. Neudělá hladkou hmotu, spíš pěkné měkké kousky, které v talíři drží tvar.
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