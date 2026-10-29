Úřady ho prohlásily za mrtvého, přesto žil dalších 19 let. Jak se dokazuje vlastní existencePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Úřady ho prohlásily za mrtvého, přesto žil dalších 19 let. Jak se dokazuje vlastní existence
Článek byl publikován 29.10.2026 17:18
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