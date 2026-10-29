Tuňáková pomazánka pro každodenní svačiny i návštěvy. Pár surovin stačí k přípravě chutného občerstvení

Když má být večeře hotová rychle, ale nemá skončit u suchého rohlíku se sýrem, vytahuji konzervu tuňáka. Tahle pomazánka se žervé, dijonskou hořčicí a trochou citronové šťávy zabere jen pár minut, je krémová a na čerstvém chlebu nebo křupavé bagetě funguje výborně. Doma ji dělám hlavně ve dnech, kdy na vaření moc času nezbývá, ale pořád chci dát na stůl něco normálního a poctivého.
Tuňáková pomazánka má jednu velkou výhodu: snese drobné úpravy podle lednice. Někdo do ní míchá majonézu, jak je vidět v řadě běžných receptů, jiný raději jogurt nebo vejce natvrdo. Mně se nejvíc osvědčila jednoduchá trojice . Výsledek je jemný, dobře drží pohromadě a chuť ryby v něm nezanikne. tuňáka, žervé a hořčice
Malá poznámka z kuchyně: Olej nebo šťávu z tuňáka nevylévejte hned do dřezu. Trochu si odložte bokem. Na konci se může hodit, když je pomazánka příliš tuhá. Konzistence se tak doladí rychle, bez toho, aby z ní byla těžká mazlavá hmota. Tuňák se do pomazánky hodí víc, než by se mohlo zdát
Tuňák se ve studené kuchyni používá často, a má to jednoduchý důvod. Zasytí, má výraznou chuť a dobře se pojí s jemnými mléčnými základy. V receptech se objevuje tuňák ve vlastní šťávě i v olivovém oleji. Varianta v oleji bývá chuťově plnější, což se u pomazánky docela hodí. A je to jedna z těch věcí, které poznáte už při prvním namazání na chleba. Recept na rychlou tuňákovou pomazánku s žervé
Doba přípravy: 10 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 1 konzerva tuňáka v olivovém oleji, 185 g 200 g přírodního žervé 1 lžička dijonské hořčice 1 ks jarní cibulky 1-2 lžičky citronové šťávy 1 špetka soli 1 špetka čerstvě mletého pepře na podávání chléb nebo bageta na ozdobu pažitka Postup přípravy poctivé tuňákové pomazánky
1. Z konzervy nejdřív slijte
olej z tuňáka do hrnku nebo malé misky. Nechte ho stranou, může se ještě hodit na zjemnění.
2.
Jarní cibulku očistěte a nakrájejte najemno. Kdo má raději ostřejší chuť, může ji nahradit malým množstvím červené cibule.
3. Do středně velké mísy dejte
žervé, přidejte scezeného tuňáka, nakrájenou cibulku a dijonskou hořčici. Nakonec přidejte citronovou šťávu. Foto: Co budu jíst?, Dochutíme pomazánku
4. Směs osolte a opepřete. Se solí raději pomaleji, tuňák bývá sám o sobě dost výrazný.
5. Všechno promíchejte vidličkou nebo lžící.
Tuňák by se měl rozpadnout na menší kousky a spojit se s krémovým základem. Pokud chcete pomazánku hladší, část směsi rozetřete o stěnu misky.
6. Jestli je pomazánka moc hustá, přilévejte po malých dávkách odložený
olej z tuňáka. Opravdu stačí trochu. Má být dobře roztíratelná, ne řídká.
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7. Hotovou pomazánku ochutnejte. Podle potřeby přidejte ještě
pepř, sůl nebo pár kapek citronové šťávy. Tady se většinou rozhodne, jestli bude chuť jemná, nebo o něco výraznější.
8. Dejte ji alespoň na
10 až 15 minut do lednice. Chutě se za tu chvíli srovnají a pomazánka bude lepší než hned po zamíchání.
9. Podávejte na
čerstvém chlebu nebo bagetě, posypanou pažitkou. V lednici vydrží dobře zakrytá do druhého dne, i když nejlépe chutná čerstvá. Foto: Co budu jíst?, Tuňáková pomazánka Rady Pro jemnější výsledek nechte žervé chvíli stát při pokojové teplotě. Lépe se pak promíchá s tuňákem. Pokud chcete pomazánku sytější, přidejte vejce natvrdo. Dobře se pak hodí i na chlebíčky. Výborná je s ředkvičkami, okurkou nebo plátky rajčat. Pár kousků zeleniny vedle a večeře je prakticky vyřešená. Na pohoštění ji namažte na menší krajíčky bagety a ozdobte pažitkou nebo kolečkem jarní cibulky. Jak si tuňákovou pomazánku obměnit doma
U nás se tahle pomazánka pokaždé trochu mění podle toho, co je v lednici. Když chci jemnější chuť, vmíchám lžíci bílého jogurtu. Když ji připravuji na chlebíčky pro návštěvu, přidám někdy nasekané
vejce natvrdo, protože pomazánku příjemně zpevní. Majonéza se v některých receptech používá také, ale nechávám si ji spíš na chvíle, kdy má být výsledek slavnostnější a sytější.
Když pomazánka zbyde, dá se druhý den namazat do tortilly. Přidejte list salátu, pár plátků okurky a máte rychlý oběd do krabičky. Bez zbytečného vymýšlení.
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Zdroj: Se souhlasem
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