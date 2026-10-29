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Tuňáková pomazánka pro každodenní svačiny i návštěvy. Pár surovin stačí k přípravě chutného občerstvení

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Když potřebuji rychlou večeři, která zasytí a přitom nepůsobí těžce, sahám po tuňákové pomazánce. Tahle verze se žervé, dijonskou hořčicí a trochou citronové šťávy je hotová za pár minut, krásně krémová a výborná na čerstvém chlebu i křupavé bagetě.
Obrázek receptu na tuňákovou pomazánku.

Obrázek receptu na tuňákovou pomazánku.

Zdroj: Foto: Co budu jíst?, Recept na tuňákovou pomazánku.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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