Opilý elektrokoloběžkář při jízdě po chodníku narazil do sloupu. Těžce se zranil

Opilý elektrokoloběžkář při jízdě po chodníku narazil do sloupu. Těžce se zranilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Opilý elektrokoloběžkář při jízdě po chodníku narazil do sloupu. Těžce se zranilZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 29.10.2026 16:55
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