V kraji vznikne deset motýlích luk. Projekt spojí děti ze školek i seniory

V kraji vznikne deset motýlích luk. Projekt spojí děti ze školek i senioryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V kraji vznikne deset motýlích luk. Projekt spojí děti ze školek i senioryZdroj: Střední škola Bohumín, Lesy hl. m. Prahy
Článek byl publikován 29.10.2026 18:01
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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