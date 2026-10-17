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Pečená dýně hokaido s česnekem a Nivou je jednoduchá podzimní pochoutka s křupavým povrchem

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Připravte si křupavou pečenou dýni hokaido s česnekem, olivovým olejem a gratinovanou nivou. Rychlá podzimní zeleninová dobrota z jednoho plechu upečená za 25 minut.
Obrázek k receptu na zapečenou dýni

Obrázek k receptu na zapečenou dýni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečenou dýni
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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