Pečená dýně hokaido s česnekem a Nivou je jednoduchá podzimní pochoutka s křupavým povrchem

Podzim mám odjakživa spojený s nádhernými
hřejivými barvami, zachumlanými večery u čaje a především s dýňovou sezónou, kdy se moje kuchyně pravidelně proměňuje v aromatickou dílnu. Dýně je pro mě naprosto Hokaido geniální zelenina, protože ji na rozdíl od ostatních druhů nemusíte zdlouhavě loupat a její oranžová slupka po upečení v troubě nádherně změkne. Když zkombinujete nasládlou jemnou dužinu dýně s poctivou dávkou aromatického česneku, kvalitního olivového oleje a výrazného slaného sýra s modrou plísní, vznikne na plechu jídlo, které vás okamžitě dostane svou Niva dokonalou souhrou chutí.
Tento recept je můj absolutní zachránce ve chvílích, kdy mám chuť na něco teplého, lahodného a zároveň nechci strávit celé odpoledne stáním u plotny.
Krájení zabere jen pár minut a zbytek dýně kulinářské magie se odehraje v rozpálené troubě, kde se kousky dýně zapečou dozlatova a rozpuštěný plísňový sýr vytvoří na povrchu pikantní krustu. Podávat ji můžete jako lehkou samostatnou večeři, křupavou chuťovku k večerní skleničce vína nebo jako originální zeleninovou přílohu k . pečenému masu
Můj tip zní: Dýni nakrájejte na stejně velké kostky o velikosti přibližně dva centimetry a před posypáním sýrem ji nechte v troubě nejdříve samostatně zapečou do poloměkka, aby sýr Niva na povrchu zbytečně neshořel a zůstal krásně krémový. Recept na pečenou dýni hokaido zakápnutou olivovým olejem s česnekem a nivou
Celkový čas přípravy a pečení: 55 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 dýně hokaido (cca 1 kg) 5 stroužků česneku 4 lžíce extra panenského olivového oleje 200 g sýru Niva 1 lžička sušeného tymiánu (případně provensálských bylinek) 1 lžička mořské soli 1/2 lžičky čerstvě namletého černého pepře Postup při přípravě pečené dýně s Nivou
1. Zapněte troubu a
nechte ji předehřát na 200 stupňů, přičemž velký pečicí plech vyložte pečicím papírem.
2. Čerstvou dýni hokaido důkladně omyjte pod proudem teplé vody, osušte utěrkou, rozkrojte napůl a pomocí lžíce
pečlivě dlabte veškerá semínka i vláknitý střed.
3. Očištěnou dýni neusnadňujte loupáním slupky a
nakrájejte ji ostrým nožem na stejně velké kostky o velikosti přibližně dvou centimetrů.
4. Stroužky česneku oloupejte ze slupky a
nakrájejte je na tenké plátky nebo je nasekejte nadrobno.
5. Nakrájenou dýni přemístěte do velké mísy, přidejte plátky česneku, přilijte extra panenský olivový olej, přisypte sušený tymián, mořskou sůl i čerstvě namletý černý pepř a
vše rukama důkladně promíchejte, aby se každý kousek obalil ochuceným olejem.
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6. Ochucenou dýňovou směs
rovnoměrně rozprostřete v jedné vrstvě na připravený plech s pečicím papírem.
7. Plech vložte do vyhřáté trouby a
pečte na 200 stupňů přibližně 25 minut, dokud kousky dýně lehce nezezlátnou a nezměknou.
8. Mezitím si sýr Niva
nastrouhejte na hrubém struhadle nebo ho prsty rozdrobte na menší kousky.
9. Plech s pečenou dýní opatrně vytáhněte z trouby a
celý povrch štědře zasypejte nastrouhaným sýrem Niva.
10. Vraťte plech zpět do trouby a
pečte dalších 10 minut na 200 stupňů, dokud se sýr neroztaví a nevytvoří krásně voňavou zlatavou krustu.
11. Upečenou pečenou dýni vyndejte z trouby,
nechte ji 5 minut mírně vychladnout a ihned podávejte jako samostatný pokrm nebo lehkou zeleninovou přílohu. Foto: Cooky.cz, podzimní mňamka Tipy redakce: Hokaido nikdy neloupejte: Slupka dýně hokaido během pečení v troubě změkne, obsahuje velké množství vlákniny a drží kousky krásně pohromadě. Nivu přidávejte až ke konci: Zapékejte sýr s modrou plísní pouze posledních 10 minut, aby se nepřipálil a nezhořkl. Semínka z dýně nevyhazujte: Vydlabaná semínka očistěte od dužiny, osolte, zakápněte olejem a upečte v troubě jako křupavou pochoutku. Obohaťte chuť vlašskými ořechy: Před vložením do trouby můžete k dýni přisypat hrst nasekaných vlašských ořechů, které se se sýrem Niva dokonale doplňují. Kombinace s čerstvým dipem ze zakysané smetany: K pečené dýni podávejte studený dresink připravený ze zakysané smetany, prolisovaného česneku a špetky soli.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková