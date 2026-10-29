Co se švestkami, které jsi zachránila před osudem slivovice: 7 receptů, které stojí za námahu

Nejdřív je ochutnej
Ne každá švestka chce stejný recept. Hodně zralé měkké kusy jsou skvělé do povidel, omáček a koláčů, kde nevadí, že pustí víc šťávy. Pevnější ovoce je lepší na pečení v půlkách, do galette nebo k masu, protože si udrží tvar. Pokud jsou švestky výrazně kyselé, nesyp na ně automaticky dvojnásobek cukru; často jim pomůže pečení, skořice, vanilka nebo kombinace se sladším těstem.
1. Galette, která odpustí křivý okraj
Galette je ideální koláč pro lidi, kteří mají rádi rustikální vzhled hlavně proto, že neumějí udělat dokonale rovný okraj. Vyválej máslové těsto do kruhu, doprostřed dej švestky nakrájené na klínky, nech několik centimetrů volného okraje a ten přehni přes ovoce. Pod švestky dej trochu mletých mandlí nebo strouhanky, aby zachytily šťávu. Výsledek vypadá efektně a nevyžaduje formu.
2. Crumble: minimum práce, maximum křupání
Švestky dej do zapékací nádoby, lehce oslaď podle jejich chuti a přidej skořici nebo kardamom. Navrch rozdrob směs másla, mouky, cukru a vloček. Peč, dokud ovoce nebublá a drobenka není zlatá. Crumble je nejlepší ještě teplý s hustým jogurtem, zakysanou smetanou nebo zmrzlinou. Pokud máš švestek málo, přidej jablka nebo hrušky.
3. Švestkové chutney k sýru i masu
Švestky nejsou odkázané na dezert. Povař je s cibulí, octem, trochou cukru, zázvorem a kořením do hustého chutney. Hodí se ke zrajícím sýrům, pečenému vepřovému, kachně i do sendviče. Dobré je hlavně tehdy, když máš švestky, které už nejsou dost krásné na koláč, ale pořád jsou chuťově v pořádku.
4. Pečené švestky k masu
Půlky švestek můžeš přidat do pekáče k vepřovému nebo kachně až v druhé části pečení. Teplo z nich vytáhne sladkost a kyselina zároveň rozbije hutnost masa. Fungují s tymiánem, rozmarýnem, badyánem i trochou balzamika. Z ovoce se stane omáčka bez toho, aby sis musela stoupnout k dalšímu hrnci.
5. Clafoutis, když chceš něco mezi koláčem a pudinkem
Klasický francouzský clafoutis se tradičně dělá s třešněmi, ale švestky mu sluší výborně. Ovoce rozlož do máslem vymazané nádoby a zalij jednoduchým těstem z vajec, mléka, cukru a mouky. Po upečení vznikne něco mezi pečeným pudinkem a velmi jemným koláčem. Je to přesně ten typ dezertu, který vypadá pracněji, než ve skutečnosti je.
6. Švestková omáčka, která není povidlo
Švestky krátce povař s trochou červeného vína nebo vody, balzamikem, pepřem a případně chilli. Rozmixuj nebo nech hrubší. Vznikne sladkokyselá omáčka ke grilovanému sýru, masu nebo pečené zelenině. Pokud ji uděláš ostřejší a méně sladkou, najednou máš úplně jinou švestkovou disciplínu než klasický český dezert.
7. Ano, knedlíky. Protože některé tradice není potřeba vylepšovat
Švestkové knedlíky si na seznam zaslouží místo právě proto, že nejsou módní novinka. Tvarohové, bramborové nebo kynuté – vyber podle toho, kolik času a nostalgie máš. Místo automatického máku můžeš zkusit opraženou strouhanku s máslem, tvaroh nebo ořechy. A pokud čekáš na zdravější pointu, dnes nepřijde. Někdy je správná odpověď prostě máslo.
A co švestky do mrazáku?
Vypeckované půlky rozlož nejdřív v jedné vrstvě na tác, nech je zmrazit a teprve potom přesyp do sáčku nebo nádoby. Nebudou slepené do jednoho fialového meteoritu a v zimě si vytáhneš přesně tolik, kolik potřebuješ do crumble, omáčky nebo koláče. Slivovice tedy opravdu není jediný způsob, jak švestce zajistit posmrtný život.
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Zdroje: BBC Good Food – Plum recipes [1], Serious Eats – Plum recipes and techniques [2].