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Co se švestkami, které jsi zachránila před osudem slivovice: 7 receptů, které stojí za námahu

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Švestka má v našich končinách dvě velmi silné kariérní dráhy: povidla a slivovici. Byla by ale škoda nechat všechny ostatní možnosti bez práce. Umí být křupavá, kyselkavá, kořeněná, sladká i slaná a podzimní kuchyni zvládne od snídaně po večeři.
Co se švestkami, které jsi zachránila před osudem slivovice: 7 receptů, které stojí za námahu

Co se švestkami, které jsi zachránila před osudem slivovice: 7 receptů, které stojí za námahu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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