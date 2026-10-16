Podzimní dýňový moučník s jemnou chutí a krásnými barvami zpříjemní každé odpoledne u kávy

Dýně se v posledních letech dostala do receptů na všechny možné způsoby, slané i sladké. Někdo ji obchází obloukem, jiný ji bere skoro jako podzimní jistotu a zkouší z ní, co se dá. Já jsem spíš ten druhý případ. Jakmile se ochladí a trouba doma nejede jen výjimečně, vytáhnu formu na dýňový chlebíček. Je měkký a vláčný, voní po koření a čokoládová část mu dá trochu výraznější chuť, takže nepůsobí obyčejně ani druhý den. V základu je dýňové pyré, které těstu dodá barvu, jemnost a tu typickou podzimní vláčnost, kvůli které se nakonec ukrojí ještě jeden plátek.
Na tomhle receptu je příjemné, že se netváří jako
velká cukrařina, ale po rozkrojení vypadá skoro slavnostně. Část těsta zůstane světlá, do části se vmíchá čokoládová směs a v troubě pak vznikne mramorování. Někdy pravidelné, jindy trochu divoké, což mu vůbec nevadí. U nás se nejčastěji krájí o víkendu ke kávě, ale jako sladší . snídaně funguje taky
Malá poznámka z kuchyně: Pokud máte domácí pyré řidší, nechte ho předem chvíli odkapat v sítku. Těsto pak není zbytečně těžké, lépe drží tvar a peče se klidněji. Recept na vláčný dýňový chlebíček s čokoládou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 50-60 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: 1 chlebíček Ingredience pro přípravu Suroviny na dýňové těsto 300 g dýňového pyré 240 g cukru krupice, nejlépe směs bílého a třtinového 3 ks vejce 120 ml oleje 260 g polohrubé mouky 1 a 1/2 lžičky prášku do pečiva 3/4 lžičky jedlé sody 1 a 1/2 lžičky mleté skořice 3/4 lžičky mletého zázvoru 3/4 lžičky mletého nového koření 1/2 lžičky muškátového oříšku Z čeho udělat čokoládovou část 20 g horké čokolády v sypké směsi nebo kvalitního kakaového čokoládového prášku 30 ml horké kávy nebo vody Na polevu 100 g hořké čokolády s obsahem kakaa 55-65 % 10-15 g rostlinného oleje Postup přípravy podzimního dýňového chlebíčku
1. Troubu předehřejte na 170 °C. Přichystejte si chlebíčkovou formu o objemu alespoň 1,2 l. Vyložte ji pečicím papírem, případně ji jen lehce vystříkejte olejem, aby šel hotový moučník bez boje vyklopit.
2. Do větší mísy rozklepněte vejce a přidejte cukr. Prošlehejte ruční metlou, případně krátce mixérem. Není potřeba dlouhé šlehání, stačí, aby se směs spojila a trochu zesvětlala.
3. Přidejte dýňové pyré a olej. Promíchejte na hladší základ. Malé kousky pyré v těstě nevadí, ale větší hrudky raději rozmačkejte, ať se pak v řezu neobjeví celé oranžové kapsy.
4. V jiné míse promíchejte polohrubou mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu, skořici, zázvor, nové koření a muškátový oříšek. Suchou směs postupně zapracujte do dýňového základu.
5. Z hotového těsta odeberte zhruba třetinu, tedy asi 300-350 g, do menší misky. Tahle část bude čokoládová a po upečení vytvoří kresbu na řezu. Foto: Cooky.cz, Těsto rozdělte na světlou a tmavou část.
6. Čokoládovou směs zalijte horkou kávou nebo vodou a míchejte, dokud se nerozpustí. Pak ji vmíchejte do odebrané části těsta a spojte dohladka.
7. Do připravené formy dávejte střídavě světlé dýňové těsto a čokoládové těsto. Nemusí to být přesné. U mramorování bývá trocha nepravidelnosti spíš výhoda než chyba. Foto: Cooky.cz, Do formy nalijte střídavě světlé a tmavé těsto.
8. Povrch lehce urovnejte stěrkou a formu vložte do trouby. Pečte pomalu 50-60 minut. Ke konci zkuste špejli; pokud vyjde suchá nebo jen s pár vlhkými drobečky, chlebíček je hotový.
9. Upečený chlebíček nechte několik minut stát ve formě. Potom ho opatrně vyjměte a přesuňte na mřížku, kde úplně vychladne. Polevu na teplý korpus nedávejte, bude stékat a nebude dobře tuhnout. Příprava čokoládové polevy
10. Na čokoládovou polevu rozpusťte hořkou čokoládu a vmíchejte do ní olej. Nechte ji trochu zchladnout, ideálně zhruba na 28-30 °C, a potom ji rozetřete na vychladlý chlebíček. Navrch můžete přidat dýňová semínka nebo jen malou špetku skořice.
11. Krájejte na silnější plátky a podávejte ke kávě nebo čaji. Dobře zabalený vydrží při pokojové teplotě asi 2 dny, v chladu o něco déle. U nás tedy většinou takovou výdrž nemá. Rady proč dýně v kuchyni umí víc než jen polévku U domácího dýňového pyré si pohlídejte hustotu. Příliš vodnaté pyré může prodloužit pečení a těsto pak bývá hutnější. Káva v čokoládové části nebude výrazně cítit. Spíš vytáhne tmavší chuť a dodá těstu trochu plnější tón. Na polevu se mi víc osvědčila hořká čokoláda než mléčná. Chlebíček pak není tak sladký a dýně s kořením v něm líp vyniknou. U dýně se v receptech často začíná polévkou nebo pečenými kostkami, sladké pečení ale pořád trochu zůstává stranou. Inspirace z podzimního dýňového menu přitom ukazuje, že dýně se hodí do salátů, slaného pečení i lehčích jídel. V moučníku se chová jinak. Dá těstu vláčnost, barvu a jemnou plnost, aniž by přebila koření nebo čokoládu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková