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V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu

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Město, kde korupce prorůstá až do nejvyšších pater, a hrdina, který se teprve učí být symbolem. Série brutálních vražd, šifrované vzkazy a rozpočet 200 milionů dolarů. Poznáte, který film přepsal pravidla krimi?
V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu

V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu

Zdroj: unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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