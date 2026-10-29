V pátek ve 21:40 se neodlepíte od TV: Nova Cinema nasazuje nadupanou a drsnou jízdu

Déšť, který nikdy nepřestává, a mlha, v níž mizí obrysy budov. Tak začíná kriminální drama, které odmítá lesk klasických akčních trháků. Místo kulis pro efektní bitky nabízí špinavé ulice, tíživé ticho a vyšetřování, které neodpouští chyby.
Metropolí otřese série chladnokrevných poprav představitelů městské elity. Pachatel zanechává na místech činu šifrované vzkazy a všechny mají jediného adresáta: maskovaného mstitele, který v ulicích působí teprve druhým rokem.
Pátrání vede nekompromisního strážce zákona do nejtemnějších vrstev podsvětí. Hranice mezi spravedlností a pomstou se s každou další stopou nebezpečně stírá. A stopy nakonec míří k šokujícím tajemstvím z jeho vlastní rodinné minulosti.
Tohle není oslava hrdinství v nablýskaných efektech. Je to portrét muže, který hledá hranici sám v sobě, zatímco město kolem něj hnije.
Zrození temné legendy: Když se do hry vrací Batman
Tímto filmem je temný reboot z roku 2022 s názvem Batman (The Batman) v režii Matta Reevese. V hlavní roli zlomeného, izolovaného a pomstou pohlceného Bruce Waynea exceluje Robert Pattinson.
Snímek stojí na vlastních nohou v rámci kontinuity DC Elseworlds. S předchozími verzemi se nepropojuje a sází na nekompromisní realismus. Hrdinovými protivníky jsou obávaný Hádankář a zločinecký bos Tučňák.
Diváci si všimli, že Pattinson hraje Wayna přesně tak, jak má vypadat mstitel ve druhém roce své mise.
Nový Batman je nekompromisní, špinavá detektivka a noirová gangsterka. Robert Pattinson ztvárňuje zlomeného a izolovaného Bruce Waynea přesně tak, jak má mstitel ve svém druhém roce působení vypadat – žádný usměvavý playboy, ale posedlý muž pohlcený temnotou,
napsal jeden z nadšených diváků.
Zákulisí: starý oblek, čtyři hodiny v masce a LED stěny
Vytvořit takto syrový svět vyžadovalo mimořádné úsilí. Robert Pattinson absolvoval svou úplně první kamerovou zkoušku v původním bat-obleku, který v roce 1995 nosil Val Kilmer ve snímku Batman navždy.
Ještě radikálnější proměnou prošel Colin Farrell v roli Tučňáka. Propracované protetické maskování zabralo maskérům denně až 4 hodiny. Výsledek byl tak dokonalý, že slavného herce na place zpočátku nepoznali ani jeho vlastní kolegové a členové štábu.
Akční scény se rodily z nečekané inspirace. Okamžik, kdy Batman seskočí ze střechy a plachtí ve wingsuitu, koncipoval Matt Reeves podle reálných amatérských videí wingsuiterů z YouTube.
Při rozpočtu 200 milionů USD sáhl štáb místo klasických zelených a modrých pláten po technologii LED stěn StageCraft (Volume). Realistické noční osvětlení a deštivá atmosféra Gotham City tak vznikly přímo na scéně, bez masivních trikových úprav v postprodukci.
Triumf u kritiky, miliony v pokladnách
Kritička Christy Lemire z portálu RogerEbert.com vyzdvihla originální uchopení celého díla.
Batman Matta Reevese není klasickým superhrdinským blockbusterem. Je to temné, drsné kriminální drama 70. let připomínající Francouzskou spojku. Reeves dokázal komiksový mýtus uchopit s obrovskou úctou a přetvořit jej v živý, syrový a odvážný filmový zážitek.
Pozitivně hovoří i čísla. Na české databázi Kinobox.cz si film drží skvělých 84 %. Celosvětové tržby dosáhly 772,3 milionu USD, v českých kinech snímek utržil 39 130 267 Kč.
Kvality stvrdily také 3 nominace na Oscara (za nejlepší masky, vizuální efekty a zvuk) a nominace na prestižní ceny BAFTA či Critics‘ Choice Awards.
Film Batman vysílá Nova Cinema v pátek 30. října 2026 ve 21:40. Temná atmosféra, která se vám zaryje pod kůži, si žádá velkou obrazovku a zhasnutá světla. Jaký je váš nejoblíbenější Batman a překonal ho Robert Pattinson? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: odeon.co.uk, bulletproofaction.com, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá