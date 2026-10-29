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Kardinál řezy jako z cukrárny. Jemný krém a vzdušné těsto tvoří zákusek, který potěší každou návštěvu

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Kardinálské řezy působí slavnostně, ale doma je dělám ve chvíli, kdy chci upéct něco hezkého bez zbytečně složitého postupu. Nejvíc mě na nich baví kontrast křehkého sněhu, jemného žloutkového těsta a šlehačky s trochou džemu, která celý moučník hezky propojí.
Obrázek na recept na řezy kardinál

Obrázek na recept na řezy kardinál

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na řezy kardinál
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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