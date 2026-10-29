Kardinál řezy jako z cukrárny. Jemný krém a vzdušné těsto tvoří zákusek, který potěší každou návštěvu

Kardinálské řezy vypadají slavnostně ještě dřív, než se nakrájejí. Přesto je doma nedělám jen kvůli dojmu, ale spíš ve chvíli, kdy chci upéct něco jemného, vzdušného a ne zbytečně těžkého. Základ je jednoduchý: pruhy bílkového sněhu, žloutkové piškotové těsto, šlehačka a trochu džemu mezi pláty. Tahle sestava drží pohromadě překvapivě dobře a výsledkem je dezert, který je lehký, efektní a chuťově krásně vyvážený.
Na pohled mohou
kardinálské řezy trochu odrazovat. Člověk má pocit, že jde o cukrářskou práci na celé odpoledne. Ve skutečnosti rozhoduje hlavně pořadí kroků a pořádné šlehání, nic víc záhadného v tom není. U nás se nejčastěji peče klasika se šlehačkou a džemem, občas ale do náplně přidám i na kousky, jak to dělává řada domácích kuchařek. ananas Dezert tím získá svěžejší chuť a na rodinném stole se obvykle dlouho neohřeje. Kardinálské řezy mají rakousko-uherský původ
Kardinálské řezy nejsou žádný nový výmysl z internetu. Patří k
tradičním moučníkům středoevropské kuchyně, dobře známé jsou hlavně v Rakousku a časem zdomácněly také u nás a na Slovensku. Poznávacím znakem jsou střídající se pruhy světlého sněhového těsta a žlutého piškotu. Tenhle dvoubarevný vzhled zmiňují i receptové podklady z Apetitu a slovenských verzí receptu, kde se bere jako typický rys moučníku. Recept na tradiční kardinálské řezy
Doba přípravy: 35 minut Doba pečení: 10 až 12 minut Doba chlazení: alespoň 2 hodiny Počet porcí: 12 až 16 řezů Ingredience pro přípravu
Piškotové těsto: 2 ks vejce 4 ks žloutky 100 g krupicového cukru 90 g polohrubé mouky
Sněhové těsto: 4 ks bílky 100 g moučkového cukru
Náplň a dokončení: 2 kelímky smetany ke šlehání 2 ks ztužovače šlehačky 4 až 5 lžic džemu, nejlépe meruňkového nebo rybízového 150 g ananasu na kousky, nemusí být 1 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy domácích kardinálských řezů
1. Troubu předehřejte na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. Na papír si můžete lehce naznačit dvě poloviny. Ne kvůli kráse, spíš proto, aby se pruhy později lépe skládaly na sebe a pláty nebyly každý úplně jiný.
2. Do mísy dejte
vejce, žloutky a krupicový cukr. Šlehejte opravdu poctivě, zhruba 8 až 10 minut, dokud směs nezesvětlá a nenabude. Mouku už pak vmíchejte jen krátce, aby těsto zbytečně nespadlo. Použijte polohrubou mouku.
3. V jiné míse vyšlehejte
bílky na pevný sníh. Když začne držet tvar, po částech přisypávejte moučkový cukr a pokračujte ve šlehání, až vznikne lesklá a pevná hmota.
4. Obě těsta přendejte nejlépe do cukrářských sáčků. Když je nemáte, pomůže i pevnější sáček s ustřiženým rohem, jen se s ním pracuje o něco hůř. Na první polovinu plechu nastříkejte pruhy ze
sněhového těsta a mezery vyplňte piškotovým těstem. Stejně udělejte druhou polovinu plechu.
5. Plech dejte do trouby a pečte asi
10 až 12 minut. Těsto nemá zhnědnout, stačí lehké zezlátnutí. Když se korpus přepeče a vysuší, při skládání se snadno láme a ztratí tu jemnost, kvůli které se řezy pečou.
6. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Teprve potom je opatrně stáhněte z papíru. Jeden plát položte sněhovou stranou dolů na podnos nebo rovný tác.
Ananasové řezy s krémem a šlehačkou si zamilujete, pokud hledáte lehký moučník s oříšky a čokoládou Spodní plát potřete džemem
7. Vrstva nemusí být silná; má přidat svěžest, ne převálcovat šlehačku. Meruňkový džem je osvědčená klasika, rybízový dá moučníku výraznější kyselý tón.
8. Vyšlehejte
smetanu ke šlehání se ztužovačem do pevna. Pro slavnostnější verzi můžete část šlehačky ochutit trochou rozpustné kávy, podobně jako se to dělá v některých domácích receptech.
9. Na džem rozetřete většinu
šlehačky. Pokud chcete ovocnější náplň, rozložte na ni kousky ananasu. S množstvím opatrně, jinak se řezy při krájení začnou posouvat a šlehačka poleze ven.
10. Přiklopte druhým plátem a jen lehce přitlačte. Zbylou
šlehačku rozetřete navrch nebo ji nastříkejte v proužcích či menších kopečcích. Povrch můžete doplnit několika kousky ananasu.
11. Hotový moučník dejte nejméně na
2 hodiny do lednice. Bez chlazení se řezy špatně krájí a náplň nedrží tak, jak má.
12. Před podáváním povrch poprašte
moučkovým cukrem a krájejte ostrým nožem. Podávejte dobře vychlazené. Zbytek patří do lednice a ideálně by se měl sníst do 24 hodin. Foto: Cooky.cz, Kardinál řezy lze pokapat čokoládovou polevou Rady Pro pravidelnější vzhled si na pečicí papír předem tužkou vyznačte pruhy a rozestupy. Smetana se šlehá lépe vychlazená. Šlehačka pak drží pevněji a nestéká z korpusu. Džem vybírejte spíš kyselejší. Sladký sníh dobře doplní rybíz, malina i meruňka. Krájejte až po vychlazení. Čerstvě naplněné řezy jsou měkké a nůž je snadno pomačká.
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Zdroj: Autorský text redakce
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