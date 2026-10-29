O2 nabízí 2 TB cloud za 99 Kč měsíčně, Apple si za totéž řekne 249 Kč. Háček je v tom, kdo si ho může pořídit

Služba O2 Můj Cloud není dostupná každému, kdo má připojení k internetu. Aktivovat ji mohou pouze zákazníci O2 s mobilním tarifem na fakturu, kteří splňují podmínky operátora. Na předplacené SIM kartě ani u některých dalších tarifů, například mobilního internetu nebo vybraných firemních tarifů, nemusí být služba dostupná. Před objednáním je proto dobré ověřit, zda se na váš tarif vztahuje. Ani zákazníci, kteří podmínky splní, ale nedostanou totéž co u Applu za 249 Kč měsíčně. iCloud+ totiž není jen úložiště, ale také součást ekosystému funkcí propojených se zařízeními Apple. O2 nabízí především levnější prostor pro ukládání souborů, nikoli nutně stejně širokou škálu služeb.
Co přesně za 99 Kč dostanete
O2 Můj Cloud ve variantě s kapacitou 2 000 GB nabízí automatické zálohování fotek a videí, ukládání dokumentů a dalších souborů, přístup z mobilu, tabletu i počítače a možnost sdílet soubory prostřednictvím odkazu. K dispozici je také vyhledávání a třídění fotek pomocí AI, převod vyfocených dokumentů do PDF a takzvaný Trezor pro citlivé soubory.
První měsíc je zdarma, poté služba stojí 99 Kč měsíčně a poplatek se přičítá k vyúčtování O2. K dispozici je také menší varianta s kapacitou 300 GB. V nabídce popisované v tomto článku zatím vyšší tarif než 2 TB není.
Aktivace probíhá v aplikaci Moje O2 nebo na webu MojeO2.cz. Po objednání zákazník obdrží SMS s odkazem pro vytvoření hesla. Poté si stáhne aplikaci O2 Můj Cloud a přihlásí se pomocí telefonního čísla. Službu lze zrušit bez výpovědní lhůty; účtování se řídí podmínkami operátora.
Proč to není totéž co iCloud+ nebo Google One
Cenové srovnání může svádět k závěru, že Apple a Google za cloudové úložiště účtují zbytečně vysoké částky. Jenže jednotlivé služby nenabízejí úplně totéž. iCloud+ za 249 Kč měsíčně, pokud jde o tarif s kapacitou 2 TB, zahrnuje kromě úložného prostoru také další funkce:
- systémovou synchronizaci dat a možnost zálohování zařízení Apple,
- rodinné sdílení tarifu až s pěti dalšími lidmi,
- Soukromý přenos přes iCloud a funkci Skrýt můj e-mail,
- možnost používat vlastní e-mailovou doménu,
- podporu HomeKit Secure Video pro kompatibilní bezpečnostní kamery,
- základní bezplatný účet Apple s 5 GB úložného prostoru.
Google One zase rozšiřuje prostor dostupný v rámci účtu Google, jehož základní bezplatná kapacita činí 15 GB. Podle konkrétního předplatného nabízí také rodinné sdílení a další výhody propojené se službami Googlu.
O2 Můj Cloud se oproti tomu soustředí hlavně na ukládání souborů a médií. Nenahrazuje kompletní systémovou zálohu telefonu a podle popisu služby nezálohuje například kontakty stejným způsobem jako systémové služby Applu či Googlu. O2 proto doporučuje ponechat si bezplatný účet Apple nebo Google pro zálohování telefonu, aplikací, kontaktů a dalších systémových dat.
To je důležitý rozdíl: O2 Můj Cloud může posloužit jako levnější prostor pro fotky, videa a dokumenty, ale není plnohodnotnou náhradou za všechny funkce iCloudu nebo služeb Googlu.
Pro koho to dává smysl
O2 Můj Cloud může být výhodný především pro stávající zákazníky operátora, kteří potřebují hodně prostoru na fotky a videa, ale nechtějí platit za širší nabídku cloudových funkcí. Mohou přesunout archiv médií do O2 za 99 Kč měsíčně a bezplatný účet Apple nebo Google si ponechat pro systémová data.
Pokud by jinak platili za 2TB tarif iCloud+ za 249 Kč měsíčně, ušetřili by tím 150 Kč měsíčně, tedy 1 800 Kč za rok. Takové srovnání ale dává smysl pouze tehdy, pokud jim funkce O2 skutečně stačí a nepřijdou o služby, které dosud využívali.
O2 podle dostupných informací podporuje přímý přenos dat z Dropboxu. Při přesunu z Google Fotek nebo iCloudu může být nutné soubory nejprve exportovat a následně nahrát do nové služby. Před migrací je proto vhodné ověřit aktuální možnosti importu a počítat s tím, že přenos velkého archivu může nějakou dobu trvat.
Důležitým tématem je také zabezpečení a umístění dat. O2 uvádí, že soubory jsou uloženy v datacentrech v Evropské unii, šifrovány při přenosu pomocí TLS 1.2/1.3 a při uložení pomocí AES-256. Služba rovněž deklaruje bezpečnostní certifikace a standardy ISO/IEC 27001, SOC 2 Type II a CSA STAR. Konkrétní rozsah těchto certifikací a jejich platnost je vhodné ověřit v aktuální dokumentaci poskytovatele.
Co se stane, když od O2 odejdete
Tohle je důležitý bod, který stojí za zvážení ještě před aktivací služby. Pokud je O2 Můj Cloud navázaný na váš mobilní tarif a ten zrušíte, může tím skončit i přístup ke cloudovému úložišti. Podle uváděných podmínek má zákazník po ukončení služby 30 dní na stažení uložených souborů. Po uplynutí této lhůty mohou být data trvale smazána.
Pozor také na případnou opětovnou aktivaci. Nelze automaticky předpokládat, že obnovením služby získáte zpět původní obsah. Pokud cloud přestanete používat, nejbezpečnější je stáhnout si všechna důležitá data a uložit je také na jiné místo.
O2 podle své tiskové zprávy reaguje na výzkum společnosti NMS, podle něhož řeší nedostatek místa v telefonu 72 % Čechů. Pro zákazníky může být služba praktickým řešením, zároveň však operátorovi pomáhá rozšiřovat nabídku služeb a posilovat vztah se zákazníky. Pokud si do cloudu uložíte velkou část své digitální sbírky, bude pro vás případný přechod ke konkurenci složitější, zejména pokud si data předem nezálohujete jinde.
Levné úložiště fotek za 99 Kč měsíčně tak může představovat skutečnou úsporu. Je ale dobré vědět, co přesně kupujete: především prostor pro soubory, nikoli kompletní náhradu cloudového ekosystému Applu nebo Googlu. A také to, že dostupnost služby i přístup k uloženým datům závisejí na podmínkách operátora.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík