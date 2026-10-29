Vážná nehoda ve Stonařově. Autobus se srazil s kamionem, deset zraněných

Vážná nehoda ve Stonařově. Autobus se srazil s kamionem, deset zraněnýchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nehoda autobusu s kamionem ve Stonařově na Jihlavsku. Foto: Policie ČR
Článek byl publikován 29.10.2026 17:13
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