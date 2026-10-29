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Vážná nehoda ve Stonařově. Autobus se srazil s kamionem, deset zraněných

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Okolnosti vážné nehody vyšetřuje policie ve Stonařově na Jihlavsku. Dnes se tam srazil autobus s kamionem. Při havárii se zranilo deset lidí.
Nehoda autobusu s kamionem ve Stonařově na Jihlavsku. Foto: Policie ČR

Nehoda autobusu s kamionem ve Stonařově na Jihlavsku. Foto: Policie ČR

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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