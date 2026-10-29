Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X

Zatímco většina mladých a krásných hollywoodských hereček musí na stříbrných plátnech působit perfektně, Winona Ryder si filmovou image postavila na své vlastní – trochu potrhlá „gothic“ dívka z předměstí a čarodějka mezi středoškoláky, jíž nenadbíhá nikdo jiný než Střihoruký Edward, respektive Johnny Depp. Pětapadesátiletá oslavenkyně ze Stranger Things měla své minely, ale jinak plně dostává svému specifickému původu a je definitivním idolem generace X, která se do ní v 80. a 90. letech davově zamilovala.
Herečka s židovskými východoevropskými geny dnes nepochybuje, že její náhrobek jednou ozdobí všeříkající nápis „Polibte mi!“, což bezesporu souzní s dosavadním odkazem té možná nejvíc cool osoby, která od puberty musela řešit, co si počít s neodbytnou hollywoodskou slávou. Winona Ryder proslula poněkud „alternativními“ rolemi rebelujících či nezapadajících teenagerek ve filmech Tima Burtona nebo v jiných kultovních dílech, jejichž plakáty se staly ornamentální zpovědí poztrácené generace vyrůstající v 70. a 80. letech. Tedy dětí vychovaných potomky poválečného baby boomu, kteří v mládí sledovali a také naostro zakoušeli největší nacionalistické, kulturní a lidskoprávní krize v éře studené války.
Tyto makrospolečenské zkušenosti na pozdější herečku, narozenou jako Winona Laura Horowitz, doléhaly v podstatě od narození. Její rodiče, kontrakulturní autoři Cynthia Palmer a Michael D. Horowitz, se v jejích sedmi letech s rodinou přestěhovali do kalifornské komuny zvané Rainbow Commune. Společně s dalšími sedmi rodinami se tam pokoušeli žít soběstačně, vlastními silami se uživit a obejít se bez výdobytků moderní civilizace. Na toto období přitom Winona, která své umělecké příjmení posléze adoptovala od zpěváka Mitche Rydera, vzpomíná s láskou. „Bylo to naprosto úžasné. Žili jsme na 380 akrech mezi sekvojemi a neměli jsme elektřinu.“ Zato ale měli přízeň intelektuální smetánky včetně rodinných přátel Aldouse Huxleyho a básníka Allena Ginsberga. Její otec byl známý knižní nakladatel a archivář a dobře se znal s psychiatrem Timothym Learem, jenž se stal kmotrem nejen LSD kultury, ale také samotné Winony.
Drogové neřesti? Raději knihu
„Vyrůstala jsem ve velmi liberálním prostředí,“ tvrdila v předloňském rozhovoru pro Esquire Ryder, pro niž jsou její rodiče dosud těmi nejoblíbenějšími lidmi. Díky jejich bohémskému založení se už jako velmi mladá, když se oproštěná od technologií zavalila knížkami, začala zajímat také o herectví. První filmy Winona sledovala promítané na plátno, které její matka napnula na stěnu stodoly. Vzpomíná si z toho období například na Gregoryho Pecka ve filmu Jako zabít ptáčka a řadu dalších snímků. V roce 1983, ve dvanácti letech a po přesunu zpět „do civilizace“, začala navštěvovat první herecké lekce v American Conservatory Theater v nedalekém San Franciscu. Téhož roku se málem utopila, což u ní vedlo k ukotvení chorobného strachu z vody, který se jí nikdy nepustil podobně jako Martina Brodyho v Čelistech.
Její rodiče se zpočátku na Hollywood dívali s nedůvěrou a stanovili jasnou podmínku: hrát může pouze tehdy, pokud si udrží dobré známky. I potom směla natáčet jen během školních prázdnin. Kvůli tomuto omezení například musela odmítnout menší roli dcery Roberta De Nira ve filmu Půlnoční běh. To už jsme ale příliš napřed – první filmovou roli dostala ve třinácti letech ve středoškolském dramatu Lucas z roku 1986. Režisér David Seltzer o ní tehdy řekl: „Měla v sobě něco, co jsem u nikoho jiného neviděl – vnitřní život. To, co říkala ústy, její oči popíraly.“ Sledovala ostatně i zákulisní, temnější stránku Hollywoodu, před níž se ji rodiče snažili chránit. Jak Ryder vzpomínala, její kolega Corey Haim už v raném dospívání hodně pil. „Byl na tom špatně už ve dvanácti, třinácti. Já byla jen podivínská holka, která hrála podivínskou holku. Nevěděla jsem, co se děje u něj doma, ale nebylo to nic dobrého. Je to strašně smutné. Filmový průmysl dokáže být velmi krutý.“
Při kamerových zkouškách na Lucase se koneckonců poprvé setkala s Riverem Phoenixem, který dotočil Stůj při mně a mířil mezi největší mladé hvězdy Hollywoodu. Také v následujících letech se často potkávali při konkurzech a v roce 1993 se chystali společně natočit film Broken Dream v režii Johna Boormana. Phoenix však ve 23 letech zemřel na předávkování na chodníku před losangeleským nočním klubem, který patřil Johnnymu Deppovi, v té době hereččinu exmilenci. Ryder se sice domnívala, že šlo o „šílenou shodu okolností“, ale událost na ni i na její vrstevníky hluboce zapůsobila. „Nepůsobilo to skutečně. Bylo to něco tak strašného, co člověka zasáhne až do morku kostí.“
O pár let dříve, stále ještě před osmnáctými narozeninami, natáčela snímek 1969, v němž hráli také známí výtečníci Robert Downey jr. a Kiefer Sutherland. „Myslím, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že byli očividně úplně sjetí. Mně připadali k popukání. Nebylo to nijak temné. Tedy možná pro ně ano, ale pro mě to byla zábava.“ Oběma bylo o pět let víc než Ryder a jejich „darebácké výstřelky“ ji nijak nezasahovaly. „Byla jsem jejich malá sestřička.“ Tehdy se podle ní ujíždělo hlavně na LSD a trávě. „O kokainu jste sice slýchali, ale mně ho nikdo nenabídl až do mnohem pozdější doby. Tak nějak jsem se proti tomu všemu podivně vzbouřila. Upřímně, nic jsem nezkoušela, dokud mi nebylo asi osmadvacet. Večírky mě vůbec nelákaly. A taky jsem si nedokázala představit, že bych mohla pracovat zfetovaná nebo opilá. Už jen ta představa mě hrozně znervózňovala.“
Nejen Burtonova čarodějka
Roku 1988 se navíc poprvé postavila před kamery Tima Burtona, jenž Ryder obsadil do fantasy Beetlejuice jako gotickou dceru rodiny, která se přistěhuje do domu obývaného duchy. Její nejslavnější scéna, v níž se vznáší u schodiště a pantomimicky doprovází píseň Harryho Belafonteho, se řadí k ikonickým okamžikům její rané kariéry. Úspěšný film s Michaelem Keatonem jí však tehdy zkomplikoval vztahy se spolužáky. „Natočila jsem Beetlejuice. Byl to velký hit, ale na střední mi to vůbec nepomohlo. Naopak to všechno ještě zhoršilo. Byla jsem za podivínku a čarodějnici,“ svěřila se Ryder časopisu The Cut.
Téhož roku přišel ještě jeden význačný průlom, a to v kultovní teenagerské krimi Smrtící atrakce s Christianem Slaterem, tehdy žádaným po uvedení Jména růže. První konkurz přitom dle herečky skončil rozpačitě. „Pro roli Veroniky ve filmu Smrtící atrakce jsem nebyla první volbou. Přišla jsem na konkurz a oni jen řekli: ‚Aha, děkujeme.‘ Tak jsem zamířila do obchodního centra Beverly Center, do Macy’s, a nechala jsem se tam proměnit.“ Podle Ryder jí v získání role paradoxně bránil vzhled. „Vrátila jsem se, protože jsem tak nějak tušila, že si myslí, že nejsem dost hezká. Snažili se dostat Jennifer Connelly.“ Ryder nicméně producenty a následně také diváky přesvědčila a byla z ní definitivní herecká ikona, kterou nemuselo mrzet, že přišla o sjednanou úlohu dcery Michaela Corleoneho ve třetím Kmotrovi – ta šla nakonec za režisérovou dcerou Sofií Coppolou, jelikož Ryder se v té době potýkala s nervovým vyčerpáním.
Sláva, s níž přicházeli také stalkeři či zmiňované drogové rauše, nebyla vůbec snadná. Ryder ji od roku 1989 sdílela s Johnnym Deppem, s nímž se zasnoubila a také hrála v Burtonově milovaném kultu Střihoruký Edward. Vztah se jim rozpadl roku 1993 a překrýval se s obdobím, kdy média intenzivně rozebírala hereččin soukromý i profesní život. Podobně neúprosnému zájmu bulváru čelila také později. Depp si během vztahu nechal vytetovat její jméno na paži: nápis „Winona Forever“ (Winona navždy) však po rozchodu upravil na „Wino Forever“, což lze číst jako „Alkoholik navždy“.
Herečka ovšem Burtonova dvorního herce k vlastní kariéře nepotřebovala. Naopak, menší nezávislé projekty začala prokládat prestižními kostýmními dramaty i komerčními filmy s řadou hvězd, přičemž do roku 1995 obdržela dvě oscarové nominace za Věk nevinnosti a Malé ženy a za Scorseseho oceňovaný film vyhrála Zlatý glóbus. Nepřišla ani o spolupráci s Francisem Fordem Coppolou, jehož po třetím Kmotrovi sama navedla k osobité adaptaci Stokerova Drákuly. Zhotovený scénář měl nejprve posloužit pro televizní film v režii Michaela Apteda. Ryder se ale natolik zamlouval, že ho nabídla Coppolovi, jenž zase ocenil, že se předlohy drží poměrně věrně. Když se rozhodl film sám režírovat, Apted o slíbenou práci přišel, u projektu však zůstal jako výkonný producent. Ryder v Coppolově nekompromisní adaptaci s Garym Oldmanem a Keanu Reevesem ztvárnila dvojroli: éterickou Minu Murrayovou, reinkarnovanou Draculovu lásku, a Elisabetu, jednu z jeho někdejších partnerek.
Vetřelec i v Hollywoodu
Do druhé poloviny 90. let vstoupila jedna z nejžádanějších hollywoodských hvězd zklamáním v podobě předpokládaného hitu Čarodějky ze Salemu s Danielem Day-Lewisem, který v kinech propadl. Zůstala však generačním vzorem díky starší romantické komedii Bolestná realita v režii Bena Stillera, jenž zachytil životní styl i pracovní vyhlídky generace poznamenané pocitem, že pro ni svět nemá příliš co nabídnout. Jednalo se o malý „začátečnický“ projekt, který prý dostal zelenou hlavně díky účasti populární Ryder a který se nemohl víc lišit od toho, co herečku čekalo po trpkém přijetí bezesporu kvalitních Čarodějek ze Salemu. Hereččin mladší bratr Uri, pojmenovaný po sovětském kosmonautovi Juriji Gagarinovi, byl obrovským fanouškem Vetřelce, a když Winona dostala nabídku zahrát si ve čtvrté části s podtitulem Vzkříšení, právě bratrovo nadšení ji přesvědčilo, aby roli Call přijala.
Sama později prohlásila, že jí „bylo jedno, jestli umře hned první den natáčení“. Produkce pod dohledem Francouze Jeana-Pierra Jeuneta ostatně mířila také pod vodní hladinu, kde se odehrávají ty nejnáročnější a možná i nejúžasnější sekvence z jakéhokoli trháku s xenomorfy. Ryder ale nabídku přijala ještě předtím, než si přečetla scénář – hlavně proto, aby se mohla před bratrem vytahovat, že hraje ve Vetřelci a po boku Sigourney Weaver. Scény pod vodou, jimž se logicky vyhnula, byly pro Ryder jen malou překážkou v porovnání s tím, co se v následujících letech odehrávalo uvnitř herečky, která odmítla roli v Burtonově Ospalé díře.
V roce 1999 poskytla rozhovor Diane Sawyer a později se zamýšlela nad tím, jak její otevřenost ohledně vlastního duševního zdraví přispěla k negativnímu obrazu, který o ní média vytvářela. „U Diane Sawyer jsem mluvila o svých zkušenostech s úzkostmi a depresemi v tom věku. Myslím, že tím, možná v kombinaci s mou drobnou postavou, vznikla představa, že jsem ‚šílená‘. A teprve nedávno mi došlo, že tenhle příběh se prakticky nedá změnit,“ vracela se s odstupem ke krizovému období, které se krylo s premiérou jejího vysněného filmového projektu. Drama Narušení dle ceněné knižní předlohy si sama prosadila a mělo jít o povýšení k prestižním hlavním rolím. Příběh z psychiatrické léčebny ale ovládla maniakální Angelina Jolie, která si odnesla za vedlejší roli Oscara a Ryder v Hollywoodu pomyslně vystřídala.
Herečka zápasící s depresemi si ještě roku 2001 střihla cameo jako koketní dívka s vykulenýma očima a rudou rtěnkou v bláznivé komedii Zoolander a o sezónu později hrála v komerčně úspěšné sandlerovce Mr. Deeds – Náhodný milionář a v rozporuplné sci-fi satiře Simone. Současně ale byla aktérkou reálné aféry, když ji nechvalně proslulé zatčení za krádež v obchodě přivedlo před soud, kde vyšly najevo její problémy s drogami. Přestože se svalily na toxické lékařské předpisy reagující na vážné fyzické zranění, Ryder měla od nejvyšších hereckých zakázek na nějaký čas utrum. Přestěhovala se k rodičům do San Francisca a chtěla se věnovat jiným zájmům, na které by dle vlastních slov měla čas, kdyby se nestala herečkou. Od její běžné profese přitom nemohly být vzdálenější. Fascinace ústavním právem ji přivedla na přednášky na Kalifornské univerzitě v Berkeley a navštívila také Julii Butterfly Hillovou, životní koučku a ekologickou aktivistku, která strávila 738 dní v koruně patnáct set let staré sekvoje. „Vylezla jsem za ní do výšky 180 stop, ale vydržela jsem tam jen šest dní. Ona tam strávila skoro dva roky.“
Winonaissance a filmové náboženství
Ryder se kromě jednorázového účinkování v Přátelích ozývala například jako aktivistka a filantropka. Roku 2004 americký televizní pořad Independent Lens uvedl dokument The Day My God Died, který herečka koprodukovala a společně s Timem Robbinsem také namluvila. Film se věnuje mezinárodnímu obchodu s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování a vypráví příběhy nepálských dívek prodaných do tohoto prostředí. Zavede diváky mimo jiné do bombajských nevěstinců a nabízí přesně to, co byste čekali: zdrcující, emotivní svědectví, které vás nenechá chladnými. Od roku 2006 se Ryder častěji vracela před kamery, ať už v Linklaterově sci-fi Temný obraz, nakrátko v Abramsově Star Treku nebo v oscarové Černé labuti, kde to její zhrzená stárnoucí balerína vulgárně vybarví Natalii Portman.
U Burtona jsme ji mohli znovu alespoň slyšet v loutkovém stop-motion Frankenweenie: Domácí mazlíček, přičemž její režisérský „objevitel“ ji nezapomenutelně stylizoval ještě v hudebním videoklipu k písni Here with Me kapely The Killers z roku 2012. Ztvárňuje v něm objekt temných a zvrácených fantazií dospívajícího chlapce, aniž by inklinovala k jednorozměrné femme fatale. Ryder tu místo toho hraje doslova poloanimovanou voskovou figurínu, a to včetně blond paruky a knotu. Ke konci se bizarnost ještě vystupňuje: její přítel jí paruku sundá a ukáže se, že je sám také lidskou svící. Pak jí zapálí knot na hlavě a doslova ji rozpálí. The Killers už tehdy měli nejlepší léta za sebou, ale jako podívaná je to velmi zábavné a ikonické.
Ta pravá „Winonaissance“, tedy znovuzrození Winony Ryder, ale teprve měla přijít. Před Stranger Things si herečka, stále sotva pětačtyřicetiletá, uvědomovala, že kariérně je často na suchu. „Je to jako ta hláška z filmu Klub odložených žen: ‚V Hollywoodu existují pro ženy jen tři věkové kategorie – kráska, státní zástupkyně a řidička slečny Daisy.‘“ Jenže Joyce ve Stranger Things nebyla žádná tuctová postava a Ryder zaujala čestné místo v dosud největším streamovacím výkonu postmoderny. Přímý dědic už nostalgické dobové estetiky postavil do svého středu vůbec nejestetičtější tvář daného období, která si tak v zacyklené kultuře znovu našla pevné místo, byť tentokrát už jako matka nové, snad ještě ztracenější generace.
Protože sama nemá děti, obracela se Ryder během natáčení Stranger Things s prosbou o radu na svou matku. „Řekla jsem jí: ‚Kdyby ti všechno, co ti říká rozum, napovídalo, že je tvoje dítě pryč, pořád bys odmítala uvěřit, že je mrtvé?‘ A ona odpověděla: ‚Rozhodně.‘ Tak jsem se zeptala: ‚A co kdyby ti ukázali tělo?‘ Řekla: ‚Když nevidíš, že se to stalo, nevěříš tomu.‘ Je to zvláštní, hluboce zakořeněná, instinktivní reakce. Možná jsem to ale trochu přehnala: zdálo se, že každý den buď brečím, nebo vyšiluju.“ Za Joyce obdržela po dvou dekádách nominaci na Zlatý glóbus a mladým hercům byla celou dekádu, která spolkla vývoj pěti stále opulentnějších řad se stále větším množstvím osmdesátkových ikon (Linda Hamilton, Robert Englund), příkladným lidským i profesním vzorem.
Sama nepoužívá sociální sítě, nesnaží se vypadat mladší, než ve skutečnosti je, a zoufale nedává najevo, jak hluboce je ponořená do současné popkultury, módy, technologií a nových společenských postojů. Její znalosti popkultury jsou nicméně dle blízkých lidí encyklopedické a Ryder dokáže celé hodiny mluvit o zapadlých kapelách osmdesátých let, zapomenutých filmech sedmdesátých let i hercích, jejichž jména už většině lidí nic neříkají. Film jako takový, snad ještě víc než ostatní umělecké obory, uctívá. „Je to jako moje náboženství,“ tvrdí herečka, která se před dvěma lety vrátila do opožděného sequelu Beetlejuice Beetlejuice, kde přirozeně ztvárnila matku současné „gothic girl“ Jenny Ortegy – a zanedlouho si vedle ní zahraje také ve třetí řadě netflixovského fenoménu Wednesday, rovněž nastartovaného Timem Burtonem.
„Myslím, že jsme měli k dispozici takové ohromné bohatství: dějiny filmu, dějiny fotografie, to všechno je nesmírně pestré a je toho tolik, co můžeme objevovat. Neříkám, že bychom se měli vracet zpátky, ale přála bych si a doufám, že mladší generace bude tuhle historii studovat,“ přeje si bezdětná a znovu pilně pracující herecká legenda, která od roku 2011 spokojeně žije s módním návrhářem Scottem Mackinlayem Hahnem. V jaké poloze – od nepřizpůsobivé rebelky přes Drákulovu lásku až po houževnatou matku napříč dvěma světy – ji máte nejraději?
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Zdroje: Esquire, Marie Claire, Dazed Digital