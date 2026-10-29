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Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X

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Zatímco většina mladých a krásných hollywoodských hereček musí na stříbrných plátnech působit perfektně, Winona Ryder si filmovou image postavila na své vlastní – trochu potrhlá „gothic“ dívka z předměstí a čarodějka mezi středoškoláky, jíž nenadbíhá nikdo jiný než Střihoruký Edward, respektive Johnny Depp. Pětapadesátiletá oslavenkyně ze Stranger Things měla své minely, ale jinak plně dostává svému specifickému původu a je definitivním idolem generace X, která se do ní v 80. a 90. letech davově zamilovala.
Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X

Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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