Google propojuje vaše číslo se všemi účty na telefonu, aniž si to uvědomujete. Jenže vypnutí funkce nestačí

Funkce se jmenuje Phone number verification a podle oficiální nápovědy Googlu slouží k automatickému ověřování telefonního čísla. Po vložení SIM karty může Android číslo ověřit a propojit ho s Google účty přihlášenými v zařízení. To může zahrnovat nejen hlavní účet, ale také další soukromé či pracovní účty. Telefonní číslo se tak může objevit i u účtu, ke kterému ho uživatel ručně nepřidal. Někteří uživatelé si tohoto propojení všimli až díky potvrzovacímu e-mailu z adresy noreply-phone-verification@google.com.
Vypnutí funkce má zabránit budoucímu automatickému ověřování a propojování čísel. Neznamená to však, že se čísla už přiřazená k účtům automaticky odstraní. Pokud je chcete odpojit, musíte zkontrolovat nastavení jednotlivých účtů a případně je smazat ručně.
Proč o tom většina lidí neví
Téma se začalo šířit poté, co uživatel na Redditu v říjnu 2026 upozornil, že Google propojil jeho telefonní číslo s účty bez předchozího dotazu. Případu se následně věnovaly servery Android Authority a Android Central. Podle jejich informací popisuje Google toto chování v nápovědě jako součást fungování systému, nikoli jako chybu.
Google ve veřejné dokumentaci neuvádí konkrétní regionální omezení této funkce. Zda a v jakém rozsahu se uplatňuje na jednotlivých zařízeních a účtech, se ale může lišit. Nelze proto bez dalšího ověření tvrdit, že se funkce za všech okolností chová stejně i u všech českých uživatelů.
Google popisuje ověřování telefonního čísla jako způsob, jak usnadnit používání některých služeb. Telefonní číslo může pomoci při přihlašování nebo obnově účtu a může se využívat také u funkcí, jako jsou Najdi moje zařízení, zprávy RCS nebo Quick Share. To však neznamená, že každá z těchto funkcí vyžaduje automatické propojení čísla se všemi účty v telefonu.
Co přesně riskujete
Nejde primárně o tvrzení, že Google vaše číslo prodává třetím stranám. Hlavní obavou je spíše to, že automatické propojení může narušit oddělení účtů, které jste chtěli používat nezávisle na sobě.
- Pracovní účet: Pokud se soukromé číslo přidá k firemnímu účtu Google Workspace, může se stát součástí jeho údajů pro obnovení přístupu. Podle dokumentace Workspace mohou správci v závislosti na svých oprávněních spravovat některé údaje související s účty. To ale samo o sobě neznamená, že každý správce automaticky uvidí všechna telefonní čísla.
- Vedlejší účet: Pokud používáte další účet pro registrace nebo jiné účely a chcete ho držet odděleně od své běžné identity, propojení s osobním telefonním číslem tuto hranici oslabuje.
- Bezpečnost: Telefonní číslo může sloužit k ověřování identity nebo obnovení přístupu. Rizikem je například takzvaný SIM swap, při kterém útočník přesvědčí operátora, aby aktivoval novou SIM kartu s vaším číslem. Pokud je číslo využíváno k ověřování více účtů, může tím vzrůst riziko jejich napadení. Neznamená to ale, že samotné převzetí čísla automaticky poskytne přístup ke všem propojeným účtům. Americká Federální obchodní komise (FTC) doporučuje pro důležité účty zvážit bezpečnější metody vícefaktorového ověřování, například autentizační aplikaci nebo fyzický bezpečnostní klíč.
Z hlediska GDPR je telefonní číslo osobním údajem. Pokud se automaticky propojuje s dalšími účty, vyvstávají otázky týkající se transparentnosti a rozsahu zpracování osobních údajů. Samotné propojení však bez znalosti konkrétních okolností nestačí k závěru, že Google porušuje právní předpisy.
Jak číslo skutečně odpojit
Vypnutí automatického ověřování je první krok. Pokud chcete zkontrolovat i dříve propojená čísla, postupujte následovně:
- Vypněte automatické ověřování: Otevřete Nastavení telefonu → Google → Všechny služby → Phone number verification a vypněte příslušnou funkci. Názvy položek se mohou podle verze Androidu a výrobce telefonu lišit.
- Zkontrolujte každý účet: V prohlížeči nebo aplikaci otevřete nastavení svého Google účtu a přejděte do sekce Osobní údaje, kde najdete položku Telefon. Projděte všechny účty, které v zařízení používáte, a ověřte, zda je u nich vaše číslo uvedeno.
- Odstraňte číslo, pokud ho tam nechcete: Otevřete podrobnosti telefonního čísla a zvolte možnost jeho odstranění, pokud je dostupná. Postup opakujte u každého účtu, ze kterého chcete číslo odpojit.
- Ponechte číslo jen pro obnovu účtu, pokud to potřebujete: Jestliže chcete telefon používat k obnovení přístupu, můžete ho nastavit jako telefonní číslo pro obnovení v sekci Zabezpečení. Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu účtu a nastavení. Předpoklad, že tím číslo automaticky oddělíte od všech ostatních funkcí Googlu, je ale potřeba ověřit přímo v nastavení účtu.
Důležitý detail uvádí nápověda Googlu: po přidání nebo změně telefonního čísla může trvat až týden, než bude možné nové číslo použít k některým citlivým operacím, například ke změně hesla.
Přepínač, který se možná vrací
Někteří uživatelé hlásí, že se přepínač Phone number verification po určité době znovu aktivoval. Těmto zkušenostem se věnoval také Android Central, ale bez podrobnějšího technického vysvětlení od Googlu nelze určit, zda jde o systémovou chybu, důsledek aktualizace nebo jinou příčinu. Zatím proto není důvod považovat tento problém za plošně potvrzené chování. Pokud je pro vás oddělení účtů důležité, vyplatí se nastavení po aktualizacích občas zkontrolovat.
Pro srovnání: Apple používá na iPhonu důvěryhodná telefonní čísla pro dvoufaktorové ověřování konkrétního Apple účtu. Jde tedy o jiný model než automatické přiřazování čísla k více Google účtům přihlášeným v jednom zařízení. Z toho ale samo o sobě nevyplývá, že by Apple telefonní číslo nikdy nepoužíval v dalších souvislostech.
Pokud máte v jednom telefonu několik Google účtů, stojí za to zkontrolovat, jaké telefonní údaje jsou u nich uložené a k čemu se používají. Důvodem není automaticky podezření, že Google číslo zneužívá, ale především snaha mít přehled o tom, které účty jsou s vaším telefonním číslem propojené a zda vám takové nastavení vyhovuje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman