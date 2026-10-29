Veronika Žilková odtajnila odvrácenou stranu slávy. Kvůli ošklivému úrazu u hýždě si prošla peklem

Veronika Žilková popsala, že sláva umí bolet i doslova. Vedle ztráty soukromí připomněla i ponižující chvíli po zranění hamstringu.
Sláva přináší pracovní příležitosti a uznání, ale také situace, kdy člověk přichází o soukromí. Veronika Žilková poznala, že známá tvář může přitahovat pozornost i ve chvílích, kdy by si přála jediné – mít klid a nemuset nic vysvětlovat. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, co všechno může popularita člověku vzít – od soukromí až po čas, který by jinak mohl věnovat rodině.
Když vás fotí i ve chvíli, kdy vám není dobře
V pořadu Taky názor na TN Live herečka popsala nepříjemnou zkušenost z nemocnice. Po utržení hamstringu, což je sval na zadní části stehna, ji převáželi na rentgen, a protože musela ležet na břiše, byla jen částečně přikrytá. Ani to ale některým lidem nezabránilo, aby si ji v čekárně fotografovali. Žilková přiznala, že by v takové chvíli nejraději vyměnila své slavné příjmení za obyčejné Nováková.
Podobné situace jsou jednou z cen, které s sebou přináší život na očích veřejnosti. Žilková navíc patří k herečkám, které mají za sebou desítky filmových a seriálových rolí i dlouhá léta na divadelních prknech. Za více než čtyřicet let kariéry se práce stala pevnou součástí jejího života. Ne vždy ale šlo jen o příležitost zahrát si zajímavou postavu.
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Práce, kterou nebylo možné odmítnout
Jak sama naznačila v pořadu TAK URČITĚ! na Praha TV, při rozhodování o práci hrála roli také rodina a potřeba ji finančně zajistit. Ne každou nabídku tak mohla posuzovat pouze podle toho, zda ji umělecky lákala. Když člověk živí děti, někdy jednoduše přijme práci, kterou potřebuje, i když by si za jiných okolností vybral jinak. I v tom se může skrývat méně viditelná stránka dlouhé herecké kariéry.
Pracovní vytížení se přitom neprojevuje jen únavou nebo nedostatkem volného času. Žilková vychovávala početnou rodinu a sama v rozhovorech mluvila také o tom, jak náročné bylo skloubit mateřství s profesí. Když se natáčí nebo hraje divadlo, povinnosti se nedají vždy jednoduše přesunout. A čas, který člověk věnuje práci, pak může chybět doma, i když by si přál být s blízkými častěji. Zmiňovala i to, že její děti si protrpěly kvůli její slávě různé posměšky.
Když tělo říká dost, ale natáčení pokračuje
Že pracovní závazky někdy dostávaly přednost i před jejím zdravím, ukázala Žilková také při vzpomínce na vážné zranění kolena. Po přetržení křížového vazu a naštípnutí kosti nastoupila podle svých slov už zhruba za pět hodin na natáčení seriálu. Na noze měla ortézu, přesto na natáčení nastoupila a scénu odehrála. Nejde o důkaz, že by herci měli bolest ignorovat, ale o příklad situace, kdy se profesní povinnosti střetnou s tím, co tělo skutečně potřebuje.
Žilková o svém životě mluví otevřeně, ale ani známá osobnost nemusí být připravená na pozornost za všech okolností. Je rozdíl mezi zájmem o její práci a fotografováním člověka, který leží zraněný v nemocnici. Sláva může přinést řadu příležitostí, zároveň ale někdy bere obyčejné chvíle, kdy člověk nechce být herečkou, matkou početné rodiny ani známou tváří. Chce mít jednoduše klid.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Veronika Žilková odtajnila odvrácenou stranu slávy. Kvůli ošklivému úrazu u hýždě si prošla peklem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.