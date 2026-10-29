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Veronika Žilková odtajnila odvrácenou stranu slávy. Kvůli ošklivému úrazu u hýždě si prošla peklem

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Veronika Žilková popsala, že sláva umí bolet i doslova. Vedle ztráty soukromí připomněla i ponižující chvíli po zranění hamstringu.
Fotografie Veroniky Žilkové

Fotografie Veroniky Žilkové

Zdroj: Foto: NextFoto, Veronika Žilková na premiéře filmu Nevěsta!
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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