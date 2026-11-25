Úterní večer 24. listopadu v hradecké ČPP Aréně měl být pro Oceláře rutinní. Ve 22. kole Tipsport extraligy vedli na ledě Mountfieldu o dva góly a zápas měli pod kontrolou. Ve 45. minutě a 45. sekundě ale Voženílek sekl soupeře a odjel na trestnou lavici. Hradec využil přesilovku, o pět minut později srovnal a Třinec se musel o výhru přetahovat až v prodloužení. Zvítězil 4:3 gólem Patrika Kocha, přesto z Hradce neodjížděl s úsměvem. Žabka po utkání veřejně zmínil, že mu vadí nedisciplinovanost, a tentokrát nemířil na nováčka. Mířil na mistra světa, kterého klub teprve v květnu slavnostně vítal zpátky doma.
Pět minut, které otočily večer
Hradec do té doby vstřelil jediný gól. Ve 25. minutě snížil na 1:2 Dominik Pavlík, pro kterého to byla premiérová trefa v extralize. Třinec pak odskočil na 3:1 a vypadalo to, že si tři body odveze.
Pak přišla Voženílkova chyba:
Čas Událost Stav 45:45 Voženílek vyloučen na 2 minuty za sekání 3:1 pro Třinec 47:22 Dávid Mudrák skóruje v přesilovce 2:3 52:02 Radovan Pavlík vyrovnává 3:3 prodloužení Patrik Koch rozhoduje 3:4
Mezi trestem a vyrovnáním uplynulo šest a čtvrt minuty. Hradec, který do té doby spíš dotahoval, najednou hrál s hlavou nahoře a hala se probudila. Mudrákův gól nebyl jen snížením. Hradec díky němu uvěřil, že zápas ještě může zvrátit.
Vyrovnávací gól navíc provázela kontroverze. Podle
ČTK Radovan Pavlík usměrnil puk bruslí a vypadalo to jako úmyslný pohyb. Rozhodčí Pilný a Květoň si situaci prohlédli na videu a gól uznali. Pro Třinec tak bylo frustrující víc věcí najednou. Na začátku celé spirály ale stálo zbytečné vyloučení. Proč to trenéra pálí, i když se vyhrálo
Na první pohled jde o paradox: tým vyhraje venku a trenér se zlobí. U lídra soutěže to ale dává smysl. Výhra v prodloužení znamená dva body místo tří a v těsném souboji o první místo hraje roli každý z nich.
Třinec šel do Hradce s bilancí 21 zápasů, 51 bodů a skóre 83:50. Druhé Pardubice měly 45 bodů. Tentýž večer rozdrtily Vítkovice 8:1 a vzaly plný počet. Podle našeho přepočtu:
Třinec: 51 → 53 bodů Pardubice: 45 → 48 bodů Náskok: ze 6 na 5 bodů
Jeden bod nevypadá jako drama. Když ale lídr ztrácí body v zápasech, které měl zavřené, rozdíl v tabulce se ztenčuje rychleji, než by odpovídalo jeho herní převaze. Žabka to ví a podle nás právě tohle stojí v jádru jeho výtky. Nevadí mu jeden emotivní okamžik, vadí mu jeho cena. Hráč, který při vedení o dva góly v poslední třetině sekne soupeře, mu otevírá zápas, který už byl hotový.
Detail, který dává kritice větší váhu: k zákroku se podle průběhu utkání rozhodčí vraceli kvůli možnému vyššímu trestu. Voženílek nakonec dostal jen dvě minuty. Při přísnějším verdiktu by Třinec hrál delší oslabení a s mnohem větším rizikem.
Mistr světa jako terč
Veřejná kritika by u řadového hráče nikoho nepřekvapila. U Voženílka je to jiná kategorie. Třinec ho 2. května 2026
oznámil jako velký návrat po dvou sezonách ve švýcarském Zugu. Klub připomněl jeho 143 zápasů a 94 bodů z prvního působení v Ocelářích, podíl na titulech a hlavně zlato z domácího mistrovství světa 2024 v Praze. Generální manažer Jan Peterek ho tehdy popsal jako silového útočníka s tahem na branku a charakterního hráče.
Právě tady vzniká napětí. Od stálice reprezentace trenér čeká, že v klíčových pasážích zápasu zvládne emoce a dá týmu klid. Když se takový hráč nechá vyprovokovat k sekání, je to pro kabinu silnější signál než chyba juniora. Mladík se učí. Mistr světa má jít příkladem.
„Pokud by se to stalo jednou za deset let, měl bych pro to pochopení. Je to interní záležitost, která se nám zopakovala. Takže pro to pochopení nemám. Je to hráč, který svou hrou dělá tento problém soupeři a musí to zvládat. I když mu někdo drží hokejku, nemůže se ohnat, oslabit tým a vystavit ho ztrátě bodů,“ konstatoval Žabka pro iSport.cz.
Žabka a „věci, které mají zůstat v kabině“
Kdo sleduje Žabkovu běžnou komunikaci, ví, že veřejně rozebírá hráče nerad. Ale tentokrát to z něj muselo ven. Redakce SportyŽivě.cz se tiskového oddělení klubu zeptala, jak bude s Voženílkem situaci řešit, do doby publikace článku však reakce nedorazila.
Disciplinární komise extraligy se k zákroku zatím také nevyjádřila. Když jsme text připravovali, bylo posledním zveřejněným rozhodnutím v jejím seznamu to z 19. listopadu a Voženílkovo jméno v něm nefigurovalo. Řízení to ale nevylučuje. Komise případy zveřejňuje se zpožděním a vývoj se vyplatí sledovat v dalších dnech.
Na Voženílkově roli to nic nemění. Bez jeho vyloučení by Hradec nesnížil v přesilovce a sporný gól na 3:3 by dost možná znamenal jen kosmetickou úpravu skóre.
Žabka tak z Hradce odvezl dva body a jedno sdělení pro kabinu. Třinec dál vede tabulku. Teď ale každý v kabině ví, že i mistr světa si za zbytečné sekání vyslechne výtku před kamerami.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek