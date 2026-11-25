Poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila se otevřeně svěřil s bolestnou zkušeností, kterou s manželkou Dorotou v říjnu prožili.
Osobní zprávu zveřejnil první místopředseda lidovců na sociálních sítích, kde jsme ji také v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali. V textu přiznal, že dlouho váhal, zda tak intimní událost sdílet veřejně. Nakonec ho k tomu přimělo uvědomění, že podobnou ztrátou prošlo mnohem víc lidí v jeho okolí, než si s manželkou původně dokázali představit. Jeho slova tak nejsou jen svědectvím o těžkém období jedné rodiny, ale také připomínkou tématu, o kterém se stále často mlčí.
Novomanželé místo radosti čelí bolestné ztrátě
Benjamin Činčila a jeho manželka Dorota se letos v červenci vzali na Vysočině. Po svatbě si dopřáli i společné cestování, během něhož zamířili mimo jiné do Spojených států a později do Kostariky. Zatímco se jejich společný život teprve rozbíhal, zasáhla rodinu v říjnu událost, na kterou nebyli připraveni. Přišli o očekávané miminko.
„Před měsícem jsme si s Dorotkou prošli něčím, o čem nás do té doby ani nenapadlo, že by se mohlo stát právě nám. Shodou okolností v říjnu, v měsíci věnovaném vzpomínce na děti, které odešly příliš brzy,“ napsal Činčila na Facebooku. Zveřejnění příspěvku pro něj nebylo samozřejmostí. Sám přiznal, že zvažoval, zda má tak osobní záležitost vůbec sdílet s veřejností. Nakonec se rozhodl promluvit i proto, že si během uplynulých týdnů uvědomil, jak rozšířená podobná zkušenost je.
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Víra a blízcí jim pomáhají překonávat těžké chvíle
Činčila se netají tím, že důležitou roli v jeho životě hraje křesťanská víra. K ní se podle svých slov s manželkou v náročném období obraceli. Opřít se mohli také o lidi ve svém okolí. Politik zároveň upozornil na něco, co si lidé při běžných rozhovorech často neuvědomují, a sice že otázky týkající se rodičovství mohou být pro někoho velmi bolestivé.
„Člověk si v takových chvílích uvědomí, na čem v životě skutečně záleží. A také to, jak důležité je být k sobě navzájem citliví a ohleduplní. I dobře míněná otázka ohledně dětí totiž může bolet mnohem víc, než si dokážeme představit,“ uvedl. Okolí totiž nemusí o ztrátě vůbec vědět. Otázky typu „A kdy budete mít děti?“ nebo „Neplánujete už rodinu?“ mohou někdy velice ublížit. Obecně je lepší se lidí na takové věci vůbec neptat. Nikdy nevíte, co už mají za sebou.
Pod příspěvkem se objevila spousta reakcí. Mezi lidmi, kteří Činčilovi veřejně vyjádřili soustrast a podporu, byla také poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčková. Její reakce ukázala, že podobná zkušenost může spojovat i lidi s odlišným politickým názorem. „Mnoho sil, Bene, to jsem nevěděla. Osobně jsem si tím samým s partnerem prošla v květnu, přesně vím, o čem mluvíte. Pronáším pravidelně modlitbu za nenarozené děti. Přidám vás s partnerkou ke svým modlitbám též,“ napsala.
Samovolný potrat je častější, než si mnoho lidí myslí
Ztráta těhotenství se bohužel netýká malé skupiny žen. Podle americké odborné společnosti ACOG končí samovolným potratem přibližně 10 % klinicky rozpoznaných těhotenství. V prvních 13 týdnech těhotenství potratí nejméně 1 z 5 žen. Velmi časné ztráty totiž mohou nastat ještě před potvrzením těhotenství. Většina časných potratů souvisí s chromozomální odchylkou embrya, kvůli které se těhotenství nemůže správně vyvíjet. V mnoha případech se konkrétní příčina vůbec nepodaří určit, ale je třeba říct, že na vině obvykle nebývá žena nebo její jednání, nemluvíme-li o nějakých extrémech.
Riziko se zvyšuje s věkem ženy, ale ztráta těhotenství může postihnout i mladé a jinak zdravé páry. Jediná taková zkušenost navíc automaticky neznamená, že žena nebude moci v budoucnu donosit dítě. Podle britské zdravotnické služby NHS většina žen po potratu později prožije úspěšné těhotenství.
Bolest nekončí fyzickým zotavením
O potratu se mluví hlavně jako o zdravotní události. Pro rodiče však může jít také o výraznou psychickou zátěž. Zármutek se může projevovat smutkem, úzkostí, pocity viny nebo potřebou stáhnout se na čas do soukromí. Každý člověk přitom prožívá ztrátu jinak a neexistuje žádný správný časový rámec, ve kterém by měl být „zase v pořádku“. Odborné materiály NHS upozorňují, že po potratu může být psychická rekonvalescence delší než ta tělesná. Pokud se člověk se ztrátou obtížně vyrovnává, může se obrátit na svého lékaře a požádat o doporučení psychologické či poradenské pomoci. Podporu přitom potřebuje nejen žena, ale také její partner, který může prožívat vlastní zármutek, třebaže se navenek projevuje odlišně.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Benjamin Činčila promluvil o ztrátě miminka. S manželkou Dorotou prožívají těžké období byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.