Přimrzlé stěrače k čelnímu sklu představují v zimních měsících každodenní nepříjemnost. Spěch, neopatrné trhnutí nebo zapnutí páčky pod volantem však může jemný gumový břit okamžitě zničit a poškodit také drahý elektromotor.
Zimní rána bývají pro řidiče zkouškou trpělivosti. Když teplota klesne pod bod mrazu a padající sníh vytvoří na sklech souvislou krustu ledu, stírací lišty se ocitnou v pevném sevření zmrzlé vody. Mnoho motoristů v časové tísni udělá zásadní chybu. Přistoupí k autu a pokusí se stěrač silou odtrhnout od ledového povrchu, případně usednou za volant a stírání spustí páčkou. V tu chvíli se ozve nepříjemný zvuk a jemný grafitový břit se buď natrhne, nebo na skle zůstane jeho část viset.
Problém se však netýká pouze samotné gumy. Pokud jsou stírací lišty pevně přimrzlé a vy otočíte klíčkem v zapalování s aktivovaným cyklovačem či dešťovým senzorem, elektromotor se pokusí raménka uvést do pohybu. Tím dojde k extrémnímu proudovému nárazu. V lepším případě přepálíte tavnou pojistku stěračů, v horším případě spálíte vinutí motorku nebo strhnete ozubené převody mechanického táhla stěračů. Německý autoklub
ADAC ve své technické zprávě o stěračích v zimním období upozorňuje, že zničený stěrač je jednou z nejčastějších banálních závad, které řidičům během lednových a únorových mrazů znemožní bezpečný odjezd do práce.
Přimrzlé dveře auta neotvírejte silou. Prudké trhnutí může poškodit kliku i těsnění Mýtus o zvednutých stěračích: Proč vztyčená ramena autu škodí
Na sídlištích a venkovních parkovištích lze během zimy spatřit desítky aut s rameny stěračů postavenými kolmo vzhůru. Řidiči se domnívají, že tímto trikem stěrače uchrání před přimrznutím a ušetří si ranní práci. Ačkoliv guma ke sklu skutečně nepřimrzne, tento postup způsobuje skryté a dlouhodobé poškození celého stíracího mechanismu.
Základním konstrukčním prvkem každého stěrače je silná ocelová vinutá pružina ukrytá v kloubu raménka. Tato pružina má přesně stanovené mechanické předpětí, kterým tlačí stírací lištu proti zakřivenému sklu automobilu. Když stěrač zvednete do servisní polohy, pružina se natáhne do krajní meze. Zůstane-li v tomto maximálním tahu po celou noc nebo dokonce několik dní při teplotách hluboko pod nulou, dochází v oceli k takzvané únavě materiálu a postupné ztrátě elasticity.
Vytahaná pružina pak po sklopení nedokáže vyvinout potřebný přítlak na sklo. Řidiči se následně diví, proč nové a drahé stěrače na jaře vynechávají prouhy uprostřed zorného pole nebo při dálničních rychlostech nad sto kilometrů za hodinu nepříjemně vibrují a odskakují od skla vlivem nabíhajícího proudu vzduchu. Dalším rizikem je silný zimní poryv větru. Vztyčené raménko funguje jako páka. Poryv větru může stěrač prudce srazit zpět na namrzlé sklo, což vede k okamžitému prasknutí čelního okna a nákladné pojistné události.
Námraza a led na skle dokážou jemný grafitový břit stěrače během okamžiku nevratně poškodit. Fyzika pryže a grafitu: Proč led zničí břit za jedinou vteřinu
Moderní stírací lišta je velmi sofistikovaný výrobek. Skládá se z pryžové směsi ze syntetického kaučuku a chloroprenu, která musí zůstat elastická i při teplotách minus dvacet stupňů Celsia. Samotný stírací břit má mikroskopickou tloušťku a jeho povrch je opatřen tenkou vrstvou grafitu nebo teflonového povlaku, který zajišťuje tichý skluz po navlhčeném skle bez drhnutí a pískání.
Německý autoklub
ADAC ve svých pokynech k ochraně vozidla před mrazem vysvětluje, že krystalky ledu fungují jako mikroskopické břitvy. Pokud stěrač přejede po hrubé námraze nebo pokud jej od skla odtrhnete silou, ostré ledové hrany grafitovou ochrannou vrstvu sedřou a vytvoří v pryžovém břitu mikroskopické zuby a trhliny. Jakmile se břit takto mechanicky naruší, stěrač přestane stírat souvislý vodní film. Při každém dešti či sněžení bude na skle zanechávat rozmazané šmouhy přesně v úrovni očí řidiče, což zásadně snižuje reakční dobu při řízení za snížené viditelnosti. Správný ranní postup: Jak bezpečně uvolnit přimrzlý stěrač
Když ráno přijdete k vozu a zjistíte, že stěrače drží na skle jako přilepené, zachovejte chladnou hlavu a zapomeňte na sílu. Existuje jednoduchá a bezpečná posloupnost kroků, která ochrání pryž, mechaniku i sklo vozu:
Zkontrolujte ovládací páčku stěračů a dešťový senzor ještě před nastartováním motoru. Páčka musí být v poloze nula a automatické stírání musí být vypnuté. Nastartujte motor, nastavte ventilaci s teplým vzduchem a zapněte vyhřívání čelního a zadního skla. Aplikujte tekutý chemický rozmrazovač ve spreji přímo do prostoru pod stírací lištu a podél celého raménka stěrače. Počkejte jednu až dvě minuty, než alkoholová báze rozmrazovače naruší ledovou vazbu mezi gumou a sklem. Teprve když je led rozpuštěný, jemně rukou v rukavici ověřte, zda se lišta po celé délce volně pohybuje.
Rakouský autoklub
ÖAMTC ve svých doporučeních pro zimní přípravu automobilu zdůrazňuje, že chemické rozmrazovače na bázi bioetanolu jsou k pryži i polykarbonátovým světlometům naprosto šetrné a představují nejbezpečnější způsob likvidace ranního ledu. Naopak použití horké vody je absolutně nepřípustné. Prudký teplotní šok může způsobit okamžité prasknutí studeného čelního skla vlivem vnitřního pnutí materiálu.
Ráno se vám rozsvítí kontrolka pneumatik, ale nikde není defekt. Viníkem může být obyčejný mráz Hluboký sníh a zátěž táhel: Proč stěrače neslouží jako lopata
Dalším velmi častým nešvarem je snaha použít stěrače k odmetení čerstvé vrstvy napadaného sněhu. Řidič omete pouze malý průzor na úrovni očí, sedne do kabiny a pustí stěrače na nejvyšší rychlost v naději, že těžký sníh z čelního skla samy odhrnou. Tímto počínáním však vystavuje mechanické ústrojí vozu obrovskému přetížení.
Britská motoristická asociace
The AA v přehledu rad pro bezpečnou zimní jízdu varuje, že vrstva mokrého a těžkého sněhu na čelním skle může vážit několik kilogramů. Pákový mechanismus stěračů a kloubová táhla nejsou na takovou zátěž dimenzovány. Při pokusu o odtlačení sněhové kupy může dojít k protočení kuželového tisícihranu na ose stěrače, vypadnutí kulového čepu táhla nebo ke zkroucení samotného kovového ramene. Před rozjezdem je proto nutné celé čelní sklo i prostor pod stěrači důkladně očistit smetáčkem. Těžký nános mokrého sněhu v prostoru pod stěrači způsobuje přetížení elektromotorku i poškození táhel. Srovnání metod ochrany stěračů před mrazem
Abyste měli přehled o výhodách a skrytých rizicích jednotlivých řešení, připravili jsme praktické srovnání běžně používaných metod ochrany stěračů v zimním období:
Metoda ochrany Ochrana břitu Riziko pro mechaniku Časová náročnost Doporučení odborníků Zvedání ramen na noc Vysoká (nepřimrzne) Vysoké (únava pružiny, pád větrem) Minimální Nedoporučuje se Venkovní krycí fólie na sklo Vynikající Žádné Nízká (nasazení 1 minuta) Jednoznačně doporučeno Chemický rozmrazovač Vysoká Žádné 1 až 2 minuty působení Ideální řešení bez fólie Mechanické odtržení silou Nulová (destrukce břitu) Střední (vůle v čepech) Okamžité Zcela nepřípustné Polévání teplou vodou Riziko poškození gumy Extrémní (prasknutí skla) Rychlé Přísně zakázáno Ideální prevence: Krycí fólie a kontrola zimní kapaliny do ostřikovačů
Nejlepším způsobem, jak udržet stěrače v perfektní kondici po celou zimu, je kvalitní prevence. Místo nešťastného zvedání ramen pořiďte jednoduchou ochrannou hliníkovou fólii na čelní sklo, kterou večer přivřete do předních dveří vozu. Tato fólie zabrání usazování námrazy i sněhu na celé ploše okna a stírací lišty zůstanou v suchu a teple pod ní. Ráno stačí fólii jednoduše oklepat a můžete okamžitě bezpečně vyrazit.
Neméně důležitou roli hraje správná náplň v ostřikovačích. Britský autoklub
RAC v instruktážním materiálu o výhledu v zimním provozu připomíná, že letní kapalina v nádržce dokáže při prvním mrazu zamrznout nejen v hadičkách, ale také přímo v tryskách na kapotě. Pokud se pak pokusíte ostříknout sklo znečištěné solankou od kamionu, stěrače rozetřou nečistoty nasucho, což vede k okamžitému poškrábání skla a poškození gumových lišt. Používejte vždy nemrznoucí směs dimenzovanou alespoň na minus dvacet stupňů Celsia a trysky pravidelně kontrolujte.
Péče o stírací lišty se vyplatí. Pravidelné otření gumového břitu hadříkem navlhčeným v nemrznoucí kapalině zbaví stěrače nánosů soli a mastnoty, prodlouží jejich životnost na dvojnásobek a zajistí vám dokonale čistý výhled za každé zimní vánice.
Zdroje fotografií Zvednuté stěrače auta v zimním mrazu: Foto: Tony Webster, licence CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons. Námraza na čelním skle auta: Foto: Kotivalo, licence CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons. Napadlý sníh na stěračích a čelním skle: Foto: James St. John, licence CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.