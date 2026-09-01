Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku

Už jste někdy zkusily z přezrálého ovoce, hlavně ze švestek, broskví nebo banánů, udělat ovocné kůže? V létě je to překvapivě dobrá věc: sladká, ale pořád ovocná, a dětem často stačí místo běžných sladkostí. Vyjdou levně, práce s nimi je snadná a jako svačina na později fungují líp, než se na první pohled zdá. Ovoce se rozmixuje, rozetře do slabé vrstvy a nechá se pomalu vysušit v troubě s pootevřenými dvířky.
Nejlepší je sáhnout po
ovoci, které už má namále a další den nebo dva by nejspíš nepřežilo. U nás doma se ovocné kůže uchytily hlavně na cesty, do školní krabičky, někdy i jen tak samotné. A ano, pomáhají i ve chvílích, kdy děti zase pátrají po něčem . sladkém
Princip je jednoduchý až obyčejný: ovoce se rozmixuje na hladké pyré a pomalým sušením se z něj stane pružný plát. Dost záleží na tenké vrstvě kolem 4 mm a taky na trpělivosti. Když se hmota rozetře moc vysoko, kraje už budou skoro hotové, zatímco střed se bude pořád lepit na prsty.
Můj tip: Banán do směsi dejte. Funguje jako přirozené pojivo a výsledek bývá měkčí, vláčnější, ne vysušený na tvrdou destičku. Recept na domácí ovocné kůže pečené v troubě
Kombinace švestek, broskví a banánů se u nás opakuje nejčastěji. Poměr ale neberu úplně
dogmaticky. Někdy je na míse víc švestek, jindy už měkké broskve volají o rychlou záchranu a banány se přidají podle toho, jak moc je potřeba směs zahustit.
Doba přípravy: 15 minut Doba sušení v troubě: 5 až 7 hodin Teplota trouby: cca 70 °C Počet porcí: 1 velký plech Ingredience, které budeme potřebovat 500 g švestek 3 ks broskví 2 ks zralých banánů 1 lžička citronové šťávy 1 špetka skořice, pokud ji máte rádi trocha oleje ve spreji na pečicí papír Postup přípravy ovocných kůží z trouby
1. Připravte si
ovoce. Švestky omyjte, vypeckujte a nakrájejte na menší kusy. Broskve zbavte pecek a také je pokrájejte. Banány oloupejte a nalámejte do vyšší nádoby, případně rovnou do nádoby mixéru.
2. Všechno ovoce přesuňte do mixéru, přidejte
citronovou šťávu a podle chuti i skořici. Mixujte do hladkého pyré, bez větších kousků. Čím jemnější bude směs, tím rovnější plát se pak na plechu vytvoří.
3. Plech vyložte
pečicím papírem. Papír jen lehce postříkejte olejem ve spreji. Vypadá to jako drobnost, ale při sloupávání hotové ovocné kůže se tahle maličkost počítá.
4. Ovocné pyré nalijte na plech a stěrkou rozetřete přibližně do vrstvy silné asi
4 mm. Snažte se, aby byla plocha pokud možno stejnoměrná. Vyšší místa se budou sušit déle a uprostřed mohou zůstat lepkavá. Troubu nastavte na 70 °C
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5. Plech vložte dovnitř a dvířka nechte
lehce pootevřená, aby mohla odcházet pára. Když vlhkost zůstane uvnitř, ovoce se spíš zahřívá a dusí, než suší.
6. Sušení zabere přibližně
5 až 7 hodin. Přesný čas se bude lišit podle toho, jak vodnaté ovoce použijete a jak silnou vrstvu na plechu necháte. U hodně šťavnatých broskví raději počítejte s delší dobou.
7. Zhruba po pěti hodinách plát zkontrolujte. Hotová
ovocná kůže by se neměla lepit na prst, ale má zůstat pružná. Pokud praská a láme se jako sušenka, strávila v troubě příliš dlouho.
8. Usušený plát nechte nejdřív vychladnout. Až potom ho opatrně stáhněte z papíru a nastříhejte na proužky nebo menší obdélníky. Kdo chce, může je rovnou srolovat.
Foto: Cooky.cz, Usušené kůže necháme vychladnout, stáhneme z papíru , nakrájíme a srolujeme.
9. Jíst se dají hned. Případně je uložte do uzavřené dózy a nechte na suchém místě. U nás doma vydrží pár dní spíš jen podle receptu; v praxi mizí nejrychleji na výletech a ve školní svačině.
Rady z domácí kuchyně k pečeným ovocným kůžím Když je směs příliš řídká, přidejte ještě kousek banánu. Pyré zhoustne, lépe drží pohromadě a sušení je jistější. Kyselejší ovoce snese trochu medu nebo cukru. Často to ale není potřeba, protože zralé broskve a banány dodají sladkosti dost. Jestli okraje schnou výrazně rychleji než střed, po několika hodinách je můžete opatrně zastřihnout a dosušit zvlášť. Pokud chcete ovocné kůže snadno rolovat a nosit s sebou, nastříhejte je na užší pásky i s pruhem pečicího papíru. Jednotlivé kousky pak drží tvar, neslepují se k sobě a v krabičce se s nimi líp zachází.
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