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Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku

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Když se mi doma sejde miska přezrálých švestek, pár darovaných broskví a banány, do kterých už se nikomu moc nechce, končí často na plechu jako ovocné kůže. Jsou levné, snadné a na svačinu vážně šikovné. Stačí ovoce rozmixovat, rozetřít v tenké vrstvě a pomalu sušit v troubě s pootevřenými dvířky.
Obrázek k receptu na Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku

Obrázek k receptu na Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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