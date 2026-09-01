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Filmová legenda uvedla jeden ze svých největších propadáků. Po novém Ridleym Scottovi ani pes neštěkne

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Hrdinové nového filmu legendárního Ridleyho Scotta Vzhlížet ke hvězdám (The Dog Stars) stáčí oči k noční obloze, kde podle mnohých kritiků dřímají někdejší superschopnosti režiséra Vetřelce či Blade Runnera. Bloumání postapokalyptickou krajinou s Jacobem Elordim, Margaret Qualley či Joshem Brolinem především zahraniční recenzenty nenadchlo, ale co je horší, diváci o něm snad vůbec nevědí. Film za nejméně 80 milionů dolarů v zámoří otevřel za osm milionů až na pátém místě, na chleba si ho namazal i kojot Wilda ve svém procesu století a osmaosmdesátiletý Scott si připisuje jeden z nejhorších filmových startů své kariéry, který k maratonskému kasovnímu běhu určitě nepovede.
Filmová legenda uvedla jeden ze svých největších propadáků. Po novém Ridleym Scottovi ani pes neštěkne

Filmová legenda uvedla jeden ze svých největších propadáků. Po novém Ridleym Scottovi ani pes neštěkne

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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