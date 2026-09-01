Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Karlštejn patřil 4 Tenorům: Déšť ustal s prvními tóny, věže rozzářil videomapping

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dva stejné, a přesto každý jiný koncert zazpívali 4 Tenoři na magickém hradě Karlštejně. Zatímco při prvním si diváci užívali krásný letní večer, při druhém měli 4 Tenoři nad sebou stříšku, hudebníci byli schovaní za scénou v bývalé konírně a diváci měli deštníky v pohotovosti.
4 Tenoři

4 Tenoři

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Nová srdíčka míří do vily Love Islandu. Kdo podlehne lásce a kdo hříchu?
Nová srdíčka míří do vily Love Islandu. Kdo podlehne lásce a kdo hříchu?
Prvňáčci slavných vyrazili do školy: Bagárová je nervóznější než dcera, Hezucká prožívá bolestný den
Prvňáčci slavných vyrazili do školy: Bagárová je nervóznější než dcera, Hezucká prožívá bolestný den

První září přineslo velký životní milník také do rodin českých celebrit. Monika Bagárová (32) přiznala, že...

Dara Rolins potřebovala být sama. Sbalila kufry a bez Nedvěda odletěla do Emirátů
Dara Rolins potřebovala být sama. Sbalila kufry a bez Nedvěda odletěla do Emirátů

Dara Rolins (53) si po náročných měsících dopřála čas pouze pro sebe. Sbalila kufry a odletěla do Spojených...

Kozubova premiéra na Evropě 2 rozdělila lidi: Tím pro mě show končí, zuří fanynka
Kozubova premiéra na Evropě 2 rozdělila lidi: Tím pro mě show končí, zuří fanynka

Štěpán Kozub (30) má za sebou první vysílání po boku Leoše Mareše (50) a Katky Říhové (38) v Ranní show...

Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil
Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil

Ani tento týden nebude v Ulici o dramatické situace nouze. Vanda se nečekaně vrátí z dovolené s Esterkou a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.