Karlštejn patřil 4 Tenorům: Déšť ustal s prvními tóny, věže rozzářil videomapping

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Karlštejn patřil 4 Tenorům: Déšť ustal s prvními tóny, věže rozzářil videomappingPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dva stejné, a přesto každý jiný koncert zazpívali 4 Tenoři na magickém hradě Karlštejně. Zatímco při prvním si diváci užívali krásný letní večer, při druhém měli 4 Tenoři nad sebou stříšku, hudebníci byli schovaní za scénou v bývalé konírně a diváci měli deštníky v pohotovosti.
4 Tenoři
Zdroj: herminapress
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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