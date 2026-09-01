Inspekce v českých supermarketech našla tyto zdravotně závadné potraviny. Pokud je máte doma, ihned je vyhoďte

SZPI kontroluje potraviny průběžně a problematické nálezy dává na web Potraviny na pranýři. V tomto případě se týkají medu, sušenek a ořechů. A není to věc typu špatně vytištěná etiketa nebo chybějící údaj v rohu obalu. U falšovaného medu se objevily průmyslové enzymy, plesnivé ořechy mohou vytvářet mykotoxiny škodlivé pro játra a arašídy ukryté v sušenkách představují pro alergiky riziko. Anafylaktická reakce může přijít i po trošce. Zkontrolujte si spíž, zda některý z popsaných výrobků nemáte doma.
Falšovaný med z Kauflandu v Jaroměři
Na začátku února odebrali inspektoři vzorky dvou šarží medu v Kauflandu na Dolecké 570 v Jaroměři. Oba výrobky dodala česká společnost
Medas s.r.o. Šlo konkrétně o tyto položky: Včelí med, květový lesní 900 g, šarže 25L193, minimální trvanlivost 29. prosince 2028 Květový med, zlatý úl 850 g, šarže ZU25L181, minimální trvanlivost 12. prosince 2028
Laboratorní rozbor v obou případech odhalil cizí amylázy. Jde o enzymy, které se v pravém medu přirozeně nevyskytují. Takový nález obvykle ukazuje na přidání průmyslového sirupu nebo na jiný zásah do složení výrobku. Z pohledu inspekce je závěr jasný: tyto výrobky
nelze označovat jako med. A protože datum minimální trvanlivosti sahá až do prosince 2028, nejde o starou věc, která dávno zmizela z domácností. Sušenky se skrytými arašídy, obří riziko pro alergiky
V květnu se kontrola zaměřila také na prodejnu TEDi v Terezíně. Inspektoři tam našli dva výrobky řady Bergen, u nichž byl obsah arašídů vyšší, než uváděl obal:
Bergen Obsession Cookies White Chocolate Red Velvet Flavour, šarže L260721, trvanlivost do 10. února 2027 Bergen Dubai Style Cookies Pistachio Cream in Milk Chocolate, šarže L1261641, trvanlivost do 16. dubna 2027
Podle inspekce nešlo o množství, které by se dalo vysvětlit běžnou nezáměrnou křížovou kontaminací při správné výrobní praxi. TEDi oba výrobky stáhl ze všech prodejen. Podobný nález přišel o měsíc později také z prodejny Norma v Harrachově.
Oplatky s kakaem a kokosem z Bulharska (šarže L26051811, trvanlivost do 13. března 2027) měly na obalu jen upozornění „může obsahovat stopy arašídů“, skutečný obsah byl ale podstatně vyšší. U arašídů přitom nejde o detail. Alergie na ně patří mezi nejzávažnější potravinové alergie; reakce se může projevit kopřivkou a otoky, v horším případě i anafylaktickým šokem, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Foto: PxHere / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.5, Tohle jste možná koupili minulý týden: Inspekce stáhla z prodeje několik závadných potravin Plesnivé lískové oříšky v Penny Marketu
V červnu narazili inspektoři v Penny Marketu v Podbořanech na balení
naturalia Lísková jádra 200 g (šarže L25033, trvanlivost do 15. června 2026). Ořechy byly viditelně napadené bílošedou plísní. U ořechů přitom plíseň neznamená jen nepěkný vzhled nebo zatuchlou chuť. Mohou se v nich vyskytovat aflatoxiny, tedy mykotoxiny produkované plísněmi rodu Aspergillus. Ty jsou prokazatelně karcinogenní a poškozují játra. Penny Market výrobek stáhl; daná šarže je dnes už po datu trvanlivosti, takže v prodeji být nemá. Doma ve skříňce nebo ve spíži se ale podobné balení klidně ještě najít může. Jak inspekce funguje a kde hledat aktuální varování
SZPI odebírá vzorky přímo v obchodech a výsledky zveřejňuje na webu
Potraviny na pranýři (szpi.gov.cz). Kontroly běží průběžně. V poslední době se tam objevil například nález závadné himalájské soli Bonitas v Kauflandu v Chomutově, která obsahovala chlupy a barevná vlákna, nebo případ krůtího masa se Salmonella Agona z Penny Marketu v Ústí nad Labem. Kdo má doma alergika nebo malé děti, měl by na ten web občas nahlédnout. Není to zrovna čtení ke kávě, ale praktické je. Co dělat, když máte výrobek doma
Pokud doma najdete některý z uvedených výrobků a sedí i šarže, nejezte ho. Falšovaný med můžete vrátit do prodejny, případně ho vyhodit. Sušenky s arašídy jsou problém hlavně pro alergiky, protože i malé množství může vyvolat vážnou reakci. Plesnivé oříšky vyhoďte celé a bez ochutnávání. Nestačí odstranit jen viditelnou plíseň, mykotoxiny mohou být rozšířené i hluboko ve struktuře potraviny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Státní zemědělská a potravinářská inspekce