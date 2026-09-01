Reklama
3 min
Máte doma starý atlas z osmdesátek? Kdysi byl v každé domácnosti, dnes se prodává za až 13 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Skoro každá domácnost má někde na dně knihovny odložený zeměpisný atlas. Zažloutlé […]
Máte doma starý atlas z osmdesátek? Kdysi byl v každé domácnosti, dnes se prodává za až 13 000 Kč
Zdroj:
Reklama
Nemáte po babičce tuhle maličkost z ČSSR? Němci ji teď od Čechů vykupují i za 50 000 Kč
Barevné skleničky, mísy a těžké vázy z dob socialismu roky přežívaly v […]
Nemáte v šuplíku tyhle staré mobily? Sběratelé za 1 dají klidně i 40 000 Kč
Dávno vypnutý telefon zastrčený v šuplíku pod starými nabíječkami nemusí být na […]
Kdo má po dědovi v šuplíku tenhle odznak z vojny, sedí na malém pokladu. Sběratelé za něj dají i 30 000 Kč
Kdekdo, kdo za socialismu prošel základní vojenskou službou, si z vojny přinesl […]
Za socialismu ji dostal k Vánocům skoro každý kluk. Dnes za kompletní stavebnici sběratelé platí až 50 000 Kč
Zaprášená kovová krabice na půdě po prarodičích působí jako první adept do […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Prokop z Ulice by chtěl hrát sériového vraha. Ondřej Studénka překvapil vyznáním, jaké role ho opravdu baví
VIPživot.cz
dnes, 10:59
3 min
Microgreens přinášejí vitaminy v podobě drobných zelených lístků. Jejich domácí pěstování zvládne i úplný začátečník
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:59
2 min
Ví Priske, jak dál? Zaspal a jeho reakce budí rozpaky. Pozor si ale musí dát i Slavia
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:59
Vymyká se kontrole lidí? AI obrátili proti AI: Čínští boti používali ChatGPT k útokům na datová centra
Mobify.cz
dnes, 10:58
4 min
Čtvrtý blok Dukovan po měsíční plánované odstávce znovu vyrábí na plný výkon
Jihlavská Drbna
dnes, 10:57
1 min
Reklama
Máte doma starý atlas z osmdesátek? Kdysi byl v každé domácnosti, dnes se prodává za až 13 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 10:47
3 min
Silná jména: Pokud máte jedno z těchto 4 jmen, dali vám rodiče dar. Prý přitahují štěstí
Extrafit.cz
dnes, 10:45
4 min
Nejdřív mrtvice a smrt otce, teď nevyléčitelná nemoc dcery. Andrea Kašpárková se svěřila s tím, co žije každý den
VIPživot.cz
dnes, 10:38
3 min
Parkovací dům u nemocnice se otevřel veřejnosti. Přibylo 200 parkovacích míst
Budějcká Drbna
dnes, 10:34
1 min
Turistická loď se 42 lidmi se u Skiathosu srazila s plachetnicí. 3 turisté se zranili
Trendy svět
dnes, 10:32
2 min
Reklama
Rozpočet 2027 počítá se schodkem 389 miliard, nejvíc posílí obrana a zdraví
Trade-off
dnes, 10:32
1 min
Češi se musí připravit na další zdražování elektriky. Od září si většina domácností připlatí
Byznys trendy
dnes, 10:30
6 min
Zapomeňte na tmavé pečivo. Nejzdravější snídani si vyrobíte večer předem za 5 minut a ráno se vaše chuťové buňky zblázní blahem
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
Zájem o vysokoškolské vzdělání roste. VŠB-TUO hlásí 15 tisíc přihlášek
Ostravská Drbna
dnes, 10:28
1 min
Inspekce v českých supermarketech našla tyto zdravotně závadné potraviny. Pokud je máte doma, ihned je vyhoďte
Cooky.cz
dnes, 10:26
4 min
Reklama
Rajčata praskají kvůli jedné chybě v zálivce. Stačí ji opravit a budou plodit až do října bez jediné praskliny
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:21
2 min
Bohaté kvetení orchidejí závisí také na správném prořezávání. Jedno zlaté pravidlo ochrání rostlinu před zbytečnou chybou
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:15
2 min
Kevin Warsh asi Donalda Trumpa nepotěší. Fed se hodlá řídit především daty
HN.cz
dnes, 10:15
Překvapivá tvář po boku Babiše. I Vietnamci v zákulisí se divili, koho měl s sebou
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:12
UFC oficiálně potvrdilo debut Lucie Szabové. 31. října nastoupí v Las Vegas proti Brazilce Tainaře Lisboe
MMAMAG.cz
dnes, 10:10
1 min
Reklama
Prezidentovi se nelíbí návrh státního rozpočtu, doufá v jeho úpravy. Vadí mu hlavně vysoký dluh
HN.cz
dnes, 10:10
Plameny se pustily do vzduchotechniky v novopacké továrně
Hradecká Drbna
dnes, 10:07
1 min
Kinobox Daily: Zapadlá historická řežba s Banderasem. Vikingové byli propadákem, diváci si k nim ale našli cestu
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Filmová legenda uvedla jeden ze svých největších propadáků. Po novém Ridleym Scottovi ani pes neštěkne
Kinobox.cz
dnes, 10:05
3 min
Šampion UFC zase řádil. Během jízdy na motorce pálil z pušky
MMAMAG.cz
dnes, 10:00
1 min
Reklama
Kontrola na taneční zábavě odhalila opilé mladistvé. Jeden nadýchal 1,39 promile
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Krásné teplé dny září přímo zvou do zeleninové zahrádky
FAJNTIP.cz
dnes, 10:00
2 min
Za Husáka visel v každé ušmudlané garáži. Teď ho pod 10 000 Kč prodá pouze hlupák
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
2 min
Lobkowicz: Babiš měl v Bledu mlčet, nebo rezignovat. Premiér podle něj zaútočil na samotné základy právního státu
Inregion.cz
dnes, 09:57
7 min
Účet za vodu mohou snížit jednoduché změny každodenních návyků. Za jediný rok dokážou v domácnosti ušetřit tisíce korun
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:55
3 min
Reklama
Karlštejn patřil 4 Tenorům: Déšť ustal s prvními tóny, věže rozzářil videomapping
Aplausin.cz
dnes, 09:52
2 min
Muradov se pustil do Engizeka. Po ztrátě pásu podle něj ukázal charakter
MMAMAG.cz
dnes, 09:51
1 min
Česko mělo v červenci nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, přesto mírně stoupla
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:49
Notifikace na Androidu vás otravují zbytečně. Změňte jedno nastavení a nechte si posílat jenom to, co potřebujete
Mobify.cz
dnes, 09:47
4 min
Hooker chce Parnasse zničit. V UFC prý bude v hlavním zápase naposledy
MMAMAG.cz
dnes, 09:46
1 min
Reklama
Peklo roku 1666: Londýn lehl popelem, jeho ztracenou tvář zachránil český rytec
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:45
Vémolův syn chce do klece. Fotbal vyměnil za MMA
MMAMAG.cz
dnes, 09:42
1 min
Usyk po výhře Hrgoviće nad Itaumou: Tohle ukazuje, jak nepředvídatelný je box
MMAMAG.cz
dnes, 09:38
1 min
Ovocné kůže pečené v troubě: Snadný způsob, jak proměnit přebytek ovoce v domácí pochoutku
Cooky.cz
dnes, 09:38
4 min
Hvězdy UFC popsaly bizarní antidopingové kontroly USADA
MMAMAG.cz
dnes, 09:34
2 min
Reklama
Reklama
Překvapivá tvář po boku Babiše. I Vietnamci v zákulisí se divili, koho měl s sebou
Felix v bolestech a na kapačkách. Jakmile se mu ulevilo, sbalil kufry a odjel z Česka
„Ledovce brečí, za polárním kruhem prší.“ Fotograf léta sleduje Arktidu, teď mluví o kolapsu
Ranvej na permafrostu, polární noc a lední medvědi jako pevná součást letištního personálu. Letiště na Svalbardu funguje tam, kde by člověk čekal spíš konec světa
Pozdrav z radaru po pěti letech. Italové chtějí radikálně prodloužit vymáhání pokut
Reklama
Reklama