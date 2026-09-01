Rajčata praskají kvůli jedné chybě v zálivce. Stačí ji opravit a budou plodit až do října bez jediné praskliny

Praskání rajčat patří mezi běžné problémy – vypořádat se s ním je naštěstí poměrně snadné. Klíčové je omezení přísunu vody tak, abyste rostliny dostali do mírného stresu. Tehdy se totiž ještě víc
upnou k dozrávání plodů, které na větvičkách mají. Je proto nutné omezit zalévání na frekvenci přibližně jednou za týden. Je to i logické vzhledem k okolním teplotám (horko totiž biologické procesy v pletivech tlumí, což při přesycení vodou vede právě k praskání plodů). Pokud to uděláte, budou vám plodit až do pozdního podzimu (samozřejmě podle okolní teploty). Další triky pro prodloužení plodnosti
Plodnost rajčat můžete podpořit i vhodnými prostředky. Skvělý je například dřevěný popel. Ten obsahuje hodně vápníku, fosforu, hořčíku a dusíku. Což je přesně to, co rajčata během dozrávání plodů potřebují. A jak hnojivo vytvořit? Vezměte sklenici dřevěného popela, zalijte ho stejným množstvím kefíru nebo syrovátky, a nakonec dolijte 10 litry vody.
Zdroj fotografie: Freepik Naučte se, jak je třeba změnit zálivku rajčat, aby nepraskala. Správně zvolené schéma zajistí dlouhou plodnost až do října.
Nechte 12 hodin louhovat. Před samotným hnojením by měla být rajčata zalita čistou vodou, poté pod každý keř aplikujte 0,5 litru směsi popela a kefíru, jak radí uživatelé webu
Gardening. Tento postup je vhodné provádět jednou za 7 dní, dokud se plody nezačnou řádně nalévat. Pomoci může i kyselina boritá
Pokud doma ještě máte tento produkt, pak ho ke hnojení rajčat bez obav použijte (dříve byl na trhu volně dostupný, to se však dnes změnilo).
Kyselina boritá dodá rajčatům dostatek bóru, což má kladný vliv na plody. A jak ji používat? Během končící sezóny je nutné ošetřit rajčata dvakrát za sebou s odstupem deseti dnů, a to roztokem připraveným ze 2 gramů kyseliny borité a 5 litrů vody. Ta by měla být teplá, s teplotou okolo 60 až 70 stupňů. Zdroj fotografie: Freepik Praskání rajčat patří mezi nepříjemné problémy – vypořádat se s ním je naštěstí snadné.
Poté je třeba roztok řádně promíchat, přelít do rozprašovače a postříkat jím rostliny. Hnojení z kyseliny borité je však možné také
aplikovat ke kořenům, pro správné dozrávání plodů je však mnohem důležitější postřik. Nejlepší je stříkat pouze plody, a to ráno nebo večer, jak píše web GrowVeg. Jedině tak budou rajčata chutná, šťavnatá a plná důležitých látek jako je draslík, karoten, lykopen, zeaxanthin, lutein nebo vitamíny C, B, E apod. A dalším skvělým pomocníkem je i kyselina jantarová, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři